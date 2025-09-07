Έφοδος της ICE σε εργοστάσιο Hyundai: Η Νότια Κορέα απειλεί τις ΗΠΑ με διπλωματική παρέμβαση

Σάλος στις σχέσεις ΗΠΑ–Νότιας Κορέας: 475 εργαζόμενοι συνελήφθησαν σε εργοστάσιο της Hyundai στη Γεωργία. Έκτακτη αντίδραση από τη Σεούλ

Η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας κλήθηκε να διαχειριστεί μια πρωτοφανή κρίση, μετά τη σύλληψη 475 πολιτών της σε μεγάλη επιχείρηση ελέγχου μετανάστευσης σε εργοστάσιο της Hyundai στις ΗΠΑ.

Η αστυνομία μετανάστευσης (ICE) πραγματοποίησε έφοδο στο εργοστάσιο μπαταριών που λειτουργεί στην Τζόρτζια, σε συνεργασία με την LG Energy Solution, υποστηρίζοντας ότι εκατοντάδες εργάτες απασχολούνταν παράνομα με τουριστικές ή βραχυχρόνιες βίζες.

Βίντεο που δημοσιοποίησαν οι αμερικανικές αρχές δείχνουν Ασιάτες εργαζόμενους με χειροπέδες, να φορούν γιλέκα με επιγραφές όπως “Hyundai” και “LG CNS”.

Hyundai: Η αντίδραση της Σεούλ

Ο υπουργός Εξωτερικών της Νότιας Κορέας, Τσο Χιουν, συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη, δηλώνοντας ότι αισθάνεται «βαθιά ευθύνη» για τη σύλληψη τόσων συμπατριωτών του. Η Σεούλ δημιούργησε ειδική Ομάδα Προστασίας Υπερπόντιων Κορεατών, ενώ διπλωμάτες εστάλησαν άμεσα στην Τζόρτζια.

«Ο Πρόεδρος τόνισε ότι οι ενέργειες των αμερικανικών αρχών δεν πρέπει να παραβιάζουν αδικαιολόγητα τα δικαιώματα των πολιτών μας ή τις οικονομικές δραστηριότητες εταιρειών μας που επενδύουν στις ΗΠΑ», είπε χαρακτηριστικά ο ΥΠΕΞ.

Δεν αποκλείεται μάλιστα ο ίδιος να ταξιδέψει στην Ουάσινγκτον για να πιέσει διπλωματικά.

Hyundai: Η απάντηση της Ουάσινγκτον

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε την επιχείρηση, λέγοντας:

«Ήταν παράνομοι μετανάστες και η ICE έκανε απλώς τη δουλειά της».

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, η επιχείρηση ήταν αναγκαία «για την προστασία των Αμερικανών εργαζομένων» και στέλνει μήνυμα σε όσους «εκμεταλλεύονται το σύστημα».

Η τοποθέτηση αυτή, ωστόσο, προκαλεί ανησυχία στη Σεούλ, καθώς η Νότια Κορέα είναι στενός σύμμαχος των ΗΠΑ και έχει δεσμευθεί να επενδύσει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια στη βιομηχανική παραγωγή της Αμερικής, στο πλαίσιο των εμπορικών συμφωνιών με την Ουάσινγκτον.

Η στάση της LG Energy Solution

Η LG Energy Solution, που μαζί με τη Hyundai διαχειρίζεται το εργοστάσιο, επιβεβαίωσε ότι 47 εργαζόμενοι της εταιρείας και περίπου 250 εργαζόμενοι από υπεργολάβους συνελήφθησαν.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι:

αποστέλλει ανώτατο στέλεχος στη Γεωργία για να συντονίσει νομική υποστήριξη,

δημιουργεί δίκτυο άμεσης επικοινωνίας με τις οικογένειες των συλληφθέντων,

αναστέλλει τα περισσότερα επαγγελματικά ταξίδια προς τις ΗΠΑ,

ζητά από όσους εργαζόμενους βρίσκονται ήδη σε αμερικανικό έδαφος να επιστρέψουν στην Κορέα.

«Κάνουμε τα πάντα για να εξασφαλίσουμε την άμεση απελευθέρωση των συλληφθέντων και την παροχή φαρμάκων και βασικής υποστήριξης», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Οικονομικές και πολιτικές επιπτώσεις

Η επιχείρηση σημειώθηκε σε μια πολύ ευαίσθητη χρονική στιγμή, καθώς ΗΠΑ και Νότια Κορέα βρίσκονται σε εμπορικές διαπραγματεύσεις. Τα κορεατικά μέσα κάνουν λόγο για «σοκ», με την εφημερίδα Dong-A Ilbo να προειδοποιεί ότι η υπόθεση θα μπορούσε να έχει «παγωτικό αποτέλεσμα» στις επενδύσεις κορεατικών εταιρειών στις ΗΠΑ.

Το συγκεκριμένο εργοστάσιο ηλεκτρικών οχημάτων είχε παρουσιαστεί από τον κυβερνήτη της Τζόρτζια ως το μεγαλύτερο οικονομικό αναπτυξιακό έργο στην ιστορία της Πολιτείας, με 1.200 θέσεις εργασίας.

Προς το παρόν, οι συλληφθέντες κρατούνται σε εγκαταστάσεις της ICE στο Folkston της Τζόρτζια, μέχρι να αποφασιστεί η περαιτέρω μεταφορά τους.

Με πληροφορίες από BBC