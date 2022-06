Η Τελευταία Φωτογραφία: Μια συγκλονιστική έκθεση με πορτρέτα ανθρώπων που χαμογελούσαν αλλά αυτοκτόνησαν

Μια σειρά από πορτρέτα, το καθένα ύψους σχεδόν δύο μέτρων, χαμογελούν στους περαστικούς στη Νότια Όχθη του Λονδίνου, δίπλα στον ποταμό Τάμεση.

Οι εικόνες μπορεί να μοιάζουν καθημερινές αλλά κάθε μία αυτές κρύβουν μια συγκλονιστική, τραγική ιστορία: αποτελούν μέρος της νέας έκθεσης The Last Photo, Η Τελευταία Φωτογραφία, που δημιουργήθηκε από τη φιλανθρωπική οργάνωση για την πρόληψη της αυτοκτονίας Campaign Against Living Miserably (Calm), καταδεικνύοντας τα πολλά και κρυμμένα πρόσωπα της αυτοκτονίας.

Μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, 125 άνθρωποι αυτοκτονούν κάθε εβδομάδα, σύμφωνα με τη βρετανική έκδοση της HuffPost. Ωστόσο το 61% των ανθρώπων δηλώνει ότι θα δυσκολευόταν να υποψιαστεί αν κάποιος που γνωρίζει έχει αυτοκτονικές τάσεις. Η υπαίθρια γκαλερί περιλαμβάνει φωτογραφίες που τραβήχτηκαν τις τελευταίες ημέρες της ζωής 50 ανθρώπων.

Ένα από τα πρόσωπα που παρουσιάζονται είναι αυτό του Rob Bell, του εκλιπόντος συζύγου της συγγραφέα και δημοσιογράφου Poorna Bell. Ο Ρομπ είχε αυτοκτονήσει το 2015 σε ηλικία 39 ετών.

Την φωτογραφία είχε τραβήξει η Poorna, και δείχνει τον Rob να περιμένει το τρένο μετά από μια συναυλία του James Taylor, λίγους μήνες πριν το τέλος. «Δεν μπορούσε να σταματήσει να χαμογελάει, σιγοτραγουδώντας το Something In The Way She Moves», θυμάται η Poorna. Βλέποντας το πορτραίτο του συζύγου της ύψους 2,5 μέτρων στο Southbank, συγκινείται.

Facebook Twitter

«Το να βλέπω τη φωτογραφία του κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό ήταν απίστευτα δύσκολο, όταν σκέφτομαι τον λόγο για τον οποίο βρίσκεται εκεί, καθώς και τους άλλους 49 ανθρώπους που εμφανίζονται στην έκθεση», λέει στη HuffPost UK.

«Η αυτοκτονία είναι ένας θάνατος που μπορεί να επισκιάσει ό,τι θυμόμαστε από τη ζωή ενός ανθρώπου, και βλέποντας το χαμογελαστό του πρόσωπο και σκεπτόμενη τη στιγμή που τράβηξα εκείνη τη φωτογραφία, επέστρεψαν πολλές καλές αναμνήσεις, καθώς και οι λυπηρές».

Η έκθεση εγκαινιάστηκε παράλληλα με την έρευνα που διεξήγαγε η YouGov για την Calm, αποκαλύπτοντας νέα στοιχεία για την αντίληψη που έχει για την αυτοκτονία το ευρύ κοινό.

Μόνο το ένα τέταρτο (24%) των ερωτηθέντων πιστεύει ότι κάποιος που κάνει αυτοκτονικές σκέψεις θα χαμογελούσε και θα αστειευόταν. Παράλληλα, μόλις το 22% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι κάποιος θα μοιραζόταν χαρούμενες φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η πραγματικότητα όμως είναι ότι η αυτοκτονική συμπεριφορά μπορεί να λάβει πολλές μορφές, και πολλοί αγωνίζονται να «βάλουν μια μάσκα και να μεταμφιέσουν την εσωτερική τους ταραχή.

Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, το στίγμα, ο φόβος και η έλλειψη κατανόησης για τους τρόπους που μπορεί να βοηθήσει κάποιος, παρεμποδίζει συζητήσεις που θα μπορούσαν να έχουν σώσει ζωές.

Το ένα τρίτο (33%) των ερωτηθέντων ομολογεί ότι θα αισθανόταν «πολύ αμήχανα» να ρωτήσει οποιονδήποτε αν κάνει αυτοκτονικές σκέψεις, από φόβο μήπως έχει παρερμηνεύσει την κατάσταση. Πάνω από τους μισούς (51%) δεν είναι σίγουροι ότι γνωρίζουν πώς να βοηθήσουν κάποιον αν μοιραστεί μαζί τους ότι πάσχει από αυτοκτονικό ιδεασμό.

Στόχος της έκθεσης είναι να κάνει τους ανθρώπους να μιλήσουν ανοικτά για την αυτοκτονία και να εξαλείψει ορισμένες από αυτές τις παρανοήσεις.

Ο Simon Gunning, Διευθύνων Σύμβουλος της Calm, δήλωσε: «Οι άνθρωποι τείνουν να πιστεύουν ότι γνωρίζουν την εικόνα της αυτοκτονίας - τη συνδέουν με απομόνωση, κλάμα, σιωπή κ.λπ. - και αν δεν βλέπουν αυτά τα χαρακτηριστικά σε κάποιον για τον οποίο ανησυχούν, διστάζουν να παρέμβουν. Στην πραγματικότητα, η αυτοκτονική συμπεριφορά παίρνει πολλές μορφές.»

«Οι άνθρωποι που αγωνίζονται μπορεί να φορέσουν μια μάσκα που κρύβει την εσωτερική τους αναταραχή πριν αφαιρέσουν τη ζωή τους. Στόχος του Calm είναι να αναδείξει αυτό το γεγονός ενημερώνοντας τους ανθρώπους ώστε να αναλάβουν συλλογική δράση.»

«Αν όλοι μπορούμε να ξεκινήσουμε μια συζήτηση με τους φίλους και την οικογένειά μας για την αυτοκτονία, μαζί μπορούμε να συντρίψουμε το στίγμα που την περιβάλλει. Αν δεν ξέρετε τι να πείτε ή τι να κάνετε όταν κάποιος σας πει ότι παλεύει, τότε το Calm έχει τους πόρους για να σας βοηθήσει. Μπορεί να αισθάνεστε αμήχανα στην αρχή, αλλά ξεκινώντας μια συζήτηση σήμερα μπορείτε πραγματικά να βοηθήσετε να σωθεί μια ζωή».



Η Poorna Bell ελπίζει ότι η εκστρατεία αυτή βοηθά τους ανθρώπους να συνειδητοποιήσουν ότι η αυτοκτονία είναι κάτι που μπορεί να αγγίξει οποιονδήποτε, οποιαδήποτε οικογένεια.

«Οι φωτογραφίες το αποτυπώνουν αυτό με τόσο ισχυρό τρόπο. Όλα τα φύλα, όλες οι ηλικίες», παρατηρεί. «Ελπίζω επίσης να καταλάβουν ότι οι αυτοκτονικοί άνθρωποι συχνά δεν φαίνονται αυτοκτονικοί, και έτσι ενώ η πρόληψη σχετίζεται με πολλά πράγματα, από το τι επιβραβεύουμε ως κοινωνία μέχρι την παροχή επαρκούς υγειονομικής περίθαλψης, εξαρτάται επίσης από το αν θα οπλιστούμε με πληροφορίες σχετικά με τα σημάδια που πρέπει να προσέχουμε.»

Info

Αν χρειάζεστε βοήθεια, μιλήστε σήμερα με κάποιον, καλώντας δωρεάν στην Κλίμακα, στην τετραψήφια γραμμή 1018. Η γραμμή βοήθειας λειτουργεί όλο το 24ωρο.