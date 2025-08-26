Οκλαχόμα: 11χρονη γέννησε στο σπίτι το παιδί του θετού πατέρα της

Αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στην Οκλαχόμα η υπόθεση ενός άνδρα που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση, αφού η 11χρονη θετή κόρη του γέννησε μέσα στο σπίτι όπου διέμενε η οικογένεια, στην πόλη Μασκόγκι.

Ο 34χρονος Ντάστιν Γουόκερ και η 33χρονη σύζυγός του Σέρι Γουόκερ συνελήφθησαν την περασμένη εβδομάδα. Αρχικά τους απαγγέλθηκε κατηγορία κακουργηματικού βαθμού για παραμέληση ανηλίκου, καθώς ισχυρίστηκαν ότι δεν γνώριζαν για την εγκυμοσύνη και ότι το παιδί δεν είχε επισκεφθεί γιατρό για περισσότερο από έναν χρόνο.

Τη Δευτέρα, ωστόσο, οι κατηγορίες τροποποιήθηκαν, όταν εξέταση DNA έδειξε ότι ο Γουόκερ είναι κατά 99,9% ο βιολογικός πατέρας του νεογέννητου. Ο 34χρονος κατηγορείται ότι κακοποιούσε σεξουαλικά την ανήλικη από την 1η Ιανουαρίου έως τις 16 Αυγούστου, οδηγώντας στη γέννηση του παιδιού. Η μητέρα του κοριτσιού κατηγορείται για συνέργεια σε σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου.

Facebook Twitter Το σπίτι της οικογένειας Γουόκερ στην Οκλαχόμα / Φωτ: Isabel Flores / KJRH / NBC News

Πολλαπλές κατηγορίες για παραμέληση παιδιών

Το ζευγάρι αντιμετωπίζει επίσης έξι κατηγορίες κακουργηματικού βαθμού για παραμέληση ανηλίκων. Μεταξύ άλλων, κατηγορούνται ότι δεν παρείχαν στην 11χρονη την αναγκαία ιατρική φροντίδα και επίβλεψη κατά τον τοκετό στο σπίτι. Οι υπόλοιπες πέντε κατηγορίες αφορούν τα πέντε μικρότερα παιδιά της οικογένειας, ηλικίας 2 έως 9 ετών, τα οποία φέρεται να ζούσαν σε «απαράδεκτες συνθήκες». Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, τα παιδιά βρέθηκαν χωρίς ρούχα, σε χώρο όπου υπήρχαν περιττώματα σκύλων.

Τα έξι παιδιά απομακρύνθηκαν από το σπίτι την Τρίτη.

«Πρόκειται για μία από τις πιο σοβαρές, αν όχι τη σοβαρότερη, υποθέσεις παιδικής κακοποίησης και παραμέλησης που έχω χειριστεί ποτέ», δήλωσε η βοηθός εισαγγελέα της κομητείας Μασκόγκι, Τζάνετ Χάτσον.

Η εγγύηση ορίστηκε στα 100.000 δολάρια για τον καθένα, ενώ το δικαστήριο έχει προγραμματίσει νέα ακρόαση για τις 3 Σεπτεμβρίου. Κάθε μία από τις κατηγορίες επισύρει ποινή έως και ισόβια κάθειρξη. Δεν έχει γίνει γνωστό αν οι κατηγορούμενοι εκπροσωπούνται από δικηγόρους.

Με πληροφορίες από NBC News