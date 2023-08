Η Ιαπωνία καταγγέλλει ρωσικές πυρηνικές απειλές- 78 χρόνια μετά τη Χιροσίμα

Τις ρωσικές απειλές για προσφυγή στα πυρηνικά όπλα κατήγγειλε σήμερα ο Ιάπωνας πρωθυπουργός κατά την 78η επέτειο της ρίψης ατομικής βόμβας στη Χιροσίμα από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σημειώνεται ότι περίπου 140.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις 6 Αυγούστου 1945 στη Χιροσίμα και 74.000 άλλοι στην ατομική βόμβα που έπεσε στο Ναγκασάκι τρεις ημέρες αργότερα, στο τέλος του Β' Παγκόσμιου Πολέμου.

«Η καταστροφή που προκλήθηκε από τα πυρηνικά όπλα στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι δεν πρέπει να επαναληφθεί ποτέ. Η Ιαπωνία, η μόνη χώρα που υπέστη ατομικούς βομβαρδισμούς στη διάρκεια του πολέμου, θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για έναν αποπυρηνικοποιημένο κόσμο», δήλωσε ο πρωθυπουργός Φουμίο Κισίντα στη διάρκεια τελετής στη Χιροσίμα.

Ωστόσο, τόνισε πως «ο δρόμος προς το στόχο αυτό καθίσταται όλο και πιο δύσκολος εξαιτίας των αυξανόμενων διαιρέσεων στους κόλπους της διεθνούς κοινότητας αναφορικά με τον πυρηνικό αφοπλισμό και την πυρηνική απειλή της Ρωσίας. Με δεδομένη την κατάσταση αυτή, είναι ακόμη πιο σημαντικό να δώσουμε μια διεθνή ώθηση για την πραγματοποίηση ενός αποπυρηνικοποιημένου κόσμου».

