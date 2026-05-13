Stratos: Στη ΗΠΑ σχεδιάζουν AI data center δύο φορές το μέγεθος του Μανχάταν

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην πολιτεία της Γιούτα σχέδιο για την κατασκευή ενός από τα μεγαλύτερα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο, καθώς περιβαλλοντικές οργανώσεις και κάτοικοι προειδοποιούν για τεράστια κατανάλωση ενέργειας και σοβαρή επιβάρυνση των ήδη πιεσμένων υδάτινων πόρων της περιοχής.

Το έργο Stratos προβλέπεται να καταλάβει περισσότερα από 160.000 στρέμματα, έκταση υπερδιπλάσια του Μανχάταν, σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες στην κομητεία Box Elder, στη βορειοδυτική Γιούτα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το datacenter θα απαιτεί περίπου 9 gigawatts ηλεκτρικής ισχύος, ποσότητα που ξεπερνά τη συνολική σημερινή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ολόκληρης της πολιτείας.

Παράλληλα, το έργο αναμένεται να καταναλώνει τεράστιες ποσότητες νερού για την ψύξη των εγκαταστάσεων, σε μια περιοχή που τα τελευταία χρόνια πλήττεται από έντονη ξηρασία.

Παρά τις σχεδόν 4.000 ενστάσεις πολιτών, οι τοπικές αρχές ενέκριναν την προηγούμενη εβδομάδα το σχέδιο. Περιβαλλοντικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι το Stratos μπορεί να επιδεινώσει περαιτέρω την κρίση στη Μεγάλη Αλυκή της Γιούτα, οικοσύστημα που ήδη συρρικνώνεται εξαιτίας της υπεράντλησης νερού και της κλιματικής αλλαγής.

Η υποχώρηση της στάθμης της λίμνης έχει προκαλέσει ανησυχίες ακόμη και για το ενδεχόμενο τοξικών νεφών σκόνης από την αποξηραμένη λίμνη να φτάσουν μέχρι το Σολτ Λέικ Σίτι.

«Τη στιγμή που η Μεγάλη Αλυκή βρίσκεται ήδη σε κρίσιμη κατάσταση, η έγκριση ενός έργου τέτοιας κλίμακας είναι ανεύθυνη και επικίνδυνη», δήλωσε η Φρανκ Μπέινς, επικεφαλής του Sierra Club στη Γιούτα.

Τι απαντά ο διάσημος επενδυτής πίσω από το project

Το σχέδιο υποστηρίζεται από τον επενδυτή Κέβιν Ο’Λίρι, γνωστό από την τηλεοπτική εκπομπή Shark Tank, ο οποίος υποστηρίζει ότι το έργο θα δημιουργήσει χιλιάδες θέσεις εργασίας και θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των ΗΠΑ απέναντι στην Κίνα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

«Δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγαλύτερη εγκατάσταση στον κόσμο από αυτή», δήλωσε στο Fox News. «Δείχνουμε στην Κίνα και στον υπόλοιπο κόσμο ότι οι ΗΠΑ σκοπεύουν να ηγηθούν στην AI».

Ο ίδιος απέρριψε τις κατηγορίες ότι το έργο θα εξαντλήσει τα αποθέματα νερού της περιοχής, επιμένοντας ότι το ενεργειακό κόστος δεν θα επιβαρύνει τους κατοίκους, καθώς προβλέπεται η κατασκευή νέων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο αποκλειστικά για την τροφοδότηση του datacenter.

Ωστόσο, περιβαλλοντικές οργανώσεις εκτιμούν ότι το Stratos μπορεί να αυξήσει έως και κατά 50% τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου της πολιτείας λόγω των τεράστιων ενεργειακών αναγκών του.

Ανησυχία προκαλεί και η θερμότητα που θα παράγεται από τις εγκαταστάσεις ψύξης. Σύμφωνα με ανάλυση του φυσικού Ρομπ Ντέιβις από το Utah State University, η λειτουργία του κέντρου δεδομένων ενδέχεται να αυξήσει αισθητά τις θερμοκρασίες στην ευρύτερη περιοχή της κοιλάδας Hansel.

Η αντιπαράθεση γύρω από το έργο έχει ενταθεί τις τελευταίες εβδομάδες. Ο Ο’Λίρι κατηγόρησε μέσω κοινωνικών δικτύων μέρος των διαδηλωτών ότι είναι «επαγγελματίες ακτιβιστές» που μεταφέρονται οργανωμένα από άλλες πολιτείες για να αντιδράσουν στο έργο.

Οι αντίπαλοι του σχεδίου απορρίπτουν τις κατηγορίες και προχωρούν σε προσπάθεια διοργάνωσης δημοψηφίσματος για την ακύρωση της έγκρισης του έργου. Αν συγκεντρωθούν οι απαραίτητες υπογραφές μέσα στις επόμενες εβδομάδες, το ζήτημα θα τεθεί σε ψηφοφορία τον Νοέμβριο.

«Το μόνο στο οποίο έχει δίκιο είναι ότι δεν θέλουμε ένας δισεκατομμυριούχος από άλλη πολιτεία να παίρνει αποφάσεις για εμάς», δήλωσε η Μπρένα Γουίλιαμς, μία από τις επικεφαλής της πρωτοβουλίας κατά του έργου.

Υπό την πίεση των αντιδράσεων, ο κυβερνήτης της Γιούτα Σπένσερ Κοξ δήλωσε ότι το έργο θα πρέπει να αποδείξει πως δεν θα επιβαρύνει τη Μεγάλη Αλυκή ούτε θα αυξήσει τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος των κατοίκων.

Όπως ανέφερε, η κατασκευή θα προχωρήσει σταδιακά, ξεκινώντας αρχικά από έκταση περίπου 8.000 στρεμμάτων, ενώ κάθε επόμενη φάση θα υπόκειται σε νέους ελέγχους και εγκρίσεις.

Με πληροφορίες από Guardian