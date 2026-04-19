Ηνωμένο Βασίλειο: Ο Στάρμερ θα δώσει εξηγήσεις για τον Μάντελσον ενώπιον της Βουλής

Ο Κιρ Στάρμερ αναμένεται να προχωρήσει τη Δευτέρα σε μια κρίσιμη δήλωση ενώπιον των Βρετανών βουλευτών, καθώς προσπαθεί να κατευνάσει τις ανησυχίες στο εσωτερικό της κυβέρνησής του ότι το σκάνδαλο ελέγχου του Πίτερ Μάντελσον ενδέχεται να απειλήσει ακόμη και την ηγεσία του.

Σε μια αναμέτρηση υψηλής έντασης, ο Βρετανός πρωθυπουργός θα εξηγήσει πώς ο Μάντελσον ανέλαβε τη θέση του πρεσβευτή του Ηνωμένου Βασιλείου, χωρίς το Υπουργείο Εξωτερικών να αποκαλύψει ότι είχε ανατρέψει την απόφαση για την απόρριψη της αίτησής του κατά τη διαδικασία ελέγχου.

Το σκάνδαλο, που αποκαλύφθηκε από τον Guardian την περασμένη εβδομάδα, έχει ήδη οδηγήσει στην αποπομπή του κορυφαίου δημόσιου λειτουργού του υπουργείου Εξωτερικών, Όλι Ρόμπινς, ο οποίος αναμένεται να καταθέσει ενώπιον βουλευτών την Τρίτη.

Οι υπουργοί πέρασαν το Σαββατοκύριακο προσπαθώντας να στηρίξουν τον Στάρμερ, μετά τις εκκλήσεις της αντιπολίτευσης για παραίτησή του, υποστηρίζοντας ότι δεν θα είχε εγκρίνει την αποστολή του Μάντελσον στην Ουάσιγκτον αν γνώριζε την κατάσταση.

Ωστόσο, υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη εκφράζουν ανησυχία ότι η εβδομάδα αυτή μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την πολιτική επιβίωση του Στάρμερ, ιδιαίτερα αν προκύψουν νέες αποκαλύψεις ή αν βουλευτές των Εργατικών χάσουν την εμπιστοσύνη τους.

«Δεν γνωρίζουμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση, αλλά όλα ξεκινούν από το αρχικό λάθος: την απόφαση του Στάρμερ να διορίσει τον Μάντελσον, παρότι όλοι γνώριζαν ότι υπήρχε ρίσκο», ανέφερε κυβερνητική πηγή.

Ο Στάρμερ δήλωσε ότι θα ξεκαθαρίσει στους βουλευτές πως δεν είχε ενημερωθεί για το αποτέλεσμα του ελέγχου ασφαλείας, χαρακτηρίζοντας «ασυγχώρητο» το γεγονός ότι δεν ενημερώθηκε, ενώ είχε διαβεβαιώσει το κοινοβούλιο ότι τηρήθηκαν οι διαδικασίες.

Η Ντάουνινγκ Στριτ απέρριψε τα επιχειρήματα συνεργατών του Ρόμπινς ότι η νομοθεσία τού απαγόρευε να ενημερώσει τους υπουργούς, τονίζοντας ότι άλλο είναι η συμμετοχή σε μια απόφαση και άλλο η ενημέρωση για αυτήν.

Σε σχετικό έγγραφο σημειώνεται ότι «καμία νομοθεσία δεν εμποδίζει τους δημόσιους λειτουργούς να επισημαίνουν τις συστάσεις για θέματα ασφαλείας, προστατεύοντας παράλληλα ευαίσθητες πληροφορίες».

Ο Στάρμερ, σε δηλώσεις του, εμφανίστηκε έντονα εκνευρισμένος: «Το ότι δεν ενημερώθηκα είναι εντυπωσιακό. Το ότι δεν ενημερώθηκα όταν διαβεβαίωσα το κοινοβούλιο είναι ασυγχώρητο».

Την ίδια ώρα, ο Ρόμπινς φέρεται να εξετάζει νομικές κινήσεις μετά την αποπομπή του, ενώ ετοιμάζεται να καταθέσει ενώπιον της επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων.

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός, Ντέιβιντ Λάμι, δήλωσε ότι οι πολίτες επιθυμούν σταθερότητα και όχι μια κυβέρνηση που ασχολείται με εσωτερικές συγκρούσεις.

Παρά τις συζητήσεις περί ηγετικής αμφισβήτησης ενόψει δύσκολων εκλογών, στελέχη των Εργατικών εμφανίζονται επιφυλακτικά ως προς το ενδεχόμενο αλλαγής ηγεσίας.

Η υπουργός Τεχνολογίας, Λιζ Κένταλ, υποστήριξε ότι ο Στάρμερ δεν διακινδύνευσε την εθνική ασφάλεια με τον διορισμό, τονίζοντας ότι έχει λάβει τις σωστές αποφάσεις στα μεγάλα ζητήματα.

Με πληροφορίες από Guardian

