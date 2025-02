Η Κέιτ Μίντλετον επισκέφθηκε γυναικεία φυλακή για μητέρες και τα μωρά τους

Η Κέιτ Μίντλετον επισκέφθηκε μια γυναικεία φυλακή στο Τσέσαϊρ της Αγγλίας, όπου μίλησε με κρατούμενες σε μια ειδική μονάδα για μητέρες και τα μωρά τους.

Κατά την επίσκεψή της στη φυλακή HMP Styal, η πριγκίπισσα της Ουαλίας παρακολούθησε ένα πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί για την ανάπτυξη ισχυρών και υγιών σχέσεων μεταξύ μητέρων και μωρών «ακόμη και στο πιο δύσκολο περιβάλλον».

Η πριγκίπισσα πέρασε τις πύλες ασφαλείας υπό τον ήχο της βροχής, πριν από την ξενάγηση της στη φυλακή, όπου κρατούνται περίπου 400 κρατούμενες, ορισμένες από τις οποίες εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης.

Ενώ βρισκόταν εκεί, συναντήθηκε με εξειδικευμένο προσωπικό που υποστηρίζει τις νέες μητέρες και επισκέφθηκε έναν παιδικό σταθμό για τα μωρά που θα πρέπει να περάσουν τους πρώτους μήνες της ζωής τους μέσα σε μια φυλακή.

Κατά την τέταρτη επίσημη επίσκεψή της σε σωφρονιστικό ίδρυμα, η πριγκίπισσα συνάντησε γυναίκες που υποστηρίζονται από τη φιλανθρωπική οργάνωση Action for Children, η οποία λειτουργεί μονάδες μητέρας και μωρού σε τρεις φυλακές στη βόρεια Αγγλία.

«Το να είσαι μητέρα στη φυλακή είναι δύσκολο»

«Το να είσαι μητέρα στη φυλακή είναι δύσκολο», της εκμυστηρεύτηκε μια πρώην κρατούμενη, προσθέτοντας όμως ότι η εξειδικευμένη βοήθεια της παρείχε έναν «ασφαλή χώρο», δίνοντας της την ευκαιρία να μάθει περισσότερα για τo πώς να είναι γονιός.

«Πήρα ανόητες αποφάσεις και κατέληξα σε αυτή τη θέση, αλλά δεν μπορείς να γυρίσεις το χρόνο πίσω. Αλλά πήρα όσα περισσότερα μπορούσα από αυτό», είπε, λέγοντας στην πριγκίπισσα ότι έμαθε όσα μπορούσε για το διάστημα που βρισκόταν στη φυλακή.

Οι πρώην κρατούμενες μίλησαν επίσης για το στίγμα που συνδέεται με την απόκτηση παιδιού στη φυλακή.

Υπήρξαν όμως και φωνές και σφυρίγματα που κατευθύνθηκαν στην Κέιτ Μίντλετον, καθώς ορισμένες κρατούμενες φώναξαν «Χρειαζόμαστε περισσότερη χρηματοδότηση. Πείτε τους την αλήθεια».

Η φυλακή ευελπιστεί ότι βοηθώντας τις νέες μητέρες να οικοδομήσουν έναν ισχυρό δεσμό με τα νεογέννητά τους όσο βρίσκονται στη φυλακή, θα μειωθεί ο κίνδυνος υποτροπής όταν οι κρατούμενες αποφυλακιστούν.

Η πριγκίπισσα διατηρεί έντονο ενδιαφέρον για την εκπαίδευση στα πρώτα χρόνια της ζωής, όπως ορίζεται στην πρωτοβουλία της Shaping Us, η οποία τονίζει τη σημασία των πέντε πρώτων χρόνων της ζωής ενός παιδιού.

Η επίσκεψη της Τρίτης στην HMP Styal συνεχίζει αυτή την εκστρατεία για την ευαισθητοποίηση σχετικά με αυτά τα πρώτα χρόνια.

Είναι η τελευταία από μια σειρά δεσμεύσεων φέτος, καθώς η πριγκίπισσα επιστρέφει στα καθήκοντά της μετά το τέλος της θεραπείας της για τον καρκίνο.

Η μονάδα στο HMP Styal παρέχει ξεχωριστό χώρο για νέες και μέλλουσες μητέρες. Τα λούτρινα παιχνίδια ήταν διάσπαρτα στη μονάδα, η οποία προσπαθεί να δημιουργήσει μια διαφορετική ατμόσφαιρα από τις περισσότερες αγγλικές φυλακές.

Παρέχεται νοσηλευτική φροντίδα και υποστήριξη τόσο για τις μητέρες όσο και για τα μωρά τους, τα οποία μπορεί να περάσουν τους πρώτους 18 μήνες της ζωής τους στη φυλακή.

Στοιχεία του βρετανικού υπουργείου Δικαιοσύνης εκτιμούν ότι υπάρχουν περίπου 200.000 παιδιά στην Αγγλία και την Ουαλία που έχουν έναν γονέα, ανεξαρτήτως φύλου, στη φυλακή.

Με πληροφορίες από BBC

