Βρετανία: Έφοδος σε κτήμα αποκάλυψε παράνομο εργοστάσιο φαρμάκων αδυνατίσματος

Η αστυνομία εντόπισε περίπου 12.000 δόσεις μη αδειοδοτούμενων σκευασμάτων αδυνατίσματος

Φωτ.: Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA)
Οι βρετανικές αρχές πραγματοποίησαν τη μεγαλύτερη κατάσχεση παράνομων φαρμάκων αδυνατίσματος στην ιστορία της χώρας έπειτα από επιχείρηση σε κτήμα κοντά στο Νορθάμπτον.

Κατά τη διάρκεια της εφόδου, συνελήφθησαν δύο άνδρες ηλικίας 29 ετών, ενώ οι αρχές κατέσχεσαν περίπου 12.000 δόσεις μη αδειοδοτημένων σκευασμάτων απώλειας βάρους.

Σύμφωνα με τη βρετανική Υπηρεσία Ρύθμισης Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας (MHRA), στο κτήμα λειτουργούσε εγκατάσταση μεγάλης κλίμακας για την παρασκευή, συναρμολόγηση και διανομή παράνομων φαρμακευτικών προϊόντων.

Μεταξύ των ουσιών που εντοπίστηκαν ήταν η retatrutide, φάρμακο απώλειας βάρους που δεν έχει λάβει ακόμη άδεια κυκλοφορίας, καθώς και η tirzepatide, η δραστική ουσία που χρησιμοποιείται στο γνωστό σκεύασμα Mounjaro.

Οι ερευνητές κατέσχεσαν επίσης μεγάλες ποσότητες υλικών συσκευασίας και ουσιών που θεωρείται ότι χρησιμοποιούνταν για την παράνομη παραγωγή των φαρμάκων.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαΐου με τη συνδρομή της αστυνομίας του Νορθάμπτονσιρ.

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας ποινικών ερευνών της MHRA, Άντι Μόρλινγκ, δήλωσε ότι η υπόθεση αποδεικνύει την προσπάθεια των αρχών να περιορίσουν τη διακίνηση μη αδειοδοτημένων φαρμάκων που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

Όπως ανέφερε, η διάλυση της εγκατάστασης πιθανότατα απέτρεψε «σημαντική βλάβη» για το κοινό και συνέβαλε στην αποδυνάμωση οργανωμένης εγκληματικής δραστηριότητας γύρω από την παράνομη αγορά φαρμάκων αδυνατίσματος.

Η MHRA είχε προειδοποιήσει ήδη από τον Νοέμβριο του 2025 ότι οργανωμένα κυκλώματα είχαν αρχίσει να παρασκευάζουν δικές τους εκδοχές γνωστών φαρμάκων αδυνατίσματος, σχεδιασμένες ώστε να μοιάζουν με νόμιμα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά.

Σύμφωνα με την υπηρεσία, η πρακτική αυτή δημιουργεί στους καταναλωτές την ψευδαίσθηση ότι αγοράζουν εγκεκριμένα και ασφαλή σκευάσματα.

Οι βρετανικές αρχές εκφράζουν ανησυχία για τη ραγδαία εξάπλωση της παράνομης αγοράς φαρμάκων απώλειας βάρους, καθώς η αυξημένη ζήτηση για σκευάσματα όπως το Mounjaro και το Ozempic έχει οδηγήσει στην εμφάνιση μεγάλων δικτύων διακίνησης απομιμήσεων και μη αδειοδοτημένων ουσιών.

Η πρώτη μεγάλη επιχείρηση σε παράνομο εργοστάσιο παραγωγής φαρμάκων αδυνατίσματος είχε πραγματοποιηθεί επίσης στην περιοχή του Νορθάμπτον τον Οκτώβριο του 2025, χωρίς τότε να γίνουν συλλήψεις.

Κατά τη διάρκεια εκείνης της επιχείρησης, οι αρχές είχαν κατασχέσει δεκάδες χιλιάδες άδειες συσκευές έγχυσης έτοιμες να γεμίσουν με ουσίες, πρώτες ύλες χημικών προϊόντων και περισσότερες από 2.000 μη αδειοδοτημένες δόσεις retatrutide και tirzepatide που προορίζονταν για αποστολή σε πελάτες.

Με πληροφορίες από Guardian



