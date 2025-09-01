Αναγκαστική προσγείωση για το αεροπλάνο της φον ντερ Λάιεν - Υποψίες ρωσικής παρεμβολής σε GPS, λένε οι FT

Σε αναγκαστική προσγείωση υποχρεώθηκε το αεροπλάνο που μετέφερε την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Επικαλούμενοι τρεις αξιωματούχους «που γνωρίζουν το θέμα», οι Financial Times ανέφεραν νωρίτερα σήμερα, ότι μια ύποπτη ρωσική επίθεση παρεμβολής φέρεται να απενεργοποίησε τις υπηρεσίες πλοήγησης GPS σε βουλγαρικό αεροδρόμιο, αναγκάζοντας το αεροπλάνο που μετέφερε την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να προσγειωθεί στο Πλόβντιβ την Κυριακή.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η υποτιθέμενη «ρωσική παρεμβολή», φέρεται να απενεργοποίησε τις υπηρεσίες πλοήγησης GPS στο βουλγαρικό αεροδρόμιο, το αεροσκάφος προσγειώθηκε αναγκαστικά στο Πλόβντιβ χρησιμοποιώντας παραδοσιακούς έντυπους χάρτες, καθώς επηρεάστηκε η λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων.

«Όλη η περιοχή του αεροδρομίου έχασε το σήμα GPS», δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους. Μετά από μία ώρα πτήσης γύρω από το αεροδρόμιο, ο πιλότος αποφάσισε να προσγειώσει το αεροσκάφος χειροκίνητα, χρησιμοποιώντας τους έντυπους χάρτες, πρόσθεσε. «Ήταν αδιαμφισβήτητη παρεμβολή», προσθέτει.

Η Υπηρεσία Εναέριας Κυκλοφορίας της Βουλγαρίας επιβεβαίωσε το περιστατικό σε ανακοίνωση προς τους Financial Times.

«Από τον Φεβρουάριο του 2022, έχει σημειωθεί σημαντική αύξηση σε περιστατικά παρεμβολών (jamming) και πιο πρόσφατα σε περιστατικά παραπλάνησης (spoofing) GPS», ανέφερε. «Αυτές οι παρεμβολές διαταράσσουν την ακριβή λήψη των σημάτων GPS, δημιουργώντας σοβαρές δυσκολίες σε αεροσκάφη και χερσαία συστήματα».

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε στους FT ότι «οι πληροφορίες σας είναι λανθασμένες», την ίδια ώρα που αναμένεται και η τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η λεγόμενη παρεμβολή και παραπλάνηση GPS, η οποία παραμορφώνει ή εμποδίζει την πρόσβαση στο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης, χρησιμοποιούνταν παραδοσιακά από στρατιωτικές και μυστικές υπηρεσίες για την προστασία ευαίσθητων περιοχών. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια χώρες όπως η Ρωσία τη χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο ως μέσο διατάραξης της καθημερινής ζωής.

Οι κυβερνήσεις της ΕΕ έχουν προειδοποιήσει ότι η αύξηση των παρεμβολών GPS που αποδίδονται στη Ρωσία κινδυνεύει να προκαλέσει αεροπορικό δυστύχημα, ουσιαστικά «τυφλώνοντας» τα εμπορικά αεροσκάφη κατά τη διάρκεια πτήσης.

Τα περιστατικά παρεμβολών GPS έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια στη Βαλτική και σε κράτη της ανατολικής Ευρώπης κοντά στη Ρωσία, επηρεάζοντας αεροπλάνα, πλοία αλλά και πολίτες που χρησιμοποιούν την υπηρεσία για καθημερινή πλοήγηση.

Η φον ντερ Λάιεν ταξίδευε από τη Βαρσοβία στο κεντρικό βουλγαρικό Πλόβντιβ για να συναντήσει τον πρωθυπουργό της χώρας, Ρόσεν Ζελιαζκόφ, και να επισκεφθεί ένα εργοστάσιο πυρομαχικών.

«[Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ] Πούτιν δεν έχει αλλάξει και δεν θα αλλάξει», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν στους δημοσιογράφους στη Βουλγαρία την Κυριακή. «Είναι θηρευτής. Μπορεί να περιοριστεί μόνο μέσω ισχυρής αποτροπής».

Η Βουλγαρία υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Ευρωπαίους προμηθευτές στρατιωτικού εξοπλισμού στην Ουκρανία, αρχικά με παλαιότερα σοβιετικά όπλα στους πρώτους μήνες του πολέμου και πλέον με πυροβολικό και άλλα προϊόντα που παράγονται από τη μεγάλη αμυντική βιομηχανία της χώρας.

Η φον ντερ Λάιεν αναχώρησε από το Πλόβντιβ με το ίδιο αεροσκάφος χωρίς προβλήματα μετά την επίσκεψη.



Με πληροφορίες από Financial Times