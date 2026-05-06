Ο Τραμπ χρησιμοποίησε τον θάνατο του Τεντ Τέρνερ για να επιτεθεί ξανά στο CNN

Με αφορμή τον θάνατο του Τεντ Τέρνερ, ιδρυτή του CNN και ανθρώπου που άλλαξε τον τηλεοπτικό «κόσμο» των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, προέβη σε ανάρτηση με αιχμές για τη σημερινή κατεύθυνση του ειδησεογραφικού δικτύου.

Υπενθυμίζεται πως κατά το παρελθόν ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επιτεθεί σε δημοσιογράφους του CNN, με πιο χαρακτηριστική περίπτωση να συνιστά αυτή της Κέιτλαν Κόλινς, την οποία χλεύασε «επειδή δεν χαμογελούσε».

«Ο Τεντ Τέρνερ, ένας από τους σπουδαιότερους όλων των εποχών, μόλις πέθανε. Ίδρυσε το CNN, το πούλησε και προσωπικά καταστράφηκε από τη συμφωνία, επειδή η νέα ιδιοκτησία πήρε το CNN, το "παιδί" του, και το διέλυσε. Έγινε woke και μετατράπηκε σε ό,τι ακριβώς δεν εκπροσωπούσε εκείνος» έγραψε στην ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ.

Συνέχισε σχετικά: «ίσως οι νέοι αγοραστές, εξαιρετικοί άνθρωποι, καταφέρουν να το επαναφέρουν στην παλιά του αξιοπιστία και δόξα. Όπως και να έχει, ήταν ένας από τους μεγάλους της ιστορίας της τηλεοπτικής ενημέρωσης και φίλος μου. Όποτε τον χρειαζόμουν, ήταν εκεί, πάντα πρόθυμος να παλέψει για έναν καλό σκοπό».

Η ανάρτηση Τραμπ για τον θάνατο Τέρνερ / Φωτ.: Truth Social

Ντόναλντ Τραμπ κατά CNN: Το χρονικό με την Κέιτλαν Κόλινς

Το περιστατικό με την Κέιτλαν Κόλινς, μία από τις πολλές που αφορούν τον Αμερικανό πρόεδρο και το ειδησεογραφικό δίκτυο, καταγράφηκε στις αρχές Φεβρουαρίου, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε λεκτικά στην ανταποκρίτρια του CNN στο Οβάλ Γραφείο, αποκαλώντας την «τη χειρότερη δημοσιογράφο» και επιπλήττοντάς την επειδή δεν χαμογέλασε όταν προσπάθησε να ρωτήσει για την τελευταία δημοσίευση αρχείων που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

«Είναι μια νεαρή γυναίκα, δεν νομίζω ότι σε έχω δει ποτέ να χαμογελάς», είπε ο Τραμπ με σαρκαστικό τόνο, ενώ καθόταν στο γραφείο. «Σε γνωρίζω εδώ και 10 χρόνια. Δεν νομίζω ότι έχω δει ποτέ ένα χαμόγελο στο πρόσωπό σου».

Ο Τραμπ έχει συχνά προσβάλει γυναίκες δημοσιογράφους. Πέρυσι, διέκοψε μια δημοσιογράφο του Bloomberg φωνάζοντας: «Σιωπή! Σιωπή, γουρουνάκι».

Η Κόλινς σημείωσε ότι ρωτούσε τον πρόεδρο για τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης του Έπσταϊν, αλλά ο Τραμπ την διέκοψε. «Ξέρεις γιατί δεν χαμογελάς; Επειδή ξέρεις ότι δεν λες την αλήθεια», είπε.

Η Κόλινς, επικεφαλής ανταποκρίτρια του CNN στο Λευκό Οίκο, είναι μια γνωστή φιγούρα στον Τραμπ, καθώς τον καλύπτει εκτενώς από το 2016. Τον Δεκέμβριο, ο Τραμπ της επιτέθηκε σε μια ανάρτηση στο Truth Social, γράφοντας: «Η Κόλινς του Fake News CNN, πάντα ηλίθια και κακιά».

Νωρίτερα στην συνέντευξη τύπου, ο Τραμπ είχε απαντήσει ήρεμα σε δύο ερωτήσεις της Κόλινς σχετικά με την κυκλοφορία εγγράφων που αφορούσαν την έρευνα της κυβέρνησης για τον Έπσταϊν, τον χρηματοδότη και πρώην φίλο του προέδρου που κατηγορήθηκε για σεξουαλική διακίνηση. Ωστόσο, όταν η Κόλινς έθεσε μια τρίτη ερώτηση σχετικά με τα θύματα του Έπσταϊν, ο Τραμπ επιτέθηκε λεκτικά.

«Είσαι τόσο κακή», είπε. «Ξέρεις, είσαι η χειρότερη δημοσιογράφος. Δεν είναι περίεργο. Το CNN δεν έχει τηλεθέαση εξαιτίας ανθρώπων σαν εσένα».

Λίγο μετά το συμβάν στο Οβάλ Γραφείο την Τρίτη, το CNN εξέδωσε μια δήλωση στην οποία χαρακτήριζε την Κόλινς «εξαιρετική δημοσιογράφο» που κάνει ρεπορτάζ «με πραγματικό βάθος και επιμονή». Ήταν η ίδια δήλωση που είχε εκδώσει το CNN και σε προηγούμενες περιπτώσεις.