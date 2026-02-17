Ιαπωνία: Viral το μαϊμουδάκι που εγκαταλείφθηκε από τη μητέρα του και βρήκε παρηγοριά σε ένα λούτρινο αρκουδάκι

Ένα μαϊμουδάκι από την Ιαπωνία έχει συγκινήσει το διαδίκτυο, μέσα από βίντεο που το δείχνει να κρατά σφιχτά στην αγκαλιά του ένα λούτρινο παιχνίδι, το οποίο έγινε viral στα social media.

Ο Punch, ένας έξι μηνών μακάκος, εγκαταλείφθηκε από τη μητέρα του αμέσως μετά τη γέννησή του και από τότε βρήκε παρηγοριά σε μια λούτρινη μαϊμού, που έγινε το «στήριγμά» του.

Γεννημένος τον Ιούλιο του περασμένου έτους, ο μικρός μακάκος ανατράφηκε από τους φύλακες του ζωολογικού κήπου στο Ichikawa, οι οποίοι τον φροντίζουν και τον ταΐζουν από τις πρώτες ημέρες της ζωής του.

Γνωρίζοντας πως οι νεαροί μακάκοι παραμένουν προσκολλημένοι στις μητέρες τους από τη γέννησή τους, το προσωπικό χρειάστηκε να του προσφέρει αντικείμενα που θα μπορούσε να αγκαλιάζει, ώστε να νιώθει ασφάλεια. Το λούτρινο παιχνίδι έγινε γρήγορα αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς του.

Συχνά ο Punch κοιμάται πάνω του, ενώ το κρατά στην αγκαλιά του ακόμη και όταν προσπαθεί να κοινωνικοποιηθεί με άλλες μαϊμούδες.

Στην Ιαπωνία, το hashtag «HangInTherePunch» κερδίζει συνεχώς έδαφος, με φωτογραφίες και βίντεο του μικρού μακάκου να κάνουν τον γύρο των social media.

Ένας 24χρονος από τον ζωολογικό κήπο δήλωσε στην ιαπωνική εφημερίδα Mainichi: «Το λούτρινο ζωάκι ήταν για αυτόν σαν αναπληρωματική μητέρα».

Με πληροφορίες από metro.co.uk