Ουκρανός αξιωματούχος: Νεκρός ο κυβερνήτης του ρωσικού καταδρομικού Moskva

Ο καπετάνιος του πολεμικού πλοίου Moskva σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια έκρηξης και επακόλουθης πυρκαγιάς στο πλοίο, ισχυρίζεται η Ουκρανία, μετά τη βύθιση της ρωσικής ναυαρχίδας.

Ο Άντον Γκερασένκο, σύμβουλος του υπουργείου Εσωτερικών της Ουκρανίας, υποστήριξε, μέσω Telegram, ότι ο καπετάνιος του Moskva, Anton Kuprin, πέθανε κατά τη διάρκεια μιας «έκρηξης και πυρκαγιάς στο πλοίο».

«Πέθανε κατά τη διάρκεια έκρηξης και της πυρκαγιάς που προκλήθηκε στη ναυαρχίδα του Στόλου της Μαύρης Θάλασσας της Ρωσικής Ομοσπονδίας», δήλωσε ο Αντόν Γκερασένκο, σύμβουλος του υπουργείου Εσωτερικών του Κιέβου. «Δεν θρηνούμε», πρόσθεσε.

Όπως μεταδίδει το SkyNews, η πληροφορία, που μεταδίδεται και από ουκρανικά μέσα, δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί.

The commander of cruiser "Moskva", Anton Kuprin, died during explosion and fire on board. This was reported by the adviser to Minister of Internal Affairs of #Ukraine Anton Gerashchenko.



Captain Anton Kuprin gave the order to bombard #Snake Island on the first day of the war. pic.twitter.com/Fu9nJGvL08