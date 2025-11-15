ΔΙΕΘΝΗ
Κέιτ Μίντλετον-Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Άλλαξαν ξαφνικά τις φωτογραφίες τους στα social media

Ο συμβολικός λόγος πίσω από τη διακριτική αυτή αλλαγή

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Κέιτ Μίντλετον-Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Άλλαξαν διακριτικά τις φωτογραφίες τους στα social media
Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον / Φωτ.: EPA
Η Κέιτ Μίντλετον και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ προχώρησαν σε μία διακριτική αλλά και ταυτόχρονα ουσιαστική ενημέρωση στα social media.

Προκειμένου να τιμήσουν μια ιδιαίτερα σημαντική ημέρα για τη Βρετανία, την Ημέρα Μνήμης, η Κέιτ Μίντλετον και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ανανέωσαν τις φωτογραφίες στα επίσημα προφίλ τους στο Instagram και την πλατφόρμα X.

Η Ημέρα Μνήμης τιμά κάθε 11 Νοεμβρίου τις θυσίες όσων υπηρέτησαν στις Ένοπλες Δυνάμεις στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Κοινοπολιτεία.

Λόγω της ημέρας, τα τελευταία χρόνια, έχει καθιερωθεί μια «σύγχρονη» παράδοση, όπου τα μέλη της βασιλικής οικογένειας ενημερώνουν τις φωτογραφίες στα social media για να αντικατοπτρίζουν το κλίμα της Ημέρας Μνήμης.

Οι φωτογραφίες ωστόσο παραμένουν συνήθως για λίγες ημέρες. Στον επίσημο λογαριασμό στο Instagram και την πλατφόρμα Χ, του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας, οι νέες φωτογραφίες προφίλ τους δείχνουν στο Festival of Remembrance στο Royal Albert Hall τον Νοέμβριο του 2024.

Φορούσαν και οι δύο σκούρα ρούχα με κόκκινες παπαρούνες, το ιστορικό σύμβολο της Ημέρας Μνήμης, ενώ και η φωτογραφία εξωφύλλου τους στην πλατφόρμα X άλλαξε επίσης, με εκείνη που απεικονίζει ένα χωράφι κόκκινων παπαρούνων, ως φόρο τιμής.

Το κόκκινο αυτό λουλούδι χρησιμοποιείται από το 1921 για να τιμά το στρατιωτικό προσωπικό του Ηνωμένου Βασιλείου και της Κοινοπολιτείας που έχασαν τη ζωή τους σε πολέμους.

Με πληροφορίες από PEOPLE

