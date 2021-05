Η τραγουδίστρια και οικοδέσποινα του δικού της talk show, Κέλι Κλάρκσον αναλαμβάνει τη θέση της Έλεν Ντε Τζένερις, όπως επιβεβαίωσε το δίκτυο NBC.

Πριν από λίγο καιρό, η Ντε Τζένερις ανακοίνωσε το τέλος του σόου της το 2022, μετά από 19 ολόκληρες σεζόν.

Η ίδια είπε ότι σταματά καθώς πλέον η εκπομπή της δεν είναι «πρόκληση». Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους υπήρξαν πολλά προβλήματα με συνεργάτες της να την κατηγορούν για κακοποιητική εργασιακή συμπεριφορά και εκείνη να αναγκάζεται να ζητήσει δημόσια συγνώμη.

Το NBC, από την πλευρά του είπε ότι το The Kelly Clarkson Show, που βρίσκεται τώρα στη δεύτερη σεζόν του, θα αντικαταστήσει το σόου της Ντε Τζένερις από το φθινόπωρο του 2022.

Η Τρέισι Γουίλσον, εκτελεστική αντιπρόεδρος της NBCUniversal Syndication Studios, δήλωσε πως η Κέλι και ολόκληρη η ομάδα παραγωγής «έβαλαν την καρδιά, την διάθεση και το απίστευτο πάθος τους, για να κάνουν μια εκπομπή που ανταποκρίνεται σε ανθρώπους όλων των ηλικιών, των πολιτισμών και των κοινωνικών υποβάθρων».

Επισήμανε ότι ως παραγωγή ετοιμάζουν σπουδαία πλάνα για την τρίτη σεζόν και ανυπομονούν να γίνουν το Νο1 καθημερινό σόου για τα επόμενα χρόνια.

Η 39χρονη Κλάρκσον, κέρδισε την πρώτη σεζόν του American Idol το 2002 και συνέχισε να έχει επιτυχίες με τραγούδια όπως τα Stronger, Miss Independent και From U Been Gone.

Πρόσφατα, ξεκίνησε το The Kelly Clarkson Show, ένα πρόγραμμα διάρκειας μίας ώρας με διάσημους καλεσμένους. Το πρόγραμμα έκανε το ντεμπούτο του κερδίζοντας δυνατά νούμερα τηλεθέασης το 2019.

Η 63χρονη Έλεν Ντε Τζένερις από την άλλη, αποκάλυψε νωρίτερα αυτόν το μήνα ότι αποσύρεται από το σόου της με τη λήξη του συμβολαίου της.

Η αποχώρησή της ακολουθεί μία σημαντική πτώση στην τηλεθέαση μετά τους ισχυρισμούς συνεργατών της ότι υπήρχε ένα τοξικό περιβάλλον στο χώρο εργασίας πίσω από τις κάμερες.

Αυτό οδήγησε στις αποχωρήσεις τριών παραγωγών της εκπομπής, ενώ η Ντε Τζένερις άνοιξε τη φετινή σεζόν με μία on-air συγγνώμη.

Με πληροφορίες του HollywoodReporter/ETonight