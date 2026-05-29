Κένυα: Συνελήφθησαν οκτώ μαθήτριες για τη φωτιά σε σχολείο με 16 νεκρούς

Οκτώ μαθήτριες συνελήφθησαν στην Κένυα στο πλαίσιο της έρευνας για τη φονική πυρκαγιά σε σχολικό κοιτώνα που στοίχισε τη ζωή σε 16 παιδιά, με τις Αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπρησμού.

Η φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Πέμπτης στην Ακαδημία Θηλέων Utumishi στην περιοχή Γκιλγκίλ, περίπου 120 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πρωτεύουσας Ναϊρόμπι, και εξαπλώθηκε στον κοιτώνα του πρώτου ορόφου με 135 κουκέτες.

Η Εθνική Αστυνομική Υπηρεσία της Κένυας ανακοίνωσε ότι οι οκτώ μαθήτριες ταυτοποιήθηκαν ως «πρόσωπα ενδιαφέροντος σε σχέση με τον σχεδιασμό και την εκτέλεση» της φωτιάς, έπειτα από καταθέσεις μαθητριών και προσωπικού, καθώς και ανάλυση υλικού από κάμερες ασφαλείας.

Οι έρευνες για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς συνεχίζονται.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι μαθήτριες εντοπίστηκαν στα σπίτια τους και μεταφέρθηκαν ξανά στο σχολείο για ανάκριση, ενώ άλλες που παρέμεναν στην περιοχή εντοπίστηκαν και τέθηκαν επίσης υπό κράτηση.

Οι οκτώ ήταν μεταξύ 30 μαθητριών που είχαν αρχικά αναζητηθεί και κληθεί να επιστρέψουν στο σχολείο από τους ερευνητές της υπόθεσης.

Η πυρκαγιά είχε προκαλέσει πανικό στο σχολικό συγκρότημα, ενώ ολόκληρος ο πρώτος όροφος του κοιτώνα καταστράφηκε. Δεκάδες μαθήτριες τραυματίστηκαν προσπαθώντας να διαφύγουν.

Η Κένυα έχει καταγράψει επανειλημμένα πολύνεκρες πυρκαγιές σε οικοτροφεία σχολείων. Πολλές από αυτές τις υποθέσεις έχουν αποδοθεί σε εμπρησμούς από μαθητές, συχνά λόγω δυσαρέσκειας για τις συνθήκες διαβίωσης ή την αυστηρή πειθαρχία.

Παράλληλα, οργανώσεις και κρατικές επιτροπές έχουν επανειλημμένα επισημάνει σοβαρές ελλείψεις στα μέτρα ασφαλείας, όπως υπερπλήρεις κοιτώνες, ανεπαρκείς έξοδοι κινδύνου και παραβιάσεις βασικών κανόνων πυρασφάλειας.

Μόλις πριν από δύο χρόνια, τουλάχιστον 21 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους σε άλλη πυρκαγιά σε σχολικό οικοτροφείο στην κεντρική Κένυα.

Με πληροφορίες από BBC