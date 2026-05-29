Τέξας: Βλάβη σε ρόλερ κόστερ οδήγησε 8 επιβάτες να κρέμονται για τουλάχιστον τέσσερις ωρες

Κανείς από τους επιβάτες δεν τραυματίστηκε, ωστόσο υποβλήθηκαν σε εξετάσεις για πιθανή αφυδάτωση, καθώς παρέμειναν για ώρες εκτεθειμένοι στον ήλιο

The LiFO team
Τρενάκι λούνα παρκ (ρόλερ κόστερ) με οκτώ επιβάτες ακινητοποιήθηκε σχεδόν 30 μέτρα πάνω από το έδαφος στο Γκάλβεστον του Τέξας, την Πέμπτη, με αποτέλεσμα να στηθεί πολύωρη επιχείρηση διάσωσης για τον απεγκλωβισμό τους.

Το τρενάκι «Iron Shark» παρουσίασε βλάβη κοντά στην κορυφή της διαδρομής, αφήνοντας τους επιβάτες κρεμασμένους και στραμμένους προς τα πάνω, όπως έδειξαν ζωντανές μεταδόσεις τοπικών τηλεοπτικών σταθμών. Η διαδρομή περιλαμβάνει κάθετη ανάβαση περίπου 30 μέτρων πριν από την απότομη πτώση.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το τρενάκι σταμάτησε περίπου στις 5 το απόγευμα.

Πυροσβέστες έφτασαν στο πάρκο γύρω στις 5:30 μ.μ. για να ξεκινήσουν την επιχείρηση διάσωσης των επιβατών, οι οποίοι ήταν όλοι φοιτητές κολεγίου, δήλωσε ο αρχηγός της Πυροσβεστικής. Ο τελευταίος επιβάτης κατέβηκε με ασφάλεια λίγο μετά τις 9 το βράδυ.

Τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα έδειξαν πυροσβέστες να εργάζονται πάνω σε ανυψωτική σκάλα πυροσβεστικού οχήματος κατά τη διάρκεια του ηλιοβασιλέματος. Αργότερα, οι διασώστες φαίνονταν να κατεβάζουν αργά τους επιβάτες έναν-έναν.

Κανείς από τους επιβάτες δεν τραυματίστηκε, ωστόσο υποβλήθηκαν σε εξετάσεις για πιθανή αφυδάτωση, καθώς παρέμειναν για ώρες εκτεθειμένοι στον ήλιο.

Τα αίτια της βλάβης δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Ο διευθυντής λειτουργίας του θεματικού πάρκου δήλωσε ότι το παιχνίδι είναι σχεδιασμένο να σταματά αμέσως σε περίπτωση δυσλειτουργίας, όπως συνέβη και την Πέμπτη.

«Θα πραγματοποιηθεί πλήρης τεχνικός έλεγχος πριν τεθεί ξανά σε λειτουργία», ανέφερε.

Με πληροφορίες από The New York Times

