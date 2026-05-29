«Τέτοιοι αγώνες χρειάζονται άνδρα διαιτητή»: Αντιδράσεις στο Roland Garros για δηλώσεις τενίστα

Αντιδράσεις προκάλεσαν δηλώσεις του Παραγουανού τενίστα Αδόλφο Ντάνιελ Βαγιέχο μετά τον αποκλεισμό του από τον δεύτερο γύρο του Roland Garros, καθώς υποστήριξε ότι ο αγώνας του δεν έπρεπε να διαιτητευθεί από γυναίκα λόγω της έντασης στην εξέδρα.

Ο Βαγιέχο αντιμετώπισε την Πέμπτη τον 17χρονο Γάλλο Μοΐζ Κουαμέ στο Court Suzanne Lenglen, σε έναν από τους πιο δραματικούς αγώνες του φετινού τουρνουά. Ο νεαρός Γάλλος επικράτησε με 6-3, 7-5, 3-6, 2-6, 7-6(8) έπειτα από μάχη διάρκειας τεσσάρων ωρών και 56 λεπτών, έχοντας τη θερμή στήριξη του γαλλικού κοινού.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Παραγουανός τενίστας εξέφρασε παράπονα για τη διαιτησία της Βραζιλιάνας Άνα Καρβάλιο, υποστηρίζοντας ότι δεν κατάφερε να ελέγξει τη συμπεριφορά των φιλάθλων και τον χρόνο που, όπως είπε, κέρδιζε ο αντίπαλός του ανάμεσα στους πόντους.

Μιλώντας στο περιοδικό Clay, ο Βαγιέχο δήλωσε ότι «τέτοιου είδους αγώνες πρέπει να διαιτητεύονται από άνδρα», προσθέτοντας ότι «είναι πολύ δύσκολο για μία γυναίκα να διαχειριστεί μία τόσο απαιτητική εξέδρα».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι το κοινό ξεπερνούσε συχνά τα όρια, ενώ κατηγόρησε τον Κουαμέ ότι καθυστερούσε σκόπιμα την επανέναρξη του παιχνιδιού.

Στο τένις, οι παίκτες έχουν στη διάθεσή τους 25 δευτερόλεπτα ανάμεσα στους πόντους, με τους διαιτητές ωστόσο να μπορούν να προσαρμόζουν την έναρξη της αντίστροφης μέτρησης όταν υπάρχει έντονος θόρυβος από την εξέδρα.

Ο Βαγιέχο υποστήριξε επίσης ότι οι μεγάλες διακοπές ευνόησαν τον αντίπαλό του σε έναν αγώνα με υψηλές σωματικές απαιτήσεις.

Οι διοργανωτές του Roland Garros δεν είχαν σχολιάσει δημόσια τις δηλώσεις μέχρι στιγμής.

Με πληροφορίες από Guardian