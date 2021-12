Πάνω από 100 εσωτερικές πτήσεις ακυρώθηκαν στην Ιαπωνία, εξαιτίας της σφοδρής χιονόπτωσης που έπληξε τα βορειοδυτικά της χώρας.

Ειδικότερα, οι δύο κρατικές αεροπορικές εταιρείες ANA και Japan Airlines ακύρωσαν σχεδόν 130 πτήσεις, προκαλώντας μεγάλη ταλαιπωρία σε πάνω από 7.500 επιβάτες, λόγω της χιονόπτωσης.

A strong “once in several years” cold air mass of minus 45 degrees or lower has spread about 5 kilometers above northern #Japan, dumping #snow even in areas along the Pacific coast, the Japan Meteorological Agency said - The Asahi Shimbun pic.twitter.com/2CsIwLhJXv