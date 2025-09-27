Η Νέα Ζηλανδία δεν θα αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος προς το παρόν, αλλά παραμένει προσηλωμένη στη λύση των δύο κρατών, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γουίνστον Πίτερς.

«Με τον πόλεμο να μαίνεται, τη Χαμάς να παραμένει η de facto κυβέρνηση της Γάζας και χωρίς σαφήνεια για τα επόμενα βήματα, παραμένουν πάρα πολλά ερωτήματα σχετικά με το μέλλον του παλαιστινιακού κράτους, ώστε να είναι συνετό για τη Νέα Ζηλανδία να ανακοινώσει την αναγνώρισή του προς το παρόν», δήλωσε ο Πίτερς σε ομιλία του στην Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη την Παρασκευή.

«Ανησυχούμε επίσης ότι η έμφαση στην αναγνώριση, υπό τις τρέχουσες συνθήκες, θα μπορούσε να περιπλέξει τις προσπάθειες για την επίτευξη εκεχειρίας, ωθώντας το Ισραήλ και τη Χαμάς σε ακόμη πιο αδιάλλακτες θέσεις», πρόσθεσε ο Πίτερς.

Ο πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας Christopher Luxon δήλωσε το Σάββατο στο Ώκλαντ ότι «η αναγνώριση της παλαιστινιακής κρατικής υπόστασης είναι θέμα χρόνου, όχι πιθανότητας».

Η θέση της Νέας Ζηλανδίας δεν συνάδει με εκείνη των παραδοσιακών εταίρων της, Αυστραλίας, Καναδά και Βρετανίας, οι οποίοι αναγνώρισαν το παλαιστινιακό κράτος την Κυριακή. Η κίνηση αυτή τους ευθυγράμμισε με περισσότερες από 140 άλλες χώρες που υποστηρίζουν επίσης την επιθυμία των Παλαιστινίων να δημιουργήσουν μια ανεξάρτητη πατρίδα από τα κατεχόμενα εδάφη.

Σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε η κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας την Παρασκευή, αναφέρθηκε ότι ελπίζει να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος σε μια στιγμή που η κατάσταση επί τόπου προσφέρει μεγαλύτερες προοπτικές για ειρήνη και διαπραγματεύσεις από ό,τι σήμερα.

Το αντιπολιτευόμενο Εργατικό Κόμμα της Νέας Ζηλανδίας επέκρινε την απόφαση και δήλωσε ότι θα θέσει τη χώρα στη λάθος πλευρά της ιστορίας.

Ο εκπρόσωπος του Εργατικού Κόμματος για τις εξωτερικές υποθέσεις, Πίνι Χενάρε, δήλωσε ότι η Νέα Ζηλανδία θα αισθανθεί απογοητευμένη από την κυβέρνηση σήμερα. «Δεν υπάρχει λύση δύο κρατών ή διαρκής ειρήνη στη Μέση Ανατολή χωρίς την αναγνώριση της Παλαιστίνης ως κράτους», δήλωσε ο Χενάρε.

Με πληροφορίες από Reuters

