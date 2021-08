Συγκλονίζει η φωτογραφία που δείχνει πάνω από 600 Αφγανούς στοιβαγμένους σε ένα τεράστιο φορτηγό αεροσκάφος της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο απογειώθηκε από το διεθνές αεροδρόμιο της Καμπούλ το βράδυ της Κυριακής, όταν το πλήρωμα αποφάσισε να επιτρέψει στους πρόσφυγες να παραμείνουν.

Ένα πλήθος Αφγανών, που προσπαθούσε με κάθε τρόπο να διαφύγει από την χώρα στον απόηχο της κατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν, έτρεξε προς την μισοκατεβασμένη ράμπα του C-17 Globemaster III, μπαίνοντας μέσα στο αεροσκάφος με προορισμό του Κατάρ, σύμφωνα με το Defense One, που δημοσίευσε την φωτογραφία.

Συνολικά περίπου 640 πρόσφυγες κατάφεραν να διαφύγουν από την Καμπούλ με το συγκεκριμένο αεροσκάφος, πολύ περισσότεροι από τον αριθμό που σκόπευε να μεταφέρει το πλήρωμα.

Χαρακτηριστική του χάος που επικράτησε, χθες Δευτέρα, ήταν η εικόνα εκατοντάδων Αφγανών, που κατέκλυσαν τον αεροδιάδρομο, προσπαθώντας απεγνωσμένα να μπουν σε αμερικανικά αεροσκάφη, με κάποιους να αρπάζουν μέχρι τους τροχούς αεροσκαφών που απογειώνονταν, με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο πέφτοντας από ύψος εκατοντάδων μέτρων λίγα λεπτά αργότερα.

Scenes of panic and chaos played out at the airport in Kabul as crowds of people desperate to escape Afghanistan rushed onto the tarmac.



Some clung to the sides of planes, even as one taxied down the runway, in a bid to flee the Taliban.https://t.co/pAgoGW7tos pic.twitter.com/4YGQd2iEzk