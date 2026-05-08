Η πρόταση για περιορισμό του πληθυσμού στα 10 εκατ. που διχάζει τους Ελβετούς: Τι έδειξε δημοσκόπηση

Οι Ελβετοί ψηφοφόροι είναι αρκετά διχασμένοι ως προς το αν θα υποστηρίξουν μια πρόταση δημοψηφίσματος για τον περιορισμό του πληθυσμού της Ελβετίας στα 10 εκατομμύρια, όπως έδειξε δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή.

Η ελβετική κυβέρνηση αντιτίθεται στην πρωτοβουλία που προωθεί το δεξιό Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα (SVP) και η οποία θα τεθεί σε ψηφοφορία στις 14 Ιουνίου, υποστηρίζοντας ότι θα βλάψει τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον βασικό εμπορικό εταίρο της χώρας, και θα πλήξει την οικονομία.

Η πρόταση ορίζει ότι ο μόνιμος πληθυσμός δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια πριν από το 2050 και ότι η Ελβετία πρέπει να καταργήσει τη συμφωνία ελεύθερης κυκλοφορίας με την ΕΕ.

Τι έδειξε η δημοσκόπηση για το δημοψήφισμα στην Ελβετία

Η νέα έρευνα της εταιρείας δημοσκοπήσεων GfS Bern για τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα SRG, που διεξήχθη από τις 20 Απριλίου έως τις 3 Μαΐου, έδειξε ότι το 47% των 19.728 ερωτηθέντων τάσσεται υπέρ της πρότασης και το 47% κατά.

Οι υπόλοιποι δεν εξέφρασαν γνώμη. Η δημοσκόπηση είχε περιθώριο σφάλματος ±2,8 ποσοστιαίες μονάδες.

Μια έρευνα που δημοσιεύθηκε από άλλο ινστιτούτο δημοσκοπήσεων στα τέλη Απριλίου έδειξε μια μικρή πλειοψηφία υπέρ της πρωτοβουλίας.

Η ανησυχία για την ταχεία αύξηση του πληθυσμού και την πίεση στις δημόσιες υποδομές έχει ενισχύσει την υποστήριξη για την πρόταση, αν και επιχειρηματικές ομάδες προειδοποιούν ότι θα θέσει σε κίνδυνο την ευημερία.

Ο πληθυσμός της Ελβετίας ξεπέρασε πρόσφατα τα 9 εκατομμύρια, ενώ τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι οι ξένοι κάτοικοι θα αντιπροσωπεύουν πάνω από το 27% του συνολικού πληθυσμού έως το 2024.

Το SVP, το μεγαλύτερο κόμμα της Ελβετίας, αντιτίθεται στη στενότερη ενοποίηση με την ΕΕ, παρουσιάζοντάς την ως απειλή για την ελβετική κυριαρχία και πηγή υπερβολικής ρύθμισης.

Οι Ελβετοί νομοθέτες συζητούν μια συμφωνία μεταξύ Ελβετίας και ΕΕ που συνήφθη στα τέλη του 2024 και η οποία θα εμβαθύνει την κοινή οικονομική ολοκλήρωση.

Η κυβέρνηση επιθυμεί η Ελβετία να εδραιώσει τους δεσμούς της με την ΕΕ, προκειμένου να προστατεύσει την οικονομία εν μέσω της αβεβαιότητας που τροφοδοτείται εν μέρει από τις εμπορικές πολιτικές της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Το 2025, η Ουάσιγκτον επέβαλε στην Ελβετία τους υψηλότερους δασμούς στην Ευρώπη.

Με πληροφορίες από Reuters

