ΗΠΑ: Ο δήμαρχος του Σικάγου ζητεί τη διεξαγωγή έρευνας για τον θάνατο μετανάστη που πυροβολήθηκε από πράκτορα της ICE

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, ο Βιγιέγας Γκονζάλες αντιστάθηκε σε έλεγχο και «οδήγησε το αυτοκίνητό του εναντίον των αστυνομικών»

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Άνδρες της ICE φορούν αντιασφυξιογόνες μάσκες κατά την διάρκεια διαμαρτυρίας εναντίον τους στο Σικάγο / Φωτ: EPA
Ο δήμαρχος του Σικάγου ζήτησε χθες Σάββατο τη διεξαγωγή έρευνας με απόλυτη διαφάνεια σχετικά με τον θάνατο μετανάστη που πυροβολήθηκε την Παρασκευή από πράκτορα της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) κατά τη διάρκεια ελέγχου του αυτοκινήτου του.

Κάνοντας λόγο για «χάος» και για «τραγωδία που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί», ο Δημοκρατικός δήμαρχος Μπράντον Τζόνσον τόνισε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ: «Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στην κοινότητα των παράτυπων μεταναστών, ιδίως στη μεξικάνικη κοινότητά μας στο Σικάγο, ζητώντας πλήρη λογοδοσία και έρευνα με διαφάνεια σχετικά με όσα οδήγησαν στον θάνατο του Σιλβέριο Βιγιέγας Γκονζάλες».

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, ο Βιγιέγας Γκονζάλες αντιστάθηκε σε έλεγχο και «οδήγησε το αυτοκίνητό του εναντίον των αστυνομικών». Όπως ανέφερε, «ένας αξιωματικός της ICE χτυπήθηκε από το αυτοκίνητο και παρασύρθηκε για μεγάλη απόσταση. Φοβούμενος για τη ζωή του, ο αξιωματικός (τον) πυροβόλησε».

Οι εντάσεις στο Σικάγο έχουν κλιμακωθεί το τελευταίο διάστημα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε εξετάσει το ενδεχόμενο ανάπτυξης Εθνοφρουράς στην αμερικανική μεγαλούπολη επικαλούμενος την ανάγκη πάταξης της εγκληματικότητας, όπως είχε κάνει πρόσφατα στην Ουάσινγκτον.

Ωστόσο, η δημοτική αρχή αλλά και ο κυβερνήτης του Ιλινόι αντιτάχθηκαν σθεναρά σε ενδεχόμενη ανάπτυξη στρατιωτικής δύναμης στους δρόμους του Σικάγου.

Η ομοσπονδιακή υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) έχει εντείνει πάντως τις επιχειρήσεις της σε αρκετές πόλεις των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του Σικάγου, με αποτέλεσμα να ξεσπούν συχνά επεισοδιακές διαμαρτυρίες.

