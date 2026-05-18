Μεβλούτ Τσαβούσογλου: Νεκρός από πυροβολισμό ο αδελφός του πρώην υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας

Η ανακοίνωση της εισαγγελίας για τον θάνατο του αδελφού του Μεβλούτ Τσαβούσογλου

Ο αδελφός του Μεβλούτ Τσαβούσογλου εντοπίστηκε νεκρός στο γραφείο του / Φωτ.: Haberturk

Σε ηλικία 52 ετών έφυγε από τη ζωή ο αδελφός του πρώην υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου, Αϊντίν Τσαβούσογλου, μετά από σύντομη νοσηλεία του σε νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το τουρκικό μέσο Habertürk, ο αδελφός του Μεβλούτ Τσαβούσογλου είχε βρεθεί τραυματισμένος από πυροβολισμό στο γραφείο του στην περιοχή Αλάνια στις 5 Μαΐου και έκτοτε νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο Αϊντίν Τσαβούσογλου ήταν επίσης αδελφός του προέδρου της ποδοσφαιρικής ομάδας Αλάνιασπορ, Χασάν Τσαβούσογλου.

Mevlüt Çavuşoğlu kardeşini kaybetti



Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ve Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nun kardeşi iş insanı Aydın Çavuşoğlu hayatını kaybetti.



Αϊντίν Τσαβούσογλου: Η ανακοίνωση της εισαγγελίας για τον θάνατο του αδελφού του Μεβλούτ Τσαβούσογλου

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσαν τουρκικά ΜΜΕ, είχε μεταφερθεί σε μονάδα εντατικής θεραπείας μετά από χειρουργική επέμβαση, ωστόσο υπέκυψε στα τραύματά του.

Η Εισαγγελία της Αλάνια εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την υπόθεση θανάτου του Αϊντίν Τσαβούσογλου, αναφέροντας ότι δύο εισαγγελείς έχουν αναλάβει την έρευνα.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι, με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δεν υπάρχουν ενδείξεις εμπλοκής τρίτου προσώπου στο περιστατικό.

«Σχετικά με το συμβάν της 5ης Μαΐου 2026, κατά το οποίο ο Αϊντίν Τσαβούσογλου τραυματίστηκε από το νόμιμα δηλωμένο όπλο του, έχουν οριστεί δύο εισαγγελείς και, με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία, δεν υπάρχει εύρημα που να δείχνει εμπλοκή τρίτου προσώπου. Η έρευνα συνεχίζεται», ανέφερε η εισαγγελία.

Αϊντίν Τσαβούσογλου: Συλλυπητήρια από πολιτικά πρόσωπα

Μετά την είδηση του θανάτου του, αρκετοί Τούρκοι πολιτικοί και κυβερνητικά στελέχη εξέφρασαν δημόσια τα συλλυπητήριά τους προς την οικογένεια Τσαβούσογλου.

Ανάμεσά τους ήταν ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας Μεχμέτ Νουρί Εσρόι, ο υπουργός Εργασίας, Βεντάτ Ισιχάν,, καθώς και ο πρώην αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος AKP, Efkan Ala.

Με πληροφορίες από Haberturk