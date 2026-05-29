Η Σουηδία σχεδιάζει να απαγορεύσει τους γάμους μεταξύ ξαδέλφων από το 2026

Η κυβέρνηση της Σουηδίας σχεδιάζει να προχωρήσει στην απαγόρευση των γάμων μεταξύ πρώτων ξαδέλφων από το 2026, ενώ παράλληλα προτείνει να μη γίνονται πλέον αναγνωρίσιμοι και οι αντίστοιχοι γάμοι που έχουν τελεστεί στο εξωτερικό.

Η πρόταση παρουσιάστηκε στο πλαίσιο νέας κρατικής έρευνας στη Σουηδία και αφορά, επίσης, άλλες μορφές γάμων μεταξύ στενών συγγενών.

Αξίζει να σημειωθεί πως, σήμερα, στη Σουηδία απαγορεύεται ο γάμος μεταξύ γονέα και παιδιού ή μεταξύ αδελφών, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις επιτρέπεται ο γάμος μεταξύ ετεροθαλών αδελφών μετά από ειδική άδεια. Ωστόσο, οι γάμοι μεταξύ ξαδέλφων ή μεταξύ θείου/θείας και ανιψιού/ανιψιάς παραμένουν νόμιμοι.

Σουηδία: Γιατί η κυβέρνηση θέλει να αλλάξει τον νόμο

Σύμφωνα με τον υπουργό Δικαιοσύνης της Σουηδίας, η πρόταση συνδέεται με την αντιμετώπιση πρακτικών εξαναγκασμού και περιορισμού της προσωπικής ελευθερίας μέσα σε οικογενειακά περιβάλλοντα.

«Η βία και η καταπίεση που σχετίζονται με την “τιμή” αποτελούν σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα», δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γκούναρ Στρόμερ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Όπως ανέφερε, «πάρα πολλοί άνθρωποι βλέπουν τις ζωές, τις ελευθερίες και τα δικαιώματά τους να περιορίζονται εξαιτίας τέτοιων κοινωνικών προτύπων και ένα μέρος αυτού συνδέεται με τους γάμους μεταξύ συγγενών».

Η πρόταση υποστηρίζεται τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τους «Δημοκρατικούς της Σουηδίας» και περιλαμβάνεται στη συμφωνία συνεργασίας των κομμάτων.

Σουηδία: Τι προβλέπει η πρόταση

Η επικεφαλής της έρευνας, Αν Κούτενκιολερ, ανέφερε ότι δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία για το πόσοι άνθρωποι στη Σουηδία είναι παντρεμένοι με συγγενείς πρώτου βαθμού, εκτιμώντας ωστόσο ότι ο αριθμός κυμαίνεται περίπου στα 140 με 150 άτομα.

Η νέα πρόταση προβλέπει, μεταξύ άλλων, απαγόρευση γάμων μεταξύ πρώτων ξαδέλφων, απαγόρευση και άλλων γάμων μεταξύ στενών συγγενών, κατάργηση της δυνατότητας γάμου μεταξύ ετεροθαλών αδελφών και μη αναγνώριση γάμων μεταξύ ξαδέλφων που έχουν τελεστεί στο εξωτερικό.

Οι γάμοι που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στη Σουηδία πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου, η οποία προτείνεται για την 1η Ιουλίου 2026, θα εξακολουθήσουν να θεωρούνται έγκυροι.

Πάντως, η έρευνα σημειώνει ότι υπάρχει πιθανότητα ορισμένες οικογένειες να συνεχίσουν να οργανώνουν ανεπίσημους ή μη νομικά αναγνωρισμένους γάμους, ακόμη και μετά την απαγόρευση.

Παρόλα αυτά, η Κούτενκιολερ εκτίμησε ότι η αλλαγή του νόμου μπορεί να λειτουργήσει συμβολικά και κοινωνικά.

«Ακόμη κι αν συνεχιστούν άτυποι γάμοι, μια απαγόρευση στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα ότι η κοινωνία δεν αποδέχεται τέτοιους περιορισμούς της ελευθερίας. Αυτό ίσως δώσει δύναμη σε νέες γυναίκες να πουν ''όχι''», δήλωσε.

Με πληροφορίες από Sveriges Radio (Sweden Radio)