Η Ουγγαρία απαγορεύει το Pride και τιμωρεί όσους συμμετέχουν

Σε βαθιά ανησυχητική κίνηση, το κοινοβούλιο της Ουγγαρίας ψήφισε σήμερα νόμο που απαγορεύει τις εκδηλώσεις Pride, επιβάλλοντας μάλιστα κυρώσεις σε όσους συμμετέχουν.

Η κυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν, γνωστή για τη διαρκή επίθεση στα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, προχωρά ακόμη ένα βήμα στον αυταρχικό της κατήφορο, δίνοντας στην αστυνομία το δικαίωμα να χρησιμοποιεί λογισμικό αναγνώρισης προσώπου για τον εντοπισμό και την τιμωρία όσων τολμήσουν να διαδηλώσουν για την αγάπη, την ελευθερία και την ισότητα.

Η νομοθεσία «πέρασε» με 136 ψήφους υπέρ και 27 κατά, μόλις μία ημέρα μετά την κατάθεσή της, με τη στήριξη του ακροδεξιού κόμματος Fidesz του Όρμπαν και των συμμάχων του, των Χριστιανοδημοκρατών. Στο νέο πογκρόμ εναντίον της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, η κυβέρνηση αναθεωρεί και τον νόμο περί συναθροίσεων, καθιστώντας πλέον ποινικό αδίκημα τη διοργάνωση ή συμμετοχή σε εκδηλώσεις που «παραβιάζουν» τη νομοθεσία περί «προστασίας των παιδιών» – έναν νόμο που χρησιμοποιείται ως όπλο λογοκρισίας και καταστολής, απαγορεύοντας την «προβολή ή προώθηση» της ομοφυλοφιλίας σε ανηλίκους.

Η ποινή για όσους παραβιάσουν την απαγόρευση θα φτάνει τα 200.000 ουγγρικά φιορίνια (503 ευρώ) -χρήματα που θα χρησιμοποιούνται για την «προστασία των παιδιών».

Την ώρα της ψηφοφορίας, μέλη του αντιπολιτευόμενου κόμματος Momentum άνοιξαν πολύχρωμα καπνογόνα μέσα στο κοινοβούλιο, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους μέσα από τα σύννεφα με τα χρώματα του ουράνιου τόξου.

Το Budapest Pride, κατήγγειλε ότι ο νόμος στοχεύει στη δαιμονοποίηση και φίμωση της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, αποκαλώντας τον ένα ξεκάθαρα φασιστικό μέτρο.

«Αυτό δεν είναι προστασία των παιδιών – είναι φασισμός. Το Pride δεν μπορεί να απαγορευτεί. Είμαστε εδώ, υπάρχουμε και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστεΠαρά την απειλή αυτή, οι άνθρωποι «θέλουν να έρθουν και να διαδηλώσουν την υποστήριξή τους στην κοινότητα», δηλώνουν στο Γαλλικό Πρακτορείο.



