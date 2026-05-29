Τέξας: Βλάβη σε ρόλερ κόστερ οδήγησε 8 επιβάτες να κρέμονται για τουλάχιστον τέσσερις ωρες

Τρενάκι λούνα παρκ (ρόλερ κόστερ) με οκτώ επιβάτες ακινητοποιήθηκε σχεδόν 30 μέτρα πάνω από το έδαφος στο Γκάλβεστον του Τέξας, την Πέμπτη, με αποτέλεσμα να στηθεί πολύωρη επιχείρηση διάσωσης για τον απεγκλωβισμό τους.

Το τρενάκι «Iron Shark» παρουσίασε βλάβη κοντά στην κορυφή της διαδρομής, αφήνοντας τους επιβάτες κρεμασμένους και στραμμένους προς τα πάνω, όπως έδειξαν ζωντανές μεταδόσεις τοπικών τηλεοπτικών σταθμών. Η διαδρομή περιλαμβάνει κάθετη ανάβαση περίπου 30 μέτρων πριν από την απότομη πτώση.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το τρενάκι σταμάτησε περίπου στις 5 το απόγευμα.

Πυροσβέστες έφτασαν στο πάρκο γύρω στις 5:30 μ.μ. για να ξεκινήσουν την επιχείρηση διάσωσης των επιβατών, οι οποίοι ήταν όλοι φοιτητές κολεγίου, δήλωσε ο αρχηγός της Πυροσβεστικής. Ο τελευταίος επιβάτης κατέβηκε με ασφάλεια λίγο μετά τις 9 το βράδυ.

A terrifying roller coaster rescue is underway in Galveston, Texas Thursday. A car became stuck on a vertical track, leaving eight people dangling at the very top of the ride. Firefighters are using a long-ladder truck to reach the riders several stories above the ground. Crews… pic.twitter.com/Wma3RxQMWQ — ABC7 News (@abc7newsbayarea) May 29, 2026

Terrifying day at Pleasure Pier in Galveston! About 5:20 p.m. the Iron Shark roller coaster stopped, leaving students suspended in air. 🎢 Took hours, but thankfully everyone has been rescued. @abc13houston’s SkyEye13 captured it all. https://t.co/GRRHFCX1Vz pic.twitter.com/tZLih7dryP — Erica Simon (@EricaOnABC13) May 29, 2026

Τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα έδειξαν πυροσβέστες να εργάζονται πάνω σε ανυψωτική σκάλα πυροσβεστικού οχήματος κατά τη διάρκεια του ηλιοβασιλέματος. Αργότερα, οι διασώστες φαίνονταν να κατεβάζουν αργά τους επιβάτες έναν-έναν.

Κανείς από τους επιβάτες δεν τραυματίστηκε, ωστόσο υποβλήθηκαν σε εξετάσεις για πιθανή αφυδάτωση, καθώς παρέμειναν για ώρες εκτεθειμένοι στον ήλιο.

Τα αίτια της βλάβης δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Ο διευθυντής λειτουργίας του θεματικού πάρκου δήλωσε ότι το παιχνίδι είναι σχεδιασμένο να σταματά αμέσως σε περίπτωση δυσλειτουργίας, όπως συνέβη και την Πέμπτη.

«Θα πραγματοποιηθεί πλήρης τεχνικός έλεγχος πριν τεθεί ξανά σε λειτουργία», ανέφερε.

Με πληροφορίες από The New York Times