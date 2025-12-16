Χαλάνδρι: Για 3 πλημμελήματα διώκονται ο γιος του Κατρίνη και ο φίλος του

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο ανήλικοι κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν στο Χαλάνδρι καθώς οδηγούσαν επικίνδυνα.

Θα οριστεί ρητή δικάσιμος ενώ κατηγορούνται για τρία πλημμελήματα κατά περίπτωση, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Τα αδικήματα που περιγράφονται στο κατηγορητήριο είναι:

επικίνδυνη οδήγηση από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο,

απείθεια,

οπλοφορία.

Χαλάνδρι: «Ο μικρός μου γιος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα» δήλωσε ο Κατρίνης

«Ο μικρός μου γιος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Πράξη αδικαιολόγητη και παράνομη. Ο νόμος ισχύει για όλους», σημειώνει ο Μιχάλης Κατρίνης σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφέρει ότι «ως πατέρας, αισθάνομαι συντριβή και αναλαμβάνω την ευθύνη που μου αναλογεί, χωρίς μισόλογα και υπεκφυγές». «Ως γονείς, είμαστε κοντά στο παιδί μας, με πειθώ, λογική και αγάπη. Ο νόμος ισχύει για όλους. Χωρίς εξαίρεση», προσθέτει.