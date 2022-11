Η Νικόλ Κίντμαν έδωσε 100.000$ για ένα καπέλο του Χιου Τζάκμαν, με την υπογραφή του

Η Νικόλ Κίντμαν έκανε έκπληξη όχι μόνο με την εμφάνισή της στο Μπρόντγουεϊ, αλλά κυρίως επειδή έκανε προσφορά 100.000 δολαρίων για να ένα καπέλο του Χιου Τζάκμαν.

Η δημοπρασία έγινε μετά την παράσταση του μιούζικαλ «The Music Man», προκειμένου τα έσοδα να διατεθούν στην οργάνωση Broadway Cares/Equity Fights Aids. Ξαφνικά, ακούστηκε η Νικόλ Κίντμαν να λέει «100.000 δολάρια», κάνοντας την προσφορά της για το καπέλο του Χιου Τζάκμαν, το οποίο είχε υπογράψει ο ηθοποιός.



«Είναι η Νικόλ Κίντμαν!», άρχισε να λέει ο κόσμος όταν γύρισε και είδε την σταρ, ενώ σηκώθηκαν και την χειροκροτούσαν. Η ηθοποιός πλησίασε τη σκηνή και αγκάλιασε τον Τζάκμαν, ο οποίος λίγα δευτερόλεπτα αργότερα αστειεύτηκε: «Νικ, για να είμαστε ξεκάθαροι, δεν είναι δολάρια Αυστραλίας».

The generosity emanating from #NicoleKidman leaves me speechless! You ARE amazing. Thank you for your friendship and support! @MusicManBway @NicholastheWard @BCEFA pic.twitter.com/ZMUsgdIqAU