Η συγγνώμη του BBC στην Κέιτ Μίντλετον μετά το λάθος στη μετάδοση της Ημέρας Μνήμης

Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε η κίνηση του BBC να αποκαλέσει την Κέιτ Μίντλετον με το όνομά της και όχι ως πριγκίπισσα της Ουαλίας, σε live μετάδοση την Ημέρα Μνήμης για το τέλος του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Το BBC σε ανακοίνωση του στις 14 Νοεμβρίου, ανέφερε ότι είχε δεχθεί παράπονα από ανθρώπους που ήταν δυσαρεστημένοι, επειδή δε χρησιμοποίησαν τον σωστό τίτλο της Κέιτ Μίντλετον, κατά την κάλυψη της Ημέρας Μνήμης.

«Κατά την κάλυψή μας για τον εορτασμό της Ημέρας Μνήμης, αναφερθήκαμε λανθασμένα στην Κέιτ, πριγκίπισσα της Ουαλίας, ως Κέιτ Μίντλετον. Αυτά ήταν λάθη κατά τη διάρκεια ωρών ζωντανής μετάδοσης, για τα οποία ζητούμε συγγνώμη. Καθ’ όλη τη διάρκεια της κάλυψης γενικότερα, αναφερόμασταν στην Κέιτ με τον σωστό τίτλο της», αναφέρεται χαρακτηριστικά στη δήλωση.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι μέχρι και βουλευτές είχαν σχολιάσει δημόσια το λάθος του οργανισμού. Ο Τζιμ Σάνον, βουλευτής στη Βόρεια Ιρλανδία, έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ: «μια υπενθύμιση προς το @BBCNews να ενημερώσει τους παρουσιάστριες και παρουσιάστριές του ότι η πριγκίπισσα της Ουαλίας δεν είναι ‘Κέιτ Μίντλετον’ από το 2011. Ο σωστός τίτλος της είναι Κάθριν, πριγκίπισσα της Ουαλίας. Βάλτε τα σωστά».

Μετά τον γάμο του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον το 2011, η βασίλισσα Ελισάβετ τους έδωσε πολλούς τίτλους, ανάμεσά τους εκείνους του δούκα και της δούκισσας του Κέιμπριτζ, με τους οποίους ήταν περισσότερο γνωστοί για αρκετά χρόνια. Μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ το 2022, ο βασιλιάς Κάρολος ανέβηκε στον θρόνο και όρισε τον μεγαλύτερο γιο του νέο πρίγκιπα της Ουαλίας, δίνοντας έτσι στη σύζυγό του τον νέο τίτλο της πριγκίπισσας της Ουαλίας.

Ωστόσο, πολλοί δημοσιογράφοι συνεχίζουν να χρησιμοποιούν το πατρικό όνομα της Κέιτ, ειδικά στο διαδίκτυο, καθώς παραμένει μακράν το πιο δημοφιλές μεταξύ των χρηστών που αναζητούν ειδήσεις για τη βασιλική οικογένεια.

Μια ανάλυση του Google Trends στις 17 Νοεμβρίου για τις παγκόσμιες αναζητήσεις του προηγούμενου έτους δείχνει ότι οι αναζητήσεις για τον όρο «Κέιτ Μίντλετον» υπερτερούν κατά πολύ των υπολοίπων.

