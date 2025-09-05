ΗΠΑ: 13χρονος έπιασε ψάρι μεγαλύτερο από τον ίδιο

Ένας 13χρονος από το Νιου Χάμσαϊρ έπιασε μια ατλαντική γλώσσα βάρους 80 κιλών, σε ανοιχτή θαλάσσια εξόρμηση για ψάρεμα. Το ψάρι ήταν μεγαλύτερο από τον ίδιο και ενδέχεται να καταγραφεί ως παγκόσμιο ρεκόρ.

Ο Τζάκσον Ντένιο από την πόλη Χάμπτον βρέθηκε τη Δευτέρα το πρωί περίπου 160 χιλιόμετρα ανοιχτά της Νέας Αγγλίας, στο σημείο γνωστό ως Cashes Ledge. Με ύψος 1,75 και βάρος γύρω στα 55 κιλά, ο νεαρός δεν πίστευε στα μάτια του όταν τράβηξε το τεράστιο ψάρι: «Νομίζω πως άρχισα να ουρλιάζω. Δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβη, αλλά ήμουν τρομερά ενθουσιασμένος», είπε.

Ο Ντένιο είχε ξεκινήσει από την Κυριακή με άλλα 30 άτομα σε οργανωμένο νυχτερινό ταξίδι με τοπική εταιρεία που διοργανώνει εκδρομές για ψάρεμα βαθέων υδάτων και παρακολούθηση φαλαινών. Αφού όλοι είχαν ήδη πιάσει αρκετούς μπακαλιάρους και άλλα ψάρια, ο 13χρονος ζήτησε από το πλήρωμα να δοκιμάσει την τύχη του με καρχαρία.

Facebook Twitter Φωτ: Jill Denio via AP

Λίγα λεπτά αργότερα, το καλάμι λύγισε. Ακολούθησε μια μάχη μισής ώρας, με το ψάρι να πλησιάζει το σκάφος και ξανά να καταδύεται. Με την καθοδήγηση του πληρώματος και τις ζητωκραυγές των υπολοίπων, ο Ντένιο κατάφερε τελικά να το ανεβάσει στην επιφάνεια. «Δεν άφησε στιγμή το καλάμι, δεν άφησε κανέναν να τον βοηθήσει. Δούλεψε το ψάρι μέχρι να κουραστεί», είπε ο καπετάνιος Τζιμ Γουόλς, που παρακολουθούσε εντυπωσιασμένος.

Η σκηνή ξεσήκωσε ενθουσιασμό στο σκάφος, με επιφωνήματα και χειροκροτήματα. Ένας επιβάτης μάλιστα φώναξε: «Τζάκσον, είσαι άγγελος άντρας!».

Facebook Twitter Φωτ: Jill Denio via AP

Το ψάρι ζυγίστηκε επίσημα πριν κοπεί, ενώ η οικογένεια τράβηξε φωτογραφίες και βίντεο και συγκέντρωσε όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την αίτηση αναγνώρισης ρεκόρ από τη Διεθνή Ένωση Αθλητικής Αλιείας (IGFA). Σκοπεύουν να καταθέσουν αίτηση τόσο στην κατηγορία εφήβων για την ατλαντική γλώσσα όσο και στην κατηγορία «line class», που αφορά όλα τα είδη. Στην ιστοσελίδα της IGFA το ρεκόρ για έφηβο ψαρά στην κατηγορία ατλαντικής γλώσσας εμφανίζεται αυτή τη στιγμή κενό.

Παρά τη φήμη που απέκτησε, ο Ντένιο ήδη σκέφτεται την επόμενη εξόρμηση: «Μου δίνει ακόμη μεγαλύτερη όρεξη να συνεχίσω το ψάρεμα και να προσπαθήσω να σπάσω ξανά το ρεκόρ αν μπορώ», δήλωσε.

Με πληροφορίες από Associated Press