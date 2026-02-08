Ιαπωνία: Τα exit polls δείχνουν «καθαρή» νίκη της Τακαΐτσι στις πρόωρες εκλογές

Η κυβερνώσα παράταξη της Ιαπωνίας, με επικεφαλής την πρωθυπουργό Σαναέ Τακαΐτσι, οδεύει προς μια καθοριστική νίκη στις πρόωρες εκλογές της Κυριακής, σύμφωνα με τα exit polls.

Η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της χώρας επιδίωξε καθαρή λαϊκή εντολή μόλις τέσσερις μήνες μετά την ανάληψη της ηγεσίας του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος, του LDP.

Η εικόνα αυτή ξεχώρισε σε σχέση με τους δύο προκατόχους της, όταν το κόμμα είχε χάσει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία στη σκιά σκανδάλων διαφθοράς και της πίεσης που ένιωθαν τα νοικοκυριά από την άνοδο του κόστους ζωής. Το LDP και οι σύμμαχοί του κυβερνούν την Ιαπωνία για μεγάλο μέρος της μεταπολεμικής περιόδου, εν μέρει λόγω της αδυναμίας της αντιπολίτευσης να συγκροτήσει σταθερή εναλλακτική εξουσίας.

Πολλοί είχαν χαρακτηρίσει την απόφαση για πρόωρες κάλπες ρίσκο, καθώς το LDP είχε χάσει την πλειοψηφία και στα δύο σώματα του κοινοβουλίου και η πολυετής συνεργασία του με το κόμμα Komeito είχε καταρρεύσει. Ωστόσο, η προσωπική δημοφιλία της Τακαΐτσι φάνηκε να λειτουργεί ως ανάχωμα. Τα ποσοστά αποδοχής της κυβέρνησής της κινούνταν τους τελευταίους μήνες σε επίπεδα άνω του 70%.

Σύμφωνα με εκτίμηση του δημόσιου δικτύου NHK, ο συνασπισμός με κορμό το LDP αναμενόταν να εξασφαλίσει 274 από τις 328 έδρες. Η ψηφοφορία έγινε με έντονα χειμωνιάτικες συνθήκες, με σπάνια χιονόπτωση στο Τόκιο και προβλήματα στις μετακινήσεις, καθώς ανεστάλησαν δρομολόγια τρένων και πλοίων και ακυρώθηκαν πτήσεις.

Ιαπωνία: Έντονη δυσαρέσκεια για το κόστος ζωής

Η εκλογική μάχη έγινε σε ένα κλίμα έντονης δυσαρέσκειας για το κόστος ζωής και για τα σκάνδαλα που ταλαιπώρησαν το LDP τα προηγούμενα χρόνια. Ψηφοφόροι που μίλησαν στο BBC περιέγραψαν μια καθημερινότητα που έχει αλλάξει σε μια χώρα συνηθισμένη επί δεκαετίες σε σταθερές τιμές. Κάτοικος του Τόκιο τόνισε ότι οι πολίτες ζητούν πιο άνετη ζωή και ότι χρειάζονται λύσεις με διάρκεια, όχι πρόχειρα μέτρα.

Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα από νεότερες οικογένειες. Μητέρα στο Τόκιο ανέφερε ότι η στέγαση έχει γίνει πολύ ακριβή και ότι, παρότι η ίδια και ο σύζυγός της έχουν σταθερές δουλειές, δεν μπορούν εύκολα να μετακομίσουν σε μεγαλύτερο σπίτι καθώς μεγαλώνει το παιδί τους. Οπως είπε, οι αυξήσεις τιμών κάνουν την καθημερινότητα πιο δύσκολη και αυτό δεν ήταν συνηθισμένο για την Ιαπωνία.

Στο πολιτικό σκέλος, η Τακαΐτσι επένδυσε σε έντονο προσωπικό προφίλ, κάνοντας υποσχέσεις για αυξημένες δαπάνες και φοροελαφρύνσεις, ενώ υιοθέτησε μία πιο εθνικιστική ρητορική. Η προσέγγιση αυτή ενεργοποίησε μέρος της βάσης της, όμως προκάλεσε και επιφυλάξεις. Επιχειρηματικοί κύκλοι αμφισβητούν αν οι δεσμεύσεις της μπορούν να δώσουν ώθηση σε μια οικονομία που κινείται υποτονικά, τη στιγμή που το δημόσιο χρέος της Ιαπωνίας συγκαταλέγεται ήδη στα υψηλότερα μεταξύ των ανεπτυγμένων χωρών.

Κριτική ακούστηκε και για τη σκληρότερη γραμμή στο μεταναστευτικό. Επικριτές της υποστηρίζουν ότι μια πιο κλειστή πολιτική δεν βοηθά μια χώρα που γερνά και αντιμετωπίζει ελλείψεις εργατικού δυναμικού.

Στο επίκεντρο η διαμάχη Ιαπωνίας - Κίνας

Παράλληλα, στις κάλπες βρέθηκε και η εξωτερική πολιτική. Οι σχέσεις με την Κίνα παραμένουν τεταμένες, ιδιαίτερα μετά τη δήλωση της Τακαΐτσι τον περασμένο Νοέμβριο ότι η Ιαπωνία θα μπορούσε να επέμβει στρατιωτικά αν η Κίνα εισέβαλε στην Ταϊβάν. Ψηφοφόρος ανέφερε ότι τον απασχολεί τόσο η στάση του Ντόναλντ Τραμπ όσο και το ζήτημα της άμυνας και αναρωτήθηκε από πού θα βρεθούν οι πόροι, αν αυξηθούν οι αμυντικές δαπάνες χωρίς να πιεστούν περισσότερο τα νοικοκυριά.

Στο πολιτικό σκηνικό, το LDP αντιμετώπισε πιο συντονισμένη αντιπολίτευση σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν. Το Komeito, που υπήρξε επί χρόνια εταίρος της κυβερνώσας παράταξης, συνεργάστηκε με το Συνταγματικό Δημοκρατικό Κόμμα για να συγκροτήσουν το μεγαλύτερο μπλοκ της αντιπολίτευσης στην κάτω βουλή.

Η Τακαΐτσι έχει επίσης καλλιεργήσει στενές σχέσεις με τον Τραμπ, ο οποίος έχει εκφράσει δημόσια στήριξη προς το πρόσωπό της, κίνηση ασυνήθιστη για εν ενεργεία ή πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ σε ιαπωνική εκλογική αναμέτρηση. Οι δύο πλευρές φαίνεται να συγκλίνουν στην ανάγκη αύξησης των αμυντικών δαπανών, στοιχείο που προστέθηκε στα διλήμματα των ψηφοφόρων ενόψει των εκλογών.

Με πληροφορίες από BBC

