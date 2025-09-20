ΔΙΕΘΝΗ
Η ICE ανοίγει 300 νέα γραφεία και σχεδιάζει το μεγαλύτερο κυνήγι μεταναστών στην ιστορία των ΗΠΑ

Η ICE προχωρά σε μαζική επέκταση με 300 νέα γραφεία και 10.000 προσλήψεις πρακτόρων και νομικών - Ποιες πολιτείες στοχεύονται και τι σημαίνει η “ICE Surge” για τη μετανάστευση στις ΗΠΑ

LifO Newsroom
φωτ.: Getty
Η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) σχεδιάζει μια πρωτοφανή επέκταση, με τη δημιουργία περίπου 300 νέων γραφείων και την πρόσληψη περισσότερων από 10.000 υπαλλήλων, μεταξύ τους πράκτορες μετανάστευσης και νομικοί που θα αναλάβουν υποθέσεις απελάσεων.

Οι πληροφορίες για την ICE προέρχονται από έγγραφα που εξασφάλισε η Washington Post και δηλώσεις έξι ανώτερων ομοσπονδιακών αξιωματούχων.

Η Γενική Υπηρεσία Διοίκησης (GSA), υπεύθυνη για τη διαχείριση της ομοσπονδιακής ακίνητης περιουσίας, έχει αναλάβει να εντοπίσει και να εξασφαλίσει τα νέα γραφεία, ενώ ήδη πραγματοποιούνται ειδικές συσκέψεις για την επιχείρηση με την κωδική ονομασία «ICE Surge».

Το σχέδιο της ICE σε αριθμούς

  • 10.000 νέες προσλήψεις: πράκτορες μετανάστευσης και νομικοί
  • 18.000 προσωρινές προσφορές εργασίας σε υποψήφιους
  • 300 νέα γραφεία σε όλες τις ΗΠΑ, με έμφαση σε Νότο και Μεσοδυτικές πολιτείες
  • 29,9 δισ. δολάρια: τριπλασιασμένος προϋπολογισμός απελάσεων
  • 45 δισ. δολάρια για κατασκευή νέων κέντρων κράτησης μεταναστών
  • Έως 50.000 δολάρια bonus για επαναπροσλήψεις βετεράνων πρακτόρων

Η κυβέρνηση πιέζει την GSA να υπογράψει τα συμβόλαια το ταχύτερο δυνατόν, με έναν αξιωματούχο να δηλώνει χαρακτηριστικά: «Το θέλουμε από χθες».

Σύμφωνα με λίστα που αναρτήθηκε σε επίσημη ιστοσελίδα συμβάσεων, αναζητούνται πλήρως επιπλωμένοι χώροι για τις νέες εγκαταστάσεις, σε πολιτείες όπως η Αλαμπάμα, η Νότια Καρολίνα, το Αϊντάχο, η Φλόριντα και το Ουισκόνσιν. Σε κάποιες περιπτώσεις, η ICE μπορεί να εγκατασταθεί σε ήδη υπάρχοντες ομοσπονδιακούς χώρους που έχουν μείνει κενές μετά από συγχωνεύσεις υπηρεσιών.

Οι δύο βασικοί πυλώνες της επέκτασης της ICE

Η ενίσχυση αφορά δύο κρίσιμα τμήματα:

  • OPLA (Office of the Principal Legal Advisor): το νομικό σκέλος της ICE, με περισσότερους από 2.000 δικηγόρους και προσωπικό που αναλαμβάνουν τις υποθέσεις απέλασης.
  • ERO (Enforcement and Removal Operations): το επιχειρησιακό σκέλος που χειρίζεται τη σύλληψη, κράτηση και απέλαση ατόμων χωρίς νόμιμη παραμονή.

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Λ. Νοεμ, δήλωσε ότι πάνω από 150.000 Αμερικανοί έχουν αιτηθεί να ενταχθούν στην υπηρεσία, παρουσιάζοντας την ICE ως «ασπίδα απέναντι στους χειρότερους εγκληματίες μετανάστες».

Παράλληλα, η κυβέρνηση Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι η επιτάχυνση των απελάσεων αποτελεί βασική πολιτική προτεραιότητα.

Ο Χιροσί Μοτομούρα, καθηγητής νομικής στο UCLA, προειδοποιεί ότι η επέκταση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε μια «καθημερινή, διάχυτη αστυνομία μετανάστευσης» που θα επηρεάζει ακόμα και πολίτες των ΗΠΑ. Σύγκρινε μάλιστα την κατάσταση με ιστορικά προηγούμενα όπως η διεύρυνση των ομοσπονδιακών εξουσιών μετά την 11η Σεπτεμβρίου ή οι διώξεις του Μακαρθισμού στον Ψυχρό Πόλεμο.

«Πάντα υπάρχει αντίδραση μέσω δικαστηρίων και αγωγών», λέει, «αλλά σπάνια η αντίδραση καταφέρνει να ανατρέψει την κατάσταση στην αρχική της μορφή».

Το «ICE Surge» δεν είναι απλώς μια διοικητική επέκταση· είναι μια πολιτική επιλογή με τεράστιες κοινωνικές συνέπειες. Με χιλιάδες νέους πράκτορες, δισεκατομμύρια σε χρηματοδότηση και εκατοντάδες νέα γραφεία, η ICE προετοιμάζεται για την πιο εκτεταμένη επιχείρηση απέλασης που έχουν γνωρίσει ποτέ οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Με πληροφορίες από Washington Post

