Η Τσεχία αγοράζει 44 υπερσύγχρονα άρματα Leopard από τη Γερμανία

Η Τσεχία εγκρίνει την αγορά 44 αρμάτων Leopard 2A8 από τη Γερμανία αξίας 1,4 δισ. ευρώ, ενισχύοντας τον στρατό της και προετοιμάζοντας την αντικατάσταση παλαιού εξοπλισμού μετά την κρίση στην Ουκρανία

φωτ.: Getty
Η κυβέρνηση της Τσεχίας ενέκρινε την αγορά 44 αρμάτων μάχης Leopard 2A8 από τη Γερμανία αξίας 1,4 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο των προσπαθειών για εκσυγχρονισμό του στρατού της.

Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί την έγκριση της συμφωνίας από το υπουργείο Άμυνας τον προηγούμενο μήνα. Η υπουργός Άμυνας της Τσεχίας, Γιάνα Τσερνοχόβα, δήλωσε την Τετάρτη ότι τα άρματα, που αναμένεται να παραδοθούν μεταξύ 2028 και 2031, θα κοστίσουν 34 δισεκατομμύρια κορώνες (1,4 δισ. ευρώ).

Η Τσεχία έχει επίσης τη δυνατότητα να αγοράσει 14 επιπλέον άρματα σε μεταγενέστερο στάδιο. «Τα άρματα είναι αναπόσπαστο μέρος μιας βαριάς ταξιαρχίας», δήλωσε η Τσερνοχόβα μετά την έγκριση της αγοράς από την κυβέρνηση.

Στο πλαίσιο ξεχωριστής συμφωνίας, η χώρα, που πέρυσι συμφώνησε να προμηθευτεί έως 77 άρματα Leopard από τη Γερμανία και άλλες χώρες, βρίσκεται επίσης σε διαπραγματεύσεις για την αγορά 19 ειδικών εκδόσεων 2A8.

Άλλες στρατιωτικές αγορές

Ο στρατός της Τσεχίας θα αγοράσει επίσης 18 ελαφρά θωρακισμένα οχήματα Supacat Extenda από την LPP με κόστος 37,6 εκατ. ευρώ.

Μεταξύ άλλων μεγάλων στρατιωτικών συμβολαίων, η Πράγα υποστήριξε τα τελευταία χρόνια σχέδιο για την αγορά 24 μαχητικών F-35 από τις ΗΠΑ και 246 θωρακισμένων οχημάτων CV90.

Οι νέες στρατιωτικές δαπάνες έρχονται καθώς η Τσεχία επιδιώκει να αντικαταστήσει παλαιότερο στρατιωτικό εξοπλισμό, που παραχώρησε στην Ουκρανία μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022.

Νωρίτερα φέτος, η Τσεχία ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει τις στρατιωτικές δαπάνες στο 3% του ΑΕΠ μέχρι το 2030.

Πολλά άλλα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ έχουν επίσης υποσχεθεί να αυξήσουν δραματικά τις στρατιωτικές τους επενδύσεις, μετά από πιέσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατηγόρησε τις ευρωπαϊκές χώρες ότι δεν συνεισφέρουν δίκαια στην ασφάλεια της Συμμαχίας.

Με πληροφορίες από Euronews

