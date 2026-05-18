Σακίρα: Δικαστική νίκη στην Ισπανία – Πρέπει να της επιστραφούν πάνω από 60 εκατ. ευρώ

Η Σακίρα αθωώθηκε από τις κατηγορίες φοροδιαφυγής στην Ισπανία για το 2011, με το Εθνικό Δικαστήριο της χώρας να ακυρώνει προηγούμενη απόφαση της φορολογικής διοίκησης και να υποχρεώνει το ισπανικό Δημόσιο να της επιστρέψει περισσότερα από 60 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τόκους.

Το δικαστήριο ανέτρεψε απόφαση του 2021, σύμφωνα με την οποία η Σακίρα είχε διαπράξει φορολογικές παραβάσεις σχετικά με τον φόρο εισοδήματος και τον φόρο περιουσίας.

Οι δικαστές έκριναν ότι η Σακίρα δεν μπορούσε να θεωρηθεί φορολογική κάτοικος Ισπανίας το 2011, καθώς πέρασε περισσότερο από το μισό έτος εκτός χώρας και δεν διέθετε τις απαραίτητες επαγγελματικές ή οικογενειακές συνδέσεις που προβλέπει η νομοθεσία.

#ÚltimaHora🔴 Shakira queda absuelta de fraude fiscal y Hacienda tendrá que devolverle 60 millones de euros más intereses https://t.co/Ww9r1Zizmo — EL MUNDO (@elmundoes) May 18, 2026

Σακίρα: «Με αντιμετώπισαν σαν ένοχη»

«Αφού δεν είχε φορολογική κατοικία στην Ισπανία, είναι προφανές ότι οι φορολογικές επιβαρύνσεις και τα πρόστιμα ήταν παράνομα», αναφέρεται στην απόφαση για τη Σακίρα.

Η τραγουδίστρια σχολίασε δημόσια τη δικαστική απόφαση, λέγοντας ότι μετά από περισσότερα από οκτώ χρόνια «δημόσιας διαπόμπευσης» και «εκστρατειών καταστροφής της φήμης της», η δικαιοσύνη τελικά την δικαίωσε.

«Δεν υπήρξε ποτέ φοροδιαφυγή και οι αρχές δεν κατάφεραν ποτέ να αποδείξουν κάτι τέτοιο, γιατί απλώς δεν ήταν αλήθεια», δήλωσε ενδεικτικά η Σακίρα. Η ίδια υποστήριξε ότι αντιμετωπίστηκε σαν ένοχη για σχεδόν δέκα χρόνια, ενώ κατηγόρησε τις ισπανικές αρχές ότι χρησιμοποιούσαν την υπόθεσή της για να στείλουν «εκφοβιστικό μήνυμα» προς τους φορολογούμενους.

«Ελπίζω αυτή η απόφαση να αποτελέσει προηγούμενο για χιλιάδες ανθρώπους που νιώθουν ότι συνθλίβονται από ένα σύστημα που θεωρεί δεδομένη την ενοχή τους», πρόσθεσε.

La Audiencia Nacional da la razón a Shakira y condena a la Agencia Tributaria a devolver 60 millones de euros y pagar las costas del proceso https://t.co/KpZH2OzCtI pic.twitter.com/ENIYgmwpYx — RTVE Noticias (@rtvenoticias) May 18, 2026

Σακίρα: Η σχέση με τον Πικέ και η φορολογική κατοικία

Η υπόθεση αφορούσε κυρίως το κατά πόσο η Σακίρα ζούσε φορολογικά στην Ισπανία το 2011.

Εκείνη την περίοδο η Σακίρα βρισκόταν σε παγκόσμια περιοδεία με 120 συναυλίες σε 37 χώρες, ενώ, σύμφωνα με τη νομική της ομάδα, δεν είχε τότε ούτε μόνιμη κατοικία, ούτε παιδιά, ούτε επαγγελματική έδρα στην Ισπανία.

Η ισπανική εφορία είχε υποστηρίξει ότι η σχέση της με τον Ζεράρ Πικέ αρκούσε για να θεωρηθεί φορολογική κάτοικος της χώρας. Ωστόσο, το δικαστήριο απέρριψε αυτό το νομικό επιχείρημα, σημειώνοντας ότι «μια ρομαντική σχέση με Ισπανό κάτοικο δεν μπορεί να εξισωθεί νομικά με γάμο», όπως απαιτεί η νομοθεσία.

Το δικαστήριο έκρινε επίσης ότι η φορολογική διοίκηση δεν απέδειξε ποτέ πως η Σακίρα παρέμεινε στην Ισπανία για περισσότερες από 183 ημέρες μέσα στο 2011, όριο που απαιτείται για τη δημιουργία φορολογικών υποχρεώσεων.

Σύμφωνα με την απόφαση, η μέγιστη αποδεδειγμένη παραμονή της στη χώρα έφτανε τις 163 ημέρες.

🇪🇸 🇨🇴 🎤 💶 A Spanish court has ordered the tax authority to refund Colombian pop star Shakira more than 55 million euros ($64 million) improperly collected in a dispute over her 2011 taxes, according to a ruling seen on Monday ➡️ https://t.co/Zh40diJ9HW pic.twitter.com/IXyL1pTlLI — AFP News Agency (@AFP) May 18, 2026

Σακίρα: Το ισπανικό Δημόσιο θα επιστρέψει τα χρήματα

Η ισπανική φορολογική αρχή είχε δεσμεύσει περισσότερα από 60 εκατομμύρια ευρώ από τη Σακίρα, ποσό που περιλάμβανε φόρους και πρόστιμα, τα οποία χαρακτηρίζονταν ως «ιδιαίτερα σοβαρές» παραβάσεις.

Πλέον, το ισπανικό Δημόσιο υποχρεώνεται να επιστρέψει τα χρήματα, ενώ το δικαστήριο επέβαλε και δικαστικά έξοδα στην εφορία, κάτι που, σύμφωνα με ισπανικά ΜΜΕ, συμβαίνει κυρίως σε υποθέσεις όπου οι θέσεις της φορολογικής διοίκησης απορρίπτονται πλήρως.

Η απόφαση μπορεί ακόμη να προσβληθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο. Η Σακίρα, που από το 2023 ζει στο Miami μαζί με τα παιδιά της, δήλωσε «πολύ ικανοποιημένη» από την έκβαση της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από El Mundo