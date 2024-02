Αλεξέι Ναβάλνι: Οι αρχές «έδωσαν τελεσίγραφο» στη μητέρα του για την ταφή του

Οι ρωσικές αρχές προειδοποίησαν τη μητέρα του Αλεξέι Ναβάλνι ότι θα τον θάψουν στη φυλακή όπου πέθανε, εκτός αν η Λουντμίλα Ναβάλναγια συμφωνήσει εντός τριών ωρών ότι δεν θα γίνει δημόσια κηδεία.

Αυτό ανακοίνωσε μέσω των social media η εκπρόσωπος του Αλεξέι Ναβάλνι, Κίρα Γιάρμις. Εδώ και ημέρες Λουντμίλα Ναβάλναγια απαιτεί να παραδώσουν οι αρχές τη σορό του γιου της, προκειμένου να κηδευτεί με τρόπο που θα επιτρέψει την οικογένεια, τους φίλους και τους υποστηρικτές του να τιμήσουν τη μνήμη του.

«Πριν από μία ώρα, ερευνητής τηλεφώνησε στη μητέρα του Αλεξέι και της έδωσε τελεσίγραφο. Είτε θα συμφωνήσει εντός τριών ωρών για μυστική κηδεία, χωρίς δημόσιο αντίο, είτε ο Αλεξέι θα ταφεί στη φυλακή», έγραψε στο Χ η Κίρα Γιάρμις.

Η μητέρα του Αλεξέι Ναβάλνι αρνήθηκε να διαπραγματευτεί με την ερευνητική επιτροπή καθώς δεν είναι εξουσιοδοτημένοι να αποφασίσουν πώς και πού θα ταφεί ο γιος της, επεσήμανε ακόμη.

Παράλληλα, η Λουντμίλα Ναβάλναγια απαίτησε από τις αρχές να συμμορφωθούν με τη νομοθεσία, που προβλέπει ότι πρέπει να παραδώσουν τη σορό εντός δύο ημερών αφού εξακριβωθεί η αιτία θανάτου. Σύμφωνα με τα ιατρικά έγγραφα που υπέγραψε η μητέρα του Αλεξέι Ναβάλνι, αυτή η προθεσμία των δύο ημερών εκπνέει αύριο, Σάββατο.

