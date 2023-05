Η νύφη λιποθύμησε - Η πριγκίπισσα Σόφι έχασε τις αισθήσεις της κατά τη διάρκεια της τελετής

Η πριγκίπισσα Σόφι Έβεκινκ λιποθύμησε κατά τη διάρκεια του γάμου της με τον πρίγκιπα Λουδοβίκο της Βαυαρίας.

Ο πρίγκιπας Λουδοβίκος έπιασε ιπποτικά τη πριγκίπισσα όταν εκείνη λιποθύμησε κατά τη διάρκεια της εκκλησιαστικής τελετής.

Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο, όταν η 34χρονη πριγκίπισσα Σόφι-Αλεξάνδρα Έβεκινκ έχασε για λίγο τις αισθήσεις της κατά τη διάρκεια της γαμήλιας τελετής με τον πρίγκιπα Λουδοβίκο της Βαυαρίας. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το πρωί του Σαββάτου στην εκκλησία Theatiner στο Μόναχο της Γερμανίας και η νύφη λιποθύμησε μέσα στην εκκλησία.

«Ένας εκπρόσωπος επιβεβαίωσε ότι η πριγκίπισσα Σόφι λιποθύμησε κατά τη διάρκεια του γάμου σήμερα το πρωί. Μετά από ένα ποτό ήταν και πάλι καλά και η τελετή συνεχίστηκε», έγραψε στο Twitter η βασιλική μπλόγκερ ChristinZ.

