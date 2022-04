Η Ρωσία «σφυροκοπά» Κίεβο, Χάρκοβο και Λβιβ - Συνεχίζει την επίθεση στα ερείπια της Μαριούπολης

Ο πόλεμος στην Ουκρανία θα μπορούσε σύντομα να εισέλθει σε μια νέα, ακόμη πιο επικίνδυνη φάση, γράφει στο CNN η Ivana Kottasová, στον απόηχο της βύθισης του Moskva.

Η Ρωσία θυμωμένη για την απώλεια της ναυαρχίδας του στόλου της Μαύρης Θάλασσας έχει προειδοποιήσει για «απρόβλεπτες συνέπειες» εάν οι ΗΠΑ συνεχίσουν να προμηθεύουν με όπλα την Ουκρανία. Από την άλλη πλευρά, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφερε στο CNN ότι ο κόσμος θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος για το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών από τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η βύθιση του καταδρομικού Moskva αποτελεί την μεγαλύτερη απώλεια πολεμικού πλοίου τα τελευταία 40 χρόνια και ένα τεράστιο πλήγμα για τη Ρωσία. Μπορεί η Μόσχα να επιμένει ότι πίσω από την απώλεια του πλοίου βρισκόταν μια πυρκαγιά, ωστόσο, οι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν την Παρασκευή τον ισχυρισμό της Ουκρανίας, Αξιωματούχος του Πενταγώνου εκτίμησε ότι δύο ουκρανικοί πύραυλοι Neptune έπληξαν το ρωσικό πολεμικό πλοίο.

Ως ναυαρχίδα του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας, το Moskva ήταν ένα από τα πιο ορατά πλεονεκτήματα στον πόλεμο της Ουκρανίας και η απώλειά του θα μπορούσε να επηρεάσει το ηθικό των ρωσικών στρατευμάτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ρωσική κυβέρνηση δεν έχει κάνει αναφορά για θύματα από τη βύθιση του πλοίου.

Σύμφωνα με την αρθρογράφο του CNN, η απώλεια του Moskva έκανε τον Πούτιν ακόμα πιο έξαλλο για την κατάσταση στην Ουκρανία. Αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι ο Ρώσος πρόεδρος είναι θυμωμένος για τις αποτυχίες των στρατευμάτων του στην Ουκρανία. Πιστεύουν ότι οι σύμβουλοι του Πούτιν δεν του είπαν την πλήρη αλήθεια και δεν τον προετοίμασαν για πιθανές αποτυχίες.

Συνεχίζεται το ρωσικό σφυροκόπημα στην Ουκρανία

Και την ώρα που η Μόσχα αρνείται ότι το Moskva χτυπήθηκε από ουκρανικούς πυραύλους, συνεχίζει να «σφυροκοπά» την Ουκρανία, απειλώντας ότι θα εξαπολύσει και άλλες επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς σε ουκρανικές πόλεις. Σήμερα, ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη βομβάρδισαν το Λβιβ και ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν το Κίεβο και το Χάρκοβο σήμερα.

Παράλληλα, στην πολιορκημένη Μαριούπολη, ρωσικά στρατεύματα προωθήθηκαν ελπίζοντας ότι θα αντισταθμίσουν την αποτυχία τους να καταλάβουν το Κίεβο, επιτυγχάνοντας τη μεγαλύτερη μέχρι τώρα νίκη της Ρωσίας στον πόλεμο.

Η Μόσχα δήλωσε πως τα αεροσκάφη της έπληξαν ένα εργοστάσιο επισκευής αρμάτων μάχης στην πρωτεύουσα, όπου ακούστηκε ο ήχος μιας έκρηξης και καπνός ήταν ορατός στον νοτιοανατολικό τομέα Νταρμίτσκιι. Ο δήμαρχος του Κιέβου δήλωσε πως τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και οι γιατροί αγωνίζονταν να σώσουν άλλους.

Από την πλευρά του, ο ουκρανικός στρατός δήλωσε πως ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη που απογειώθηκαν από τη Λευκορωσία εκτόξευσαν επίσης πυραύλους στην περιοχή του Λβιβ κοντά στα σύνορα με την Πολωνία, όπου τέσσερις πύραυλοι Κρουζ καταρρίφθηκαν από την ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα.

Στη Μαριούπολη, δημοσιογράφοι του Reuters σε τμήματα της πόλης που τελούν υπό ρωσικό έλεγχο έφθασαν στη χαλυβουργία Illych, την οποία η Μόσχα ισχυρίστηκε ότι κατέλαβε την Παρασκευή, ένα από τα δύο τεράστια μεταλλουργικά εργοστάσια όπου οι υπερασπιστές της πόλης αντιστέκονται σε υπόγεια τούνελ και μπούνκερ.

Το εργοστάσιο έχει μετατραπεί σε έναν σιωπηλό σωρό ερειπίων από σίδερα και τσιμέντο, χωρίς να φαίνεται κανένα σημάδι υπερασπιστών. Έξω από το εργοστάσιο, τουλάχιστον έξι πτώματα αμάχων κείτονται διασκορπισμένα στους γύρω δρόμους, περιλαμβανομένης μιας γυναίκας με ροζ πουλόβερ και λευκά παπούτσια. Κάποιος είχε γράψει με σπρέι «ναρκοθετημένο» σε έναν φράχτη στην αυλή ενός κατεστραμμένου πρατηρίου καυσίμων. Σε μια σπάνια ένδειξη ζωής, ένα κόκκινο αυτοκίνητο κατέβηκε αργά έναν άδειο δρόμο, με τη λέξη «παιδιά» γραμμένη σε ένα χαρτόνι πάνω στο παρμπρίζ.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη του Χάρκοβου στην ανατολική Ουκρανία, τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 18 τραυματίστηκαν σε πυραυλικό πλήγμα. Στη Μικολάγιφ, μια πόλη κοντά στο νότιο μέτωπο, η Ρωσία ανέφερε ότι έπληξε ένα εργοστάσιο επισκευής στρατιωτικών οχημάτων.

Χθες, Παρασκευή, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι θα εντείνει τα πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς σε αντίποινα για πράξεις δολιοφθοράς» και «τρομοκρατίας», τις οποίες δεν προσδιόρισε, ώρες αφότου επιβεβαίωσε τη βύθιση της ναυαρχίδας του Στόλου της τής Μαύρης Θάλασσας, του Moskva.

Ενάμιση μήνα μετά την έναρξη της εισβολής του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία, η Ρωσία προσπαθεί να καταλάβει έδαφος στο νότιο και ανατολικό τμήμα της χώρας αφού αποχώρησε από τον βορρά έπειτα από μια μαζική επίθεση στο Κίεβο που αποκρούστηκε στα περίχωρα της πρωτεύουσας.

Ρωσικά στρατεύματα που αποχώρησαν από τον βορρά άφησαν πίσω τους πόλεις με πτώματα αμάχων, απόδειξη αυτού που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν αποκάλεσε αυτή την εβδομάδα 'γενοκτονία' -- μια προσπάθεια να εξαλειφθεί η ουκρανική εθνική ταυτότητα.

Η Ρωσία αρνείται ότι θέτει στο στόχαστρο αμάχους και λέει ότι ο σκοπός της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησής» της είναι να αφοπλίσει τους Ουκρανούς, να νικήσει τους εθνικιστές και να προστατεύσει τους αυτονομιστές στη νοτιοανατολική Ουκρανία.

«Απομακρυνθείτε όσο ακόμη είναι δυνατό»

Η Ουκρανία δήλωσε πως τα στρατεύματά της αντιστέκονται ακόμη στα ερείπια της Μαριούπολης, όπου η άμυνα επικεντρώνεται γύρω από το Azovstal, ένα άλλο τεράστιο χαλυβουργικό εργοστάσιο που δεν έχει ακόμη υποκύψει.

«Η κατάσταση στη Μαριούπολη είναι δύσκολη... Μάχες σημειώνονται αυτή τη στιγμή. Ο ρωσικός στρατός καλεί συνεχώς επιπλέον μονάδες για να επιτεθεί στην πόλη», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας Ολεξάντρ Μοτουζιάνκ σε συνέντευξη Τύπου που αναμεταδόθηκε τηλεοπτικά.

"The Ukrainian army maintains control of the city. The enemy cannot take #Mariupol. The enemy can seize the land on which Mariupol was, but there is no more Mariupol. The city of Mariupol has been razed to the ground by the #Russian Federation," the governor of the city told CNN. pic.twitter.com/LEZFSli7sj