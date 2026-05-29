Σκύλος πυροβόλησε γυναίκα με καραμπίνα έξω από μίνι μάρκετ στις ΗΠΑ

Αστυνομικοί στην πολιτεία της Νεμπράσκα στις ΗΠΑ κλήθηκαν να ερευνήσουν πυροβολισμό έξω από μίνι μάρκετ, όμως διαπίστωσαν ότι πίσω από το περιστατικό δεν βρισκόταν κάποιος ένοπλος, αλλά ένας σκύλος.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Scottsbluff λίγο μετά το μεσημέρι, όταν οι Αρχές έλαβαν αρχικά αναφορά ότι μία γυναίκα είχε πυροβοληθεί με αεροβόλο. Καθώς οι αστυνομικοί κατευθύνονταν στο σημείο, ενημερώθηκαν ότι στην πραγματικότητα επρόκειτο για καραμπίνα.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, βρήκαν ένα αγροτικό όχημα με εμφανείς ζημιές στην πόρτα του συνοδηγού από πυροβολισμό.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο οδηγός είχε σταματήσει λίγο νωρίτερα έξω από το κατάστημα, ενώ μία επιβάτιδα στεκόταν δίπλα στην πόρτα του συνοδηγού.

Εκείνη τη στιγμή, ένας σκύλος που βρισκόταν στο πίσω κάθισμα μετακινήθηκε μέσα στο όχημα και ενεργοποίησε κατά λάθος καραμπίνα που είχε φυσίγγιο στη θαλάμη.

Η καραμπίνα εκπυρσοκρότησε, χτύπησε την πόρτα του οχήματος και σκάγια έφτασαν μέχρι μία γυναίκα που περίμενε με το αυτοκίνητό της σε κοντινό φανάρι.

Η γυναίκα είχε το χέρι της έξω από το παράθυρο όταν ένα από τα σκάγια τη χτύπησε στο πάνω μέρος του δεξιού της χεριού.

Ο τραυματισμός της δεν θεωρείται σοβαρός και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από συγγενικό της πρόσωπο.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, στη Νεμπράσκα απαγορεύεται η μεταφορά γεμάτης καραμπίνας μέσα σε όχημα.