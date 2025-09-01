ΔΙΕΘΝΗ
Ιαπωνία: Λιθουανός σεφ αναδείχθηκε κορυφαίος sushi master - «Πιο σημαντικό κι από ένα αστέρι Michelin»

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σούσι διεξάγεται κάθε χρόνο στο Τόκιο με σκοπό την προώθηση της ασφάλειας τροφίμων και της αυθεντικής κουζίνας σούσι

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ιαπωνία: Λιθουανός σεφ αναδείχθηκε κορυφαίος sushi master - «Πιο σημαντικό από ένα αστέρι Michelin»
Οι τρεις νικητές του διαγωνισμού/Φωτογραφία: atpress.ne.jp
Ο Λιθουανός σεφ Airis Zapašnikas, που ζει στο Όσλο, έγινε ο πρώτος Λιθουανός που τιμήθηκε με τον τίτλο του κορυφαίου sushi master στον κόσμο, αφήνοντας πίσω τους υπόλοιπους 14 φιναλίστ του διαγωνισμού.

«Για μένα, ως sushi master αλλά και ως ο πρώτος Λιθουανός με μια τέτοια επιτυχία, αυτό έχει τεράστια σημασία. Είναι μια άμεση επιβεβαίωση των ικανοτήτων μου. Θα πω και κάτι παραπάνω – για μένα είναι πιο πολύτιμο ακόμη και από το να απονεμηθεί στο εστιατόριό μου ένα αστέρι Michelin», δήλωσε ο Zapašnikas σε συνέντευξή του στο portal LRT.lt.

Ο Zapašnikas, που διαχειρίζεται εστιατόριο με αστέρι Michelin στη Νορβηγία, μίλησε την Παρασκευή για την τεράστια ένταση του διαγωνισμού και τους αυστηρούς κανόνες που έπρεπε να τηρηθούν για να κερδίσει.

«Οι κανόνες είναι εξαιρετικά αυστηροί – αν κάποιος δεν τους ακολουθήσει, για παράδειγμα αν συνεχίσει να δουλεύει πέρα από τον καθορισμένο χρόνο, αποβάλλεται. Το κόψιμο στο δάχτυλο σημαίνει απώλεια μεγάλου αριθμού βαθμών. Ακόμα και το να πετάξεις ένα κομμάτι ψάρι που δεν χρησιμοποίησες επιφέρει αφαίρεση βαθμών», εξήγησε.

Για να κερδίσει την πρώτη θέση, κάθε φιναλίστ έπρεπε να ετοιμάσει ένα πρωτότυπο πιάτο που να αναδεικνύει πλήρως τις ικανότητές του.

«Σε αυτό το στάδιο, οι κανόνες ήταν πολύ πιο ευέλικτοι και μπορέσαμε να δείξουμε τη δημιουργικότητα και την καινοτομία μας. Σε σύγκριση με τις δοκιμασίες της πρώτης ημέρας, που ήταν πολύ παραδοσιακές και βαθιά ριζωμένες στην κλασική ιαπωνική κουζίνα, εδώ είχαμε πολύ περισσότερη ελευθερία», είπε.

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σούσι διεξάγεται κάθε χρόνο στο Τόκιο της Ιαπωνίας, με στόχο την προώθηση της ασφάλειας τροφίμων και της αυθεντικής κουζίνας σούσι. Διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Δεξιοτήτων Σούσι, που ιδρύθηκε με την υποστήριξη της ιαπωνικής κυβέρνησης. Τα κορυφαία μέλη του είναι εκείνα που συμμετέχουν στην κριτική επιτροπή του διαγωνισμού.

Με πληροφορίες από euronews.com

