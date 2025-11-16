Κέιτ Μίντλετον: «Μαθαίνουμε να αφήνουμε πίσω ό,τι δεν χρειαζόμαστε πια»

Η Κέιτ Μίντλετον θέλησε να μοιραστεί ένα ιδιαίτερο και προσωπικό μήνυμα με το κοινό της, μέσω νέου της βίντεο.



Η Κέιτ Μίντλετον έστειλε το παρακάτω μήνυμα μέσω βίντεο που κοινοποιήθηκε στις επίσημες σελίδες της στα social media το Σάββατο.

Τίτλος του βίντεο είναι «Φθινόπωρο» και αποτελεί το τρίτο μέρος της τριμηνιαίας σειράς της πριγκίπισσας της Ουαλίας «Mother Nature», που ξεκίνησε νωρίτερα αυτή τη χρονιά.

«Καθώς οι μέρες μικραίνουν και οι σκιές μεγαλώνουν, η ενέργεια του καλοκαιριού αποσύρεται στο φθινόπωρο. Αυτή είναι η εποχή για στοχασμό και αναζωογόνηση», αναφέρει αρχικά η Κέιτ Μίντλετον την αφήγησή της, ενώ το βίντεο αρχίζει με πλάνα από την ίδια να περπατά στο δάσος.

Καθώς το βίντεο προβάλλει διάφορα πλάνα φθινοπωρινών τοπίων, η 43χρονη συνεχίζει, αναφέροντας πως «τα δέντρα αφήνουν τα φύλλα τους προετοιμάζοντας τον χειμώνα, όπως και εμείς μαθαίνουμε να αφήνουμε πίσω ό,τι δε χρειαζόμαστε πια».

«Μέσα από μεγαλύτερη επίγνωση του εσωτερικού και εξωτερικού μας κόσμου, μπορούμε να βρούμε σαφήνεια και σκοπό σε ό,τι έχει πραγματική σημασία, μαθαίνοντας απλώς να προσέχουμε και να ακούμε. Με την εναλλαγή των εποχών, η Μητέρα Φύση μας διδάσκει ότι η ομορφιά βρίσκεται στην αλλαγή, την προσωρινότητα και στο να αφήνουμε πίσω ό,τι δεν χρειάζεται. Αυτοί είναι οι φυσικοί κύκλοι της ζωής», συμπληρώνει.

«Όσο τα άνθη πέφτουν και τα χρώματα ξεθωριάζουν, οι ρίζες βαθαίνουν και δυναμώνουν. Ας είναι η αγάπη η ρίζα που μας κρατά, το φως που μας οδηγεί, με ελπίδα μέσα στην αλλαγή. Αντέχουμε», καταλήγει η πριγκίπισσα της Ουαλίας.

Το νέο μήνυμα της, έρχεται μήνες μετά την καλοκαιρινή έκδοση της σειράς «Mother Nature», που είχε δημοσιευτεί τον Αύγουστο. Η πρώτη είχε σημάνει τη μετάβαση από τον χειμώνα στην άνοιξη, καθώς και την έναρξη της Εβδομάδας Ευαισθητοποίησης για την Ψυχική Υγεία στο Ηνωμένο Βασίλειο, τον Μάιο.

Το πρώτο βίντεο παρουσίαζε την Κέιτ και τον Πρίγκιπα Ουίλιαμ μαζί στη φύση, ενώ η ίδια μιλούσε για το πώς η επαφή με τη φύση βελτίωσε την ψυχική της υγεία κατά τη διάρκεια της μάχης της με τον καρκίνο, καθώς τον ίδιο χρόνο είχε αποσυρθεί προσωρινά από τα βασιλικά της καθήκοντα για να λάβει θεραπεία.

Με πληροφορίες από PEOPLE