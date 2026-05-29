Σκύλος κυνοδρομιών βρέθηκε θετικός στην κοκαΐνη - Ο προπονητής απέφυγε τον αποκλεισμό

Ένας Αυστραλός εκπαιδευτής σκύλων που συμμετέχει σε κυνοδρομίες, απέφυγε τον προσωρινό αποκλεισμό από το άθλημα, παρότι ένας από τους σκύλους του βρέθηκε θετικός στην κοκαΐνη πριν από αγώνα πέρυσι.

Η υπόθεση αφορά τον Geoffrey Dalton και τον σκύλο Soda Apache, ο οποίος υποβλήθηκε σε έλεγχο πριν από κούρσα στη Μελβούρνη τον Μάρτιο του 2024.

Δικαστήριο στην πολιτεία Βικτόρια απέρριψε την προσφυγή της αρμόδιας αρχής κυνοδρομιών, η οποία ζητούσε να του απαγορευτεί προσωρινά η συμμετοχή στο άθλημα.

Ο Dalton είχε τιμωρηθεί αρχικά με πρόστιμο 300 δολαρίων Αυστραλίας και αποκλεισμό εννέα μηνών με αναστολή.

Στην πράξη, αυτό σήμαινε ότι μπορούσε να συνεχίσει κανονικά να δραστηριοποιείται στις κυνοδρομίες.

Η Greyhound Racing Victoria, η αρχή που εποπτεύει το άθλημα στην πολιτεία, υποστήριξε ότι η ποινή ήταν υπερβολικά επιεικής και ζήτησε αυστηρότερη τιμωρία.

Το δικαστήριο, ωστόσο, έκρινε ότι ο Dalton είχε ήδη υποστεί σοβαρή ζημιά στη φήμη του έπειτα από σχεδόν 40 χρόνια παρουσίας στον χώρο.

Ο ισχυρισμός για το «μολυσμένο» βαν

Ο Dalton δήλωσε ότι δεν γνώριζε πώς ο σκύλος εκτέθηκε στην κοκαΐνη.

Σύμφωνα με την υπεράσπισή του, ο ίδιος δεν μετέφερε προσωπικά τον Soda Apache στον αγώνα και το ζώο ταξίδεψε με βαν που ενδεχομένως είχε ίχνη κοκαΐνης.

Το δικαστήριο αποδέχθηκε ότι δεν υπήρχαν στοιχεία πως γνώριζε ότι το συγκεκριμένο όχημα μπορεί να ήταν μολυσμένο ή ότι ο σκύλος θα εκτεθεί σε απαγορευμένη ουσία.

Με πληροφορίες από Guardian

