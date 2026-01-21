Πώς το σαμποτάζ της CIA προετοίμασε την επιχείρηση κατά του Μαδούρο

Μυστική ομάδα της CIA πραγματοποίησε σαμποτάζ μέσα στη Βενεζουέλα, με στόχο να ανοίξει τον δρόμο για την επιχείρηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που κατέληξε, στις αρχές Ιανουαρίου, στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, σύμφωνα με πρόσωπα που ενημερώθηκαν για την επιχείρηση.

Όπως αναφέρουν οι New York Times, η δράση της ομάδας δείχνει πόσο στενά δούλεψαν μαζί η υπηρεσία πληροφοριών και το Πεντάγωνο, αλλά και τη στροφή που επιχειρεί η CIA στη Λατινική Αμερική. Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι η υπηρεσία επενδύει ξανά στην παραδοσιακή συλλογή πληροφοριών και στις μυστικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό.

Σε κλειστή ενημέρωση προς το Κογκρέσο, νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ φέρεται να είπε ότι η συλλογή πληροφοριών για τη Λατινική Αμερική αυξήθηκε κατά περίπου 51% κατά τη διάρκεια της θητείας του. Υποστήριξε επίσης ότι η υπηρεσία αύξησε κατά 61% τον αριθμό των ανθρώπινων πηγών που έχει στρατολογήσει. Οι ακριβείς αριθμοί παραμένουν απόρρητοι, ενώ η CIA δεν σχολίασε.

Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δεν επιβεβαίωσε τις επιμέρους επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα, ανέφερε όμως ότι η ομάδα στήριξε την αποστολή καθώς εξελισσόταν. Για μήνες παρακολουθούσε τον Μαδούρο και στρατολογούσε άτομα που μπορούσαν να μεταφέρουν πληροφορίες για τις κινήσεις του. Παράλληλα, διοχέτευε στους στρατιωτικούς διοικητές εικόνα για τις συνθήκες στο έδαφος, πριν και κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας, ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να έδωσε έγκριση για μυστικές ενέργειες της CIA μέσα στη Βενεζουέλα. Δέκα ημέρες πριν από τη σύλληψη του Μαδούρο, η υπηρεσία χτύπησε προβλήτα, όπου, κατά την αμερικανική εκδοχή, μέλη συμμορίας φόρτωναν ναρκωτικά σε σκάφη.

Η CIA στρέφει την προσοχή της στη Λατινική Αμερική

Η επιχείρηση, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ωρίμασε επί μήνες και εντάσσεται σε μια ευρύτερη στροφή της CIA προς τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική. Στο Πεντάγωνο, ήδη από πέρυσι, υπήρχε ενόχληση ότι η αμερικανική εικόνα για τη Βενεζουέλα και την περιοχή δεν ήταν στο επίπεδο που θα ήθελαν, ενώ ανέφεραν ότι σύμμαχοι, όπως οι Βρετανοί, είχαν καλύτερη κάλυψη.

Ο Ράτκλιφ ανέλαβε τη CIA μιλώντας για επαναφορά της έμφασης στη συλλογή πληροφοριών και στη στρατολόγηση πηγών, αλλά και για μια υπηρεσία πιο πρόθυμη να αναλάβει μυστικές επιχειρήσεις. Η παρουσία μιας ομάδας μέσα στη Βενεζουέλα παρουσιάζεται ως το πιο καθαρό δείγμα αυτής της προσέγγισης που έχει γίνει γνωστό μέχρι τώρα.

Το ρίσκο ήταν αυξημένο. Οι ΗΠΑ δεν διατηρούσαν διπλωματικές σχέσεις με τη Βενεζουέλα και η πρεσβεία τους ήταν κλειστή, κάτι που σημαίνει ότι οι άνθρωποι της υπηρεσίας δεν μπορούσαν να βασιστούν στη διπλωματική «ομπρέλα» που συνήθως καλύπτει αποστολές στο εξωτερικό.

Ο ρόλος της CIA σε στρατιωτικές επιχειρήσεις μένει συχνά στο σκοτάδι για χρόνια. Στην περίπτωση της Βενεζουέλας, όμως, ο Τραμπ εμφανίζεται ασυνήθιστα πρόθυμος να μιλήσει δημόσια για την εμπλοκή της υπηρεσίας. Πέρυσι είχε επιβεβαιώσει δημοσίευμα ότι είχε εγκρίνει επιχειρήσεις της CIA στη χώρα. Σε ραδιοφωνική συνέντευξη είχε αναφερθεί και στην επιχείρηση στο λιμάνι.

Μετά την επιχείρηση σύλληψης του Μαδούρο, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, στρατηγός Νταν Κέιν, απέδωσε εύσημα στη CIA και σε άλλες υπηρεσίες πληροφοριών. Είπε ότι παρακολούθησαν τις κινήσεις του Μαδούρο, περίμεναν, προετοίμασαν το έδαφος και κινήθηκαν με υπομονή, μέχρι να εκτελεστεί η επιχείρηση.

Στο παρασκήνιο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ των Times, ο Ράτκλιφ συναντιόταν τακτικά το περασμένο καλοκαίρι και το φθινόπωρο με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και τον στρατηγό Κέιν, καθώς η Ουάσιγκτον έστηνε το σχέδιο.

Με πληροφορίες από New York Times

