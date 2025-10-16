ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

ΗΠΑ: Ακυρώθηκε η εντολή για «μία Βίβλο σε κάθε τάξη» στα σχολεία της Οκλαχόμα

Η εντολή υποχρέωνε τα δημόσια σχολεία της πολιτείας να τοποθετήσουν Βίβλους στις αίθουσες διδασκαλίας και να ενσωματώσουν το ιερό βιβλίο στα μαθήματα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΗΠΑ:  Ακυρώθηκε η εντολή για «μία Βίβλο σε κάθε τάξη» στα σχολεία της Οκλαχόμα Facebook Twitter
Φωτ: EPA, αρχείου
0

Ο νέος επικεφαλής της εκπαίδευσης στην Οκλαχόμα, Λίντελ Φιλντς, ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι ανακαλεί την απόφαση του προκατόχου του, η οποία υποχρέωνε τα δημόσια σχολεία της πολιτείας να τοποθετήσουν Βίβλους στις αίθουσες διδασκαλίας και να ενσωματώσουν το ιερό βιβλίο στα μαθήματα.

Ο Φιλντς, που διορίστηκε από τον κυβερνήτη Κέβιν Στιτ μετά την παραίτηση του Ράιαν Γουόλτερς, δήλωσε ότι δεν έχει καμία πρόθεση να διανείμει Βίβλους ή να προωθήσει πρόγραμμα θρησκευτικής εκπαίδευσης στα σχολεία. Η απόφαση Γουόλτερς, που είχε ληφθεί πέρσι, είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις πολιτικών δικαιωμάτων και γονείς, οδηγώντας σε προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο της Οκλαχόμα, η οποία παραμένει σε εκκρεμότητα.

Η νομική σύμβουλος του υπουργείου Παιδείας της πολιτείας, Τζάκι Φελπς, ανακοίνωσε ότι η υπηρεσία θα ζητήσει την επίσημη απόσυρση της εντολής και την ακύρωση της δίκης. Από την πλευρά τους, οι δικηγόροι των προσφευγόντων εξέφρασαν ικανοποίηση για την απόφαση του Φιλντς, υπογραμμίζοντας ότι οι προσπάθειες επιβολής θρησκείας στην εκπαίδευση «δεν πρέπει να επαναληφθούν ούτε στην Οκλαχόμα ούτε πουθενά στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Πολλές σχολικές περιφέρειες σε όλη την Οκλαχόμα είχαν ήδη αρνηθεί να συμμορφωθούν με την εντολή του Γουόλτερς, θεωρώντας την παραβίαση της αρχής του διαχωρισμού κράτους και Εκκλησίας.

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Παιδείας της πολιτείας, Τάρα Τόμσον, δήλωσε ότι ο Φιλντς πιστεύει πως το αν θα χρησιμοποιείται η Βίβλος στην τάξη είναι θέμα που πρέπει να αποφασίζεται από τις ίδιες τις σχολικές περιφέρειες και ότι η δαπάνη δημόσιων πόρων για την αγορά Βίβλων δεν αποτελεί «την καλύτερη χρήση των χρημάτων των φορολογουμένων».

Ο πρώην επικεφαλής της εκπαίδευσης, Ράιαν Γουόλτερς, είχε επιχειρήσει να υλοποιήσει το σχέδιο με δωρεές μέσω του τραγουδιστή της κάντρι μουσικής Λι Γκρίνγουντ, όταν νομοθετική επιτροπή απέρριψε το αίτημά του για χρηματοδότηση 3 εκατομμυρίων δολαρίων.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο Γουόλτερς, γνωστός για τη ακροδεξιά ρητορική του, είχε κάνει σημαία του την καταπολέμηση της «woke ιδεολογίας», την απαγόρευση συγκεκριμένων βιβλίων από τις σχολικές βιβλιοθήκες και την απομάκρυνση «ριζοσπαστών αριστερών» από τη δημόσια εκπαίδευση. Είχε επίσης προωθήσει νέα πρότυπα κοινωνικών σπουδών που περιελάμβαναν θεωρίες συνωμοσίας για τις προεδρικές εκλογές του 2020, μία πρόταση που πάγωσε μετά από νέα δικαστική προσφυγή.

Η Τόμσον επιβεβαίωσε ότι η υπηρεσία θα επαναξιολογήσει όλες τις εντολές του Γουόλτερς, συμπεριλαμβανομένης της υποχρεωτικής ιδεολογικής εξέτασης για υποψήφιους εκπαιδευτικούς από την Καλιφόρνια και τη Νέα Υόρκη, ώστε να διαπιστωθεί ποιες θα ανακληθούν.

«Πρέπει να επανεξετάσουμε κάθε εντολή και να προσφέρουμε σαφήνεια στα σχολεία από εδώ και πέρα», δήλωσε η Τόμσον.

Με πληροφορίες από Associated Press

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΠΟΙΟ ΗΤΑΝ ΤΟ ΘΥΜΑ

Διεθνή / Γυναικοκτονία στην Ιταλία: Οι τελευταίες στιγμές του μοντέλου και ριάλιτι σταρ - Με ποιον μιλούσε πριν δολοφονηθεί

Το παρελθόν του δράστη - Φέρεται πως είχε προσπαθήσει να την ρίξει από το μπαλκόνι στο παρελθόν - «Αν με αφήσεις, θα σε σκοτώσω και θα σκοτώσω και τη μητέρα σου»
LIFO NEWSROOM
Τι είναι οι πύραυλοι Tomahawk και γιατί η Ουκρανία τους θέλει

Διεθνή / Τι είναι οι πύραυλοι Tomahawk και γιατί η Ουκρανία τους θέλει

Ο Ντόναλντ Τραμπ συζητά την πιθανή πώληση πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία - Διαβάστε πώς θα επηρεάσουν την εμβέλεια και τους στόχους του Κιέβου, τους στρατιωτικούς περιορισμούς, τους κινδύνους κλιμάκωσης και τι σημαίνει διπλωματικά για ΗΠΑ και Ρωσία
LIFO NEWSROOM
Νόμπελ Οικονομίας 2025: Ο Peter Howitt προειδοποιεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη χρειάζεται αυστηρή ρύθμιση

Διεθνή / Νόμπελ Οικονομίας 2025: Ο Peter Howitt προειδοποιεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη χρειάζεται αυστηρή ρύθμιση

«Η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια φανταστική τεχνολογία με απίστευτες δυνατότητες. Όμως έχει επίσης τεράστια δύναμη να αντικαταστήσει ανθρώπινη εργασία, ακόμη και υψηλής εξειδίκευσης» ανέφερε μεταξύ άλλων
LIFO NEWSROOM
Wondermum vs Wonder Woman: Η «μάχη» μιας μητέρας με την αυτοκρατορία υπερηρώων DC

Διεθνή / Wondermum vs Wonder Woman: Η «μάχη» μιας μητέρας με την αυτοκρατορία υπερηρώων DC

Η Γαλλίδα Λιζ Σομπέρον δίνει μάχη με τη DC Comics, που την κατηγορεί για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων λόγω του ονόματος της εφαρμογής της “Wondermum” - Μια αληθινή ιστορία «Δαβίδ εναντίον Γολιάθ» που συγκινεί τη Γαλλία
LIFO NEWSROOM
Έλον Μασκ: Ξεκινά η τελική μάχη για το πακέτο των 56 δισ. δολαρίων της Tesla

Διεθνή / Έλον Μασκ: Ξεκινά η τελική μάχη για το πακέτο των 56 δισ. δολαρίων της Tesla

Ο Έλον Μασκ δίνει τη μεγαλύτερη νομική μάχη της καριέρας του, διεκδικώντας την αποζημίωση των 56 δισ. δολαρίων από την Tesla - Οι συνέπειες για το Ντέλαγουερ και τον κόσμο των επιχειρήσεων
LIFO NEWSROOM
Από τις ισραηλινές φυλακές στη νέα γενιά της Χαμάς - Οι απελευθερωμένοι διαμορφώνουν το μέλλον της Παλαιστίνης

Διεθνή / Από τις ισραηλινές φυλακές στη νέα γενιά της Χαμάς - Οι απελευθερωμένοι διαμορφώνουν το μέλλον της Παλαιστίνης

Η απελευθέρωση 4.000 Παλαιστίνιων κρατουμένων από το Ισραήλ, σε αντάλλαγμα για ομήρους της Χαμάς, αναζωπυρώνει τη σύγκρουση στη Γάζα και αναδεικνύει πώς οι ισραηλινές φυλακές έχουν εξελιχθεί σε «σχολείο» νέων ηγετών της παλαιστινιακής αντίστασης
LIFO NEWSROOM
Μαρουάν Μπαργκούτι: Ο «Μαντέλα των Παλαιστινίων» ξυλοκοπήθηκε από Ισραηλινούς φρουρούς – Φόβοι για τη ζωή του

Διεθνή / Μαρουάν Μπαργκούτι: Ο «Μαντέλα των Παλαιστινίων» ξυλοκοπήθηκε από Ισραηλινούς φρουρούς – Φόβοι για τη ζωή του

Ο Μαρουάν Μπαργκούτι, πιο δημοφιλής Παλαιστίνιος ηγέτης, ξυλοκοπήθηκε στη φυλακή από Ισραηλινούς φρουρούς - Η οικογένειά του φοβάται για τη ζωή του, ενώ η διεθνής κοινότητα ζητά εξηγήσεις
LIFO NEWSROOM
Κλιμακώνεται η κρίση στη Βενεζουέλα: Ο Τραμπ δίνει «λευκή επιταγή» στη CIA και μιλά για πιθανά «χερσαία πλήγματα»

Διεθνή / Κλιμακώνεται η κρίση στη Βενεζουέλα: Ο Τραμπ δίνει «λευκή επιταγή» στη CIA και μιλά για πιθανά «χερσαία πλήγματα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ εγκρίνει μυστικές επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα, προκαλώντας οργή του Νικολάς Μαδούρο και φόβους για νέα κρίση στη Λατινική Αμερική
LIFO NEWSROOM
Τουρκία: Κατασχέσεις με πολιτικό υπόβαθρο προκαλούν ανησυχία στον επιχειρηματικό κόσμο

Διεθνή / Τουρκία: Κατασχέσεις με πολιτικό υπόβαθρο προκαλούν ανησυχία στον επιχειρηματικό κόσμο

Η Τουρκία βλέπει κρατικές κατασχέσεις επιχειρήσεων, με το TMSF να ελέγχει πλέον πάνω από 1.000 εταιρείες, ενώ αναλυτές προειδοποιούν για πολιτικά κίνητρα και επιπτώσεις στην οικονομία εν όψει των εκλογών του 2028
LIFO NEWSROOM
Ερντογάν: «Εντοπίσαμε το δεύτερο μεγαλύτερο πεδίο σπάνιων γαιών στον κόσμο»

Διεθνή / Ερντογάν: «Εντοπίσαμε το δεύτερο μεγαλύτερο πεδίο σπάνιων γαιών στον κόσμο»

Ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε ότι το πεδίο περιέχει δέκα από τα δεκαεπτά γνωστά στοιχεία σπάνιων γαιών, υλικά ζωτικής σημασίας για την αμυντική βιομηχανία, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας  και τη διαστημική τεχνολογία
LIFO NEWSROOM
 
 