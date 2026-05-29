Ο Τραμπ πιέζει για χαρτονόμισμα των 250 δολαρίων με το πορτρέτο του

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ φέρονται να πίεσαν την υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για τη χάραξη και εκτύπωση του αμερικανικού νομίσματος να σχεδιάσει χαρτονόμισμα των 250 δολαρίων με το πορτρέτο του Αμερικανού προέδρου, σύμφωνα με τέσσερις νυν και πρώην υπαλλήλους της υπηρεσίας που μίλησαν, υπό τον όρο της ανωνυμίας, στην Washington Post.

Αν αυτό συμβεί, θα είναι η πρώτη φορά εδώ και περισσότερα από 150 χρόνια που πρόσωπο εν ζωή θα εμφανίζεται σε αμερικανικό νόμισμα.

Οι υπάλληλοι δήλωσαν ότι η πρωτοβουλία προκάλεσε ανησυχίες επειδή η ομοσπονδιακή νομοθεσία επιτρέπει σήμερα να απεικονίζονται σε χαρτονομίσματα μόνο αποθανόντα πρόσωπα.

Ο καλλιτέχνης που δήλωσε ότι δημιούργησε τη μακέτα ανέφερε στην Washington Post ότι είχε μιλήσει προσωπικά με τον Τραμπ για το σχέδιο.

Ο Βρετανός ζωγράφος, Iain Alexander, είπε ότι ο Τραμπ ενέκρινε αλλαγές στο αρχικό σχέδιο, όπως την προσθήκη των χρωμάτων της αμερικανικής σημαίας και ενός λογότυπου για τα 250 χρόνια από την ίδρυση των ΗΠΑ.

Κανένα ζωντανό πρόσωπο δεν έχει εμφανιστεί σε αμερικανικό νόμισμα από το 1866, όταν η πρακτική απαγορεύτηκε μετά την εμφάνιση ενός μεσαίου στελέχους του υπουργείου Οικονομικών σε χαρτονόμισμα των 5 σεντς.

Νομοσχέδιο που θα επέτρεπε την απεικόνιση του Τραμπ σε χαρτονόμισμα των 250 δολαρίων κατατέθηκε στο Κογκρέσο πέρυσι, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 250 χρόνια των ΗΠΑ, αλλά δεν έχει προχωρήσει.

Σε ανακοίνωσή του, εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ότι η υπηρεσία εκτύπωσης «προχωρά στον κατάλληλο σχεδιασμό και στη δέουσα αξιολόγηση» σε σχέση με τη νομοθετική πρόταση.

«Εφόσον αυτή η νομοθετική εντολή γίνει νόμος, η Υπηρεσία Χαρακτικής και Εκτύπωσης (Bureau of Engraving and Printing) θα κινηθεί για την παραγωγή επετειακού χαρτονομίσματος των 250 δολαρίων που θα τιμά κατάλληλα την 250ή επέτειο του μεγάλου μας έθνους», ανέφερε η ανακοίνωση.

Η διευθύντρια της υπηρεσίας, Patricia Solimene, και άλλα στελέχη εξήγησαν επανειλημμένα στους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ ότι υπήρχαν νομικά και διαδικαστικά εμπόδια στην παραγωγή του χαρτονομίσματος και ότι θα απαιτούνταν πολλά περισσότερα χρόνια απ’ όσα εκείνοι υπολόγιζαν.

Σύμφωνα με δύο υπαλλήλους, οι δύο πολιτικοί διορισμένοι αξιωματούχοι αντιμετώπισαν αυτές τις επισημάνσεις με απαξιωτικό τρόπο.

«Τους είπε ότι δεν έχουμε εξουσιοδότηση να το κάνουμε. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε άλλο και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς δεν έχουν καν συναντηθεί για να συζητήσουν τα επόμενα βήματα», ανέφερε ένας από τους υπαλλήλους.

«Συνήθως απαιτούνται έξι έως οκτώ χρόνια για την παραγωγή νέου χαρτονομίσματος, ιδιαίτερα ενός τόσο υψηλής αξίας».

Η Solimene δήλωσε ότι μετακινήθηκε αιφνιδιαστικά από τη θέση της στις 27 Απριλίου, γράφοντας σε email προς συναδέλφους ότι αποχωρεί «με βαριά καρδιά». Όπως ανέφερε, η μετακίνησή της σε άλλη θέση στο υπουργείο Οικονομικών «δεν ήταν δική της επιλογή».

Πρόσθεσε ακόμη ότι «ποτέ δεν θυσίασε τις αξίες ή τον χαρακτήρα ούτε του εαυτού της ούτε του οργανισμού» και ότι πάντοτε έθετε ως προτεραιότητα το πρόγραμμα αμερικανικού νομίσματος και τη συμβολή κάθε εργαζομένου στην αποστολή του οργανισμού. «Το βάρος της ευθύνης σταματούσε εδώ», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η Solimene δεν εξήγησε στο email γιατί μετακινήθηκε και δεν απάντησε σε αιτήματα για σχόλιο. Ήταν βετεράνος του αμερικανικού στρατού επί 24 χρόνια και η πρώτη γυναίκα διευθύντρια της υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τους τέσσερις υπαλλήλους, η Solimene και το προσωπικό της είχαν αποδεχθεί άλλο αίτημα της κυβέρνησης: την εκτύπωση χαρτονομισμάτων των 100 δολαρίων με την υπογραφή του Τραμπ. Τα χαρτονομίσματα αυτά - τα πρώτα στην ιστορία των ΗΠΑ που φέρουν την υπογραφή εν ενεργεία προέδρου - τυπώνονται ήδη στις εγκαταστάσεις της υπηρεσίας στην Ουάσινγκτον.

Με πληροφορίες από Washington Post

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Η «χρυσή» μεταμόρφωση του Λευκού Οίκου υπό τον Ντόναλντ Τραμπ