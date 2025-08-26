ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Οκλαχόμα: 11χρονη γέννησε στο σπίτι το παιδί του θετού πατέρα της

Το ζευγάρι αντιμετωπίζει άλλες πέντε κατηγορίες που αφορούν τα πέντε μικρότερα παιδιά της οικογένειας, ηλικίας 2 έως 9 ετών, τα οποία φέρεται να ζούσαν σε «απαράδεκτες συνθήκες»

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Οκλαχόμα: 11χρονη γέννησε στο σπίτι το παιδί του θετού πατέρα της Facebook Twitter
Ο 34χρονος Ντάστιν Γουόκερ και η 33χρονη σύζυγός του Σέρι Γουόκερ / Φωτ: Muskogee County Sheriff's Office
0

Αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στην Οκλαχόμα η υπόθεση ενός άνδρα που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση, αφού η 11χρονη θετή κόρη του γέννησε μέσα στο σπίτι όπου διέμενε η οικογένεια, στην πόλη Μασκόγκι.

Ο 34χρονος Ντάστιν Γουόκερ και η 33χρονη σύζυγός του Σέρι Γουόκερ συνελήφθησαν την περασμένη εβδομάδα. Αρχικά τους απαγγέλθηκε κατηγορία κακουργηματικού βαθμού για παραμέληση ανηλίκου, καθώς ισχυρίστηκαν ότι δεν γνώριζαν για την εγκυμοσύνη και ότι το παιδί δεν είχε επισκεφθεί γιατρό για περισσότερο από έναν χρόνο.

Τη Δευτέρα, ωστόσο, οι κατηγορίες τροποποιήθηκαν, όταν εξέταση DNA έδειξε ότι ο Γουόκερ είναι κατά 99,9% ο βιολογικός πατέρας του νεογέννητου. Ο 34χρονος κατηγορείται ότι κακοποιούσε σεξουαλικά την ανήλικη από την 1η Ιανουαρίου έως τις 16 Αυγούστου, οδηγώντας στη γέννηση του παιδιού. Η μητέρα του κοριτσιού κατηγορείται για συνέργεια σε σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου.

Οκλαχόμα: 11χρονη γέννησε στο σπίτι το παιδί του θετού πατέρα της Facebook Twitter
Το σπίτι της οικογένειας Γουόκερ στην Οκλαχόμα / Φωτ: Isabel Flores / KJRH / NBC News

Πολλαπλές κατηγορίες για παραμέληση παιδιών

Το ζευγάρι αντιμετωπίζει επίσης έξι κατηγορίες κακουργηματικού βαθμού για παραμέληση ανηλίκων. Μεταξύ άλλων, κατηγορούνται ότι δεν παρείχαν στην 11χρονη την αναγκαία ιατρική φροντίδα και επίβλεψη κατά τον τοκετό στο σπίτι. Οι υπόλοιπες πέντε κατηγορίες αφορούν τα πέντε μικρότερα παιδιά της οικογένειας, ηλικίας 2 έως 9 ετών, τα οποία φέρεται να ζούσαν σε «απαράδεκτες συνθήκες». Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, τα παιδιά βρέθηκαν χωρίς ρούχα, σε χώρο όπου υπήρχαν περιττώματα σκύλων.

Τα έξι παιδιά απομακρύνθηκαν από το σπίτι την Τρίτη.

«Πρόκειται για μία από τις πιο σοβαρές, αν όχι τη σοβαρότερη, υποθέσεις παιδικής κακοποίησης και παραμέλησης που έχω χειριστεί ποτέ», δήλωσε η βοηθός εισαγγελέα της κομητείας Μασκόγκι, Τζάνετ Χάτσον.

Η εγγύηση ορίστηκε στα 100.000 δολάρια για τον καθένα, ενώ το δικαστήριο έχει προγραμματίσει νέα ακρόαση για τις 3 Σεπτεμβρίου. Κάθε μία από τις κατηγορίες επισύρει ποινή έως και ισόβια κάθειρξη. Δεν έχει γίνει γνωστό αν οι κατηγορούμενοι εκπροσωπούνται από δικηγόρους.

Με πληροφορίες από NBC News

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αγγλία: Άνδρας σκότωσε το βρέφος της συντρόφου του - Έκαναν βόλτα με τη σορό του στο καροτσάκι

Διεθνή / Αγγλία: Άνδρας σκότωσε το βρέφος της συντρόφου του - Έκαναν βόλτα με τη σορό του στο καροτσάκι

Έναν εφιάλτη έζησε η μόλις 2 ετών Ισαμπέλα στα χέρια του συντρόφου της μητέρας της, ο οποίος την κακοποιούσε συστηματικά, με αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο της από τραύματα σε όλο της το σώμα
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Οι ΗΠΑ θα υποστηρίξουν την Ουκρανία σε αεράμυνα και πληροφορίες, αλλά μετά τον πόλεμο

Διεθνή / Οι ΗΠΑ θα υποστηρίξουν την Ουκρανία σε αεράμυνα και πληροφορίες, αλλά μετά τον πόλεμο

Οι ΗΠΑ προσφέρουν υποστήριξη σε ευρωπαϊκή αποστολή για την Ουκρανία μετά τον πόλεμο, με πληροφορίες, αεράμυνα και επιτήρηση, ενισχύοντας την προστασία της χώρας έναντι μελλοντικής ρωσικής επίθεσης
LIFO NEWSROOM
Επείγουσα έκκληση για δράση σε Γάζα και Δυτική Όχθη κάνουν εκατοντάδες πρώην διπλωμάτες της ΕΕ

Διεθνή / Επείγουσα έκκληση για δράση σε Γάζα και Δυτική Όχθη κάνουν εκατοντάδες πρώην διπλωμάτες της ΕΕ

Επιστολή 209 πρώην πρέσβεων και ανώτερων διπλωματών της ΕΕ καλεί σε άμεση δράση για τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη - Ζητούν κυρώσεις, περιορισμούς σε εμπόριο και έρευνα, αν η ΕΕ δεν αναλάβει συλλογική πρωτοβουλία
LIFO NEWSROOM
«Η Γερμανία δεν θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος», λέει ο καγκελάριος Μερτς

Διεθνή / «Η Γερμανία δεν θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος», λέει ο καγκελάριος Μερτς

«Η θέση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης είναι σαφής σε ό,τι αφορά την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους. Δεν θα προσχωρήσουμε στην πρωτοβουλία αυτή» ξεκαθάρισε ο καγκελάριος
LIFO NEWSROOM
 
 