ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Η πρόταση για περιορισμό του πληθυσμού στα 10 εκατ. που διχάζει τους Ελβετούς: Τι έδειξε δημοσκόπηση

Η πρόταση πρόκειται να τεθεί σε ψηφοφορία στις 14 Ιουνίου

The LiFO team
The LiFO team
ΕΛΒΕΤΙΑ ΔΙΧΑΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Unsplash
0

Οι Ελβετοί ψηφοφόροι είναι αρκετά διχασμένοι ως προς το αν θα υποστηρίξουν μια πρόταση δημοψηφίσματος για τον περιορισμό του πληθυσμού της Ελβετίας στα 10 εκατομμύρια, όπως έδειξε δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή.

Η ελβετική κυβέρνηση αντιτίθεται στην πρωτοβουλία που προωθεί το δεξιό Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα (SVP) και η οποία θα τεθεί σε ψηφοφορία στις 14 Ιουνίου, υποστηρίζοντας ότι θα βλάψει τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον βασικό εμπορικό εταίρο της χώρας, και θα πλήξει την οικονομία.

Η πρόταση ορίζει ότι ο μόνιμος πληθυσμός δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια πριν από το 2050 και ότι η Ελβετία πρέπει να καταργήσει τη συμφωνία ελεύθερης κυκλοφορίας με την ΕΕ.

Τι έδειξε η δημοσκόπηση για το δημοψήφισμα στην Ελβετία

Η νέα έρευνα της εταιρείας δημοσκοπήσεων GfS Bern για τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα SRG, που διεξήχθη από τις 20 Απριλίου έως τις 3 Μαΐου, έδειξε ότι το 47% των 19.728 ερωτηθέντων τάσσεται υπέρ της πρότασης και το 47% κατά.

Οι υπόλοιποι δεν εξέφρασαν γνώμη. Η δημοσκόπηση είχε περιθώριο σφάλματος ±2,8 ποσοστιαίες μονάδες.

Μια έρευνα που δημοσιεύθηκε από άλλο ινστιτούτο δημοσκοπήσεων στα τέλη Απριλίου έδειξε μια μικρή πλειοψηφία υπέρ της πρωτοβουλίας.

Η ανησυχία για την ταχεία αύξηση του πληθυσμού και την πίεση στις δημόσιες υποδομές έχει ενισχύσει την υποστήριξη για την πρόταση, αν και επιχειρηματικές ομάδες προειδοποιούν ότι θα θέσει σε κίνδυνο την ευημερία.

Ο πληθυσμός της Ελβετίας ξεπέρασε πρόσφατα τα 9 εκατομμύρια, ενώ τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι οι ξένοι κάτοικοι θα αντιπροσωπεύουν πάνω από το 27% του συνολικού πληθυσμού έως το 2024.

Το SVP, το μεγαλύτερο κόμμα της Ελβετίας, αντιτίθεται στη στενότερη ενοποίηση με την ΕΕ, παρουσιάζοντάς την ως απειλή για την ελβετική κυριαρχία και πηγή υπερβολικής ρύθμισης.

Οι Ελβετοί νομοθέτες συζητούν μια συμφωνία μεταξύ Ελβετίας και ΕΕ που συνήφθη στα τέλη του 2024 και η οποία θα εμβαθύνει την κοινή οικονομική ολοκλήρωση.

Η κυβέρνηση επιθυμεί η Ελβετία να εδραιώσει τους δεσμούς της με την ΕΕ, προκειμένου να προστατεύσει την οικονομία εν μέσω της αβεβαιότητας που τροφοδοτείται εν μέρει από τις εμπορικές πολιτικές της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Το 2025, η Ουάσιγκτον επέβαλε στην Ελβετία τους υψηλότερους δασμούς στην Ευρώπη.

Με πληροφορίες από Reuters

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΑΝΤΡΙΟΥ ΕΠΣΤΑΙΝ

Διεθνή / Τζέφρι Έπσταϊν: Νέα έρευνα για επισκέψεις του Άντριου στο μυστικό ράντσο του

Οι αρχές ερευνούν σε βάθος τις επισκέψεις υψηλών προσώπων στο απομονωμένο Zorro Ranch του Τζέφρι Έπσταϊν, με πρώην εργαζόμενους να καταθέτουν στοιχεία για τη δραστηριότητα στο κτήμα
THE LIFO TEAM
ΗΠΑ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΧΑΝΤΑΪΟΣ

Διεθνή / Χανταϊός: Πόσο έτοιμη είναι η Αμερική να αντιμετωπίσει τον ιό εν μέσω περικοπών του Τραμπ;

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει μειώσει δραστικά τη χρηματοδότηση για την έρευνα στον τομέα των μολυσματικών ασθενειών και διαθέτει πολύ λιγότερο προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων των επιδημιολόγων, για την αντιμετώπιση των επιδημιών
THE LIFO TEAM
ΣΟΥΗΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Διεθνή / Σουηδία: Σχεδιάζει ηλεκτρονική παρακολούθηση παιδιών που κινδυνεύουν να στρατολογηθούν από συμμορίες

Τα ηλεκτρονικά βραχιολάκια θα μοιάζουν περισσότερο με «ρολόι ή βραχιόλι», ώστε να μην είναι τόσο εμφανή όσο τα βραχιολάκια αστραγάλου που χρησιμοποιούνται σε καταδικασμένους
THE LIFO TEAM
ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΙΡΑΝ ΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ

Διεθνή / WSJ: Τα κράτη του Κόλπου αίρουν τους περιορισμούς για την επιχείρηση «Project Freedom» στα Στενά του Ορμούζ

Η απόφαση ανοίγει τον δρόμο για την επανέναρξη της αμερικανικής επιχείρησης καθοδήγησης και επίβλεψης πλοίων που βρίσκονται εγκλωβισμένα στα Στενά του Ορμούζ
THE LIFO TEAM
ΗΠΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΕΥΡΩΠΗ

Διεθνή / Οι ΗΠΑ δηλώνουν ότι η μετανάστευση έχει μετατρέψει την Ευρώπη σε «εκκολαπτήριο» τρομοκρατίας

«Ως γενέτειρα του δυτικού πολιτισμού και των αξιών του, η Ευρώπη πρέπει να δράσει τώρα και να σταματήσει τη σκόπιμη παρακμή της», σημειώνεται σε σχετικό κείμενο
THE LIFO TEAM
ΜΠΟΝΙ ΤΑΙΛΕΡ ΤΕΧΝΗΤΟ ΚΩΜΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Διεθνή / Νοσηλεύεται σε τεχνητό κώμα η Μπόνι Τάιλερ μετά από επέμβαση στο έντερο

Την Τετάρτη είχε γίνει γνωστό ότι η τραγουδίστρια υποβλήθηκε σε επείγουσα επέμβαση στο έντερο, με την αρχική ανακοίνωση να αναφέρει ότι η επέμβαση ολοκληρώθηκε επιτυχώς και ότι η ίδια αναρρώνει
THE LIFO TEAM
ΧΑΝΤΑΙΟΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ

Διεθνή / Χανταϊός: Οι βρετανικές αρχές ζητούν καραντίνα 45 ημερών για επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου

Δύο Βρετανοί βρίσκονται ήδη σε απομόνωση στα σπίτια τους, έπειτα από πιθανή έκθεση στον ιό, ενώ ένας 56χρονος Βρετανός νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στην Ολλανδία
THE LIFO TEAM
ΙΡΑΝ ΗΠΑ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Διεθνή / Το Ιράν εξετάζει την πρόταση των ΗΠΑ ενώ ο Τραμπ απειλεί: «Αν δεν συμφωνήσουν, οι βομβαρδισμοί θα αρχίσουν»

Η Τεχεράνη μελετά το αμερικανικό σχέδιο για τα Στενά του Ορμούζ, ενώ η Ουάσινγκτον συνεχίζει τις στρατιωτικές πιέσεις και τις απειλές για νέα χτυπήματα
THE LIFO TEAM
 
 