Η Σιγκαπούρη ανησυχεί για την αύξηση της χρήσης ηλεκτρονικών τσιγάρων με ναρκωτικά - Τι συμβαίνει και τι είναι η ετομιδάτη;

Το άτμισμα έχει απαγορευτεί από το 2018, αλλά τώρα οι αρχές παρατηρούν αύξηση στη χρήση του από νέους - Αυστηρότερα πρόστιμα και μεγαλύτερες ποινές φυλάκισης από την Δευτέρα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Unsplash
Η Σιγκαπούρη θα εντείνει τη μάχη κατά του ηλεκτρονικού τσιγάρου  και των ναρκωτικών που περιέχονται σε ατμιστικές συσκευές εισάγοντας από την Δευτέρα αυστηρότερα πρόστιμα, μεγαλύτερες ποινές φυλάκισης ακόμα και μαστίγωμα σε ορισμένες περιπτώσεις.

Το άτμισμα απαγορεύεται στη Σιγκαπούρη από το 2018, με τη χώρα να φημίζεται για τους αυστηρότερους νόμους περί ναρκωτικών παγκοσμίως, όμως οι αρχές θα εφαρμόσουν αυστηρότερα μέτρα από τον Σεπτέμβριο, ως αντίδραση στις ανησυχίες που προέκυψαν για την εμφάνιση ηλεκτρονικών τσιγάρων που περιέχουν την αναισθητική ουσία ετομιδάτη, γνωστή ως K-pods, συντομογραφία του ketamine pods (κάψουλες κεταμίνης)

Σύμφωνα με τις αλλαγές, η ετομιδάτη έχει αναταξινομηθεί από δηλητήριο σε φάρμακο κατηγορίας C, με αποτέλεσμα να επιβάλλονται αυστηρότερες ποινές για κατάχρηση, ενώ οι χρήστες ηλεκτρονικών τσιγάρων θα αντιμετωπίζουν επίσης μεγαλύτερα πρόστιμα.

Τι είναι η ετομιδάτη;

Η ετομιδάτη είναι ένα ενδοφλέβιο αναισθητικό που χρησιμοποιείται σε ιατρικές εφαρμογές. Ωστόσο, οι αρχές της Σιγκαπούρης αναφέρουν ότι χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο σε μείγματα με υγρά για ηλεκτρονικά τσιγάρα.

Τυχαίες δοκιμές σε κατασχεθέντα ηλεκτρονικά τσιγάρα τον Ιούλιο έδειξαν ότι ένα στα τρία περιείχε ετομιδάτη, σύμφωνα με αξιωματούχους. Οι διαδικτυακοί πωλητές έχουν προωθήσει τα K-pods στο διαδίκτυο ως μη ανιχνεύσιμα από τις εξετάσεις ούρων.

Η ετομιδάτη καταχωρήθηκε ως επικίνδυνο φάρμακο στο Χονγκ Κονγκ και την Κίνα από τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα, και αναφέρθηκε ότι έχει βρεθεί επίσης σε προϊόντα ηλεκτρονικού τσιγάρου στην Ινδονησία και την Ταϊλάνδη.

Ποιες είναι οι ποινές για τη χρήση ατμιστικών που περιέχουν το ναρκωτικό;

Η επαναταξινόμηση της ετομιδάτης από την 1η Σεπτεμβρίου θα έχει ως αποτέλεσμα αυστηρότερες κυρώσεις. Τα άτομα που θα συλληφθούν να χρησιμοποιούν Kpods θα αντιμετωπίσουν επίσης αυστηρότερες κυρώσεις, με πρόστιμο 500 S$ (390 US$) για τους κάτω των 18 ετών ή 700 S$ (545 US$) για τους ενήλικες παραβάτες. Θα υποχρεωθούν να παρακολουθήσουν πρόγραμμα αποκατάστασης για διάστημα έως έξι μηνών. Οι επαναλαμβανόμενοι παραβάτες θα αντιμετωπίσουν πρόστιμα έως 2.000 S$ (1.557 US$) και/ή 10 χρόνια φυλάκιση.

Τα άτομα που θα βρεθούν να εισάγουν Kpods θα αντιμετωπίσουν φυλάκιση από τρία έως 20 χρόνια, καθώς και μαστίγωμα, ενώ οι παραβάτες που θα συλληφθούν να πωλούν ή να διανέμουν Kpods θα αντιμετωπίσουν φυλάκιση από δύο έως 10 χρόνια, καθώς και

Τι ισχύει για όσους χρησιμοποιούν κανονικά ηλεκτρονικά τσιγάρα;

Το άτμισμα απαγορεύεται από το 2018, αλλά παραμένει δημοφιλές στη Σιγκαπούρη. Με τους νέους κανόνες, οι ενήλικοι που χρησιμοποιούν θα λαμβάνουν πρόστιμο 700 δολαρίων Σιγκαπούρης, ενώ οι κάτω των 18 ετών θα πληρώνουν 500 δολάρια Σιγκαπούρης, με αυξημένες ποινές για επαναλήψεις.
Όσοι συλληφθούν δεύτερη φορά θα πρέπει να παρακολουθήσουν πρόγραμμα αποκατάστασης τριών μηνών, ενώ όσοι επαναλάβουν θα διώκονται δικαστικά και θα πληρώνουν πρόστιμα έως 2.000 δολάρια Σιγκαπούρης.

Γιατί ανησυχούν τόσο οι αρχές για το άτμισμα;

Ο Υπουργός Υγείας Ong Ye Kung δήλωσε ότι τα ατμιστικά έχουν γίνει «πύλη για πολύ σοβαρή κατάχρηση ουσιών». Οι αρχές ανησυχούν ιδιαίτερα επειδή το άτμισμα είναι δημοφιλές στους νέους, με περίπου το ένα τρίτο των ατμιστών να είναι κάτω των 18 και πάνω από το ήμισυ να είναι κάτω των 30 ετών.

Με τα νέα μέτρα, τα σχολεία εξοπλίζονται με κιτ σάλιου για ανίχνευση νικοτίνης, με αποτέλεσμα οι μαθητές που θα βρεθούν να ατμίζουν να αντιμετωπίζουν πειθαρχικές ποινές, μέχρι και προσωρινή αποβολή ή οριστική διαγραφή από το σχολείο. Όσοι υποπτεύονται ότι χρησιμοποιούν Kpods θα υποβάλλονται σε τεστ ούρων.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, θα τοποθετηθούν κάδοι για τα ατμιστικά στο αεροδρόμιο Τσανγκί, για ταξιδιώτες που φτάνουν ή πραγματοποιούν μεταστάσεις στη Σιγκαπούρη, ενώ θα προβληθούν περισσότερες ανακοινώσεις για να ενημερώνουν τους ξένους για τους αυστηρότερους κανόνες.

Οι αλλοδαποί θα υποβάλλονται στις ίδιες ποινές και κινδυνεύουν να τους ανακληθούν οι άδειες παραμονής, να απελαθούν και να τους απαγορευτεί η επανείσοδος στη χώρα.

Με πληροφορίες από The Guardian

