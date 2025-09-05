ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

ΗΠΑ: 13χρονος έπιασε ψάρι μεγαλύτερο από τον ίδιο

Το ψάρι, βάρους 80 κιλών, είναι πιθανόν να καταγραφεί ως παγκόσμιο ρεκόρ

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΗΠΑ: 13χρονος έπιασε ψάρι μεγαλύτερο από τον ίδιο Facebook Twitter
Φωτ: Jill Denio via AP
0

Ένας 13χρονος από το Νιου Χάμσαϊρ έπιασε μια ατλαντική γλώσσα βάρους 80 κιλών, σε ανοιχτή θαλάσσια εξόρμηση για ψάρεμα. Το ψάρι ήταν μεγαλύτερο από τον ίδιο και ενδέχεται να καταγραφεί ως παγκόσμιο ρεκόρ.

Ο Τζάκσον Ντένιο από την πόλη Χάμπτον βρέθηκε τη Δευτέρα το πρωί περίπου 160 χιλιόμετρα ανοιχτά της Νέας Αγγλίας, στο σημείο γνωστό ως Cashes Ledge. Με ύψος 1,75 και βάρος γύρω στα 55 κιλά, ο νεαρός δεν πίστευε στα μάτια του όταν τράβηξε το τεράστιο ψάρι: «Νομίζω πως άρχισα να ουρλιάζω. Δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβη, αλλά ήμουν τρομερά ενθουσιασμένος», είπε.

Ο Ντένιο είχε ξεκινήσει από την Κυριακή με άλλα 30 άτομα σε οργανωμένο νυχτερινό ταξίδι με τοπική εταιρεία που διοργανώνει εκδρομές για ψάρεμα βαθέων υδάτων και παρακολούθηση φαλαινών. Αφού όλοι είχαν ήδη πιάσει αρκετούς μπακαλιάρους και άλλα ψάρια, ο 13χρονος ζήτησε από το πλήρωμα να δοκιμάσει την τύχη του με καρχαρία. 

ΗΠΑ: 13χρονος έπιασε ψάρι μεγαλύτερο από τον ίδιο Facebook Twitter
Φωτ: Jill Denio via AP

Λίγα λεπτά αργότερα, το καλάμι λύγισε. Ακολούθησε μια μάχη μισής ώρας, με το ψάρι να πλησιάζει το σκάφος και ξανά να καταδύεται. Με την καθοδήγηση του πληρώματος και τις ζητωκραυγές των υπολοίπων, ο Ντένιο κατάφερε τελικά να το ανεβάσει στην επιφάνεια. «Δεν άφησε στιγμή το καλάμι, δεν άφησε κανέναν να τον βοηθήσει. Δούλεψε το ψάρι μέχρι να κουραστεί», είπε ο καπετάνιος Τζιμ Γουόλς, που παρακολουθούσε εντυπωσιασμένος.

Η σκηνή ξεσήκωσε ενθουσιασμό στο σκάφος, με επιφωνήματα και χειροκροτήματα. Ένας επιβάτης μάλιστα φώναξε: «Τζάκσον, είσαι άγγελος άντρας!».

ΗΠΑ: 13χρονος έπιασε ψάρι μεγαλύτερο από τον ίδιο Facebook Twitter
Φωτ: Jill Denio via AP

Το ψάρι ζυγίστηκε επίσημα πριν κοπεί, ενώ η οικογένεια τράβηξε φωτογραφίες και βίντεο και συγκέντρωσε όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την αίτηση αναγνώρισης ρεκόρ από τη Διεθνή Ένωση Αθλητικής Αλιείας (IGFA). Σκοπεύουν να καταθέσουν αίτηση τόσο στην κατηγορία εφήβων για την ατλαντική γλώσσα όσο και στην κατηγορία «line class», που αφορά όλα τα είδη. Στην ιστοσελίδα της IGFA το ρεκόρ για έφηβο ψαρά στην κατηγορία ατλαντικής γλώσσας εμφανίζεται αυτή τη στιγμή κενό.

Παρά τη φήμη που απέκτησε, ο Ντένιο ήδη σκέφτεται την επόμενη εξόρμηση: «Μου δίνει ακόμη μεγαλύτερη όρεξη να συνεχίσω το ψάρεμα και να προσπαθήσω να σπάσω ξανά το ρεκόρ αν μπορώ», δήλωσε.

Με πληροφορίες από Associated Press

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

«Αν δεν με είχαν κρατήσει στο γραφείο, θα ήμουν κι εγώ μέσα», λέει επιζήσασα της τραγωδίας στο τελεφερίκ της Λισαβόνας

Διεθνή / «Αν δεν με είχαν κρατήσει στο γραφείο, θα ήμουν κι εγώ μέσα», λέει επιζήσασα της τραγωδίας στο τελεφερίκ της Λισαβόνας

«Είμαι ευγνώμων που γλίτωσα, αλλά την ίδια στιγμή είμαι πάρα πολύ θυμωμένη, γιατί χάθηκαν συνάδελφοί μου και τόσοι άλλοι άνθρωποι», δήλωσε
LIFO NEWSROOM
Ο Σεμπαστιάν Λεκορνού από «σκιά» στο προσκήνιο: Ποιος είναι ο 39χρονος πιθανός επόμενος πρωθυπουργός της Γαλλίας

Διεθνή / Ο Σεμπαστιάν Λεκορνού από την «σκιά» στο προσκήνιο: Ο 39χρονος πιθανός επόμενος πρωθυπουργός της Γαλλίας

Ο Σεμπαστιάν Λεκόρνου, ο πιο σταθερός υπουργός στην κυβέρνηση Μακρόν, ετοιμάζεται να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στη γαλλική πολιτική σκηνή, με κεντρικό ρόλο στην ενίσχυση της άμυνας της χώρας.
LIFO NEWSROOM
ΗΠΑ: Έφοδος της ICE σε εργοστάσιο της Hyundai - Τουλάχιστον 450 συλλήψεις

Διεθνή / ΗΠΑ: Έφοδος της ICE σε εργοστάσιο της Hyundai - Συλλήψεις εκατοντάδων Νοτιοκορεατών

Το υπουργείο Εξωτερικών της Νότιας Κορέας εξέφρασε «ανησυχία και λύπη» για το συμβάν, ζητώντας «ειδική μέριμνα ώστε να μην παραβιαστούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των πολιτών μας»
LIFO NEWSROOM
Η Tesla υπόσχεται έως 1 τρισ. δολάρια στον Έλον Μασκ αν πετύχει φιλόδοξους στόχους

Διεθνή / Tesla: Υπόσχεται έως 1 τρισ. δολάρια στον Έλον Μασκ αν πετύχει φιλόδοξους στόχους

Η εταιρεία τόνισε ότι πρόκειται για ένα πρώτο βήμα με στόχο να διασφαλιστεί η παραμονή του Μασκ και η συγκέντρωσή του στην Tesla, παράλληλα με τις ηγετικές του θέσεις στη SpaceX, τη xAI και άλλες εταιρείες
LIFO NEWSROOM
Πούτιν: Ξένα στρατεύματα στην Ουκρανία πριν από συμφωνία ειρήνης θα θεωρηθούν «νόμιμοι στόχοι»

Διεθνή / Πούτιν: Ξένα στρατεύματα στην Ουκρανία πριν από συμφωνία ειρήνης θα θεωρηθούν «νόμιμοι στόχοι»

Απέρριψε επίσης την ιδέα ανάπτυξης ειρηνευτικών δυνάμεων ακόμη και μετά από τελική συμφωνία ειρήνης, λέγοντας πως «κανείς δεν πρέπει να αμφιβάλλει ότι η Μόσχα θα τηρήσει τη συνθήκη για τον τερματισμό της εισβολής»
LIFO NEWSROOM
 
 