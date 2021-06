Δύο σπάνιοι νεαροί ρινόκεροι της Ιάβας – από τα πιο απειλούμενα θηλαστικά στον κόσμο – εντοπίστηκαν από κάμερες πρόσφατα σε ένα εθνικό πάρκο της Ινδονησίας, προκαλώντας τον ενθουσιασμό στην επιστημονική κοινότητα.

Εικόνες από τα δύο μικρά, ηλικίας περίπου τριών μηνών έως ενός έτους, ελήφθησαν τον Μάρτιο από κάμερες που υπάρχουν στο εθνικό πάρκο Ουζούνγκ Κουλόν, ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος της Ινδονησίας.

Το πάρκο αυτό των 51.000 στρεμμάτων στο δυτικό άκρο της Ιάβας είναι το τελευταίο φυσικό περιβάλλον στο οποίο ζει το είδος αυτό.

«Η ομάδα παρακολούθησης των ρινόκερων εξασφάλισε τις εικόνες από τις 150 κάμερες που βρίσκονται κρυμμένες στην χερσόνησο Ουζούνγκ Κουλόν», δήλωσε ο διευθυντής των εθνικών πάρκων της Ινδονησίας, Ανγκόνο.

«Φέτος δύο μικρά εντοπίστηκαν από τις κάμερες και πέρυσι άλλα δύο είχαν επίσης βιντεοσκοπηθεί», πρόσθεσε ο αξιωματούχος, ο οποίος όπως πολλοί Ινδονήσιοι έχει ένα μόνο όνομα.

#Indonesia spotted 2 new endangered Javan #rhino calves in #UjungKulon National Park & managed to hatch a Javan #hawk_eagle chick in a conservation center at TMII Jakarta, giving a boost to the country's conservation efforts. #IndonesianWay Read more:https://t.co/FH0PL5TXTl