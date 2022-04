Πεντάγωνο: Μεγάλο πλήγμα η βύθιση του Moskva- Θα επηρεάσει τις επιχειρησιακές ικανότητες των Ρώσων

Η απώλεια του καταδρομικού Moskva αποτελεί μεγάλο πλήγμα για τον ρωσικό στόλο της Μαύρης Θάλασσας, επεσήμανε ο εκπρόσωπος του αμερικανικού Πενταγώνου, Τζον Κίρμπι.

Χθες, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι το πολεμικό πλοίο βυθίστηκε, ενώ ρυμουλκούνταν σε λιμάνι. Το Κίεβο νωρίτερα ανακοίνωσε ότι έπληξε το Moskva με πυραύλους Neptune, αλλά η Μόσχα ανέφερε ότι στο καταδρομικό προκλήθηκε πυρκαγιά και ακολούθησε έκρηξη πυρομαχικών, χωρίς να κάνει λόγο για ουκρανική επίθεση.

«Δεν είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε επίσημα, από ανεξάρτητες πηγές, τι ακριβώς συνέβη στο πλοίο», δήλωσε ο Κίρμπι, αλλά συμπλήρωσε ότι η Ουάσινγκτον δεν είναι σε θέση ούτε να διαψεύσει την εκδοχή του Κιέβου. «Είναι πιθανό να το έπληξαν με πύραυλο ή πυραύλους Neptune, που έχουν την εμβέλεια για τέτοιο χτύπημα», συμπλήρωσε.

«Ξεκάθαρα πρόκειται για μεγάλο πλήγμα για τον στόλο της Μαύρης Θάλασσας. Πρόκειται για ένα πολεμικό πλοίο με μεγάλες δυνατότητες, που ήταν ένα “κλειδί” για τις προσπάθειές τους για ναυτική κυριαρχία στη Μαύρη Θάλασσα», τόνισε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, μιλώντας σε CNN. «Θα έχει συνέπειες στις επιχειρησιακές ικανότητές τους», συμπλήρωσε αναφερόμενος στις ρωσικές δυνάμεις.

Ο Κίρμπι ρωτήθηκε και για το ρωσικό κονβόι στρατιωτικών οχημάτων που κινείται προς την ανατολική Ουκρανία. «Σίγουρα οι Ουκρανοί δεν χρειάζεται να περιμένουν να τους επιτεθεί (το κονβόι). Το είδαμε και στο κονβόι από τον βορρά, που “κόλλησε” λόγω των επιθέσεων στην κεφαλή του και κατά μήκος του. Δεν θέλω να μιλήσω εκ μέρους των Ουκρανών, αλλά δεν θα περιμένουν, έχουν τις ικανότητες να επιτεθούν», δήλωσε.

"This is a big blow to the Black Sea fleet."@PentagonPresSec John Kirby talks to CNN's @jaketapper after one of Russia's most important warships sunk in the Black Sea. pic.twitter.com/TJpkoZeEMp