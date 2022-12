Oppenheimer: Το θρίλερ του Κρίστοφερ Νόλαν για την ατομική βόμβα- Κυκλοφόρησε το τρέιλερ

Κυκλοφόρησε το τρέιλερ για την τελευταία ταινία «Oppenheimer» του Κρίστοφερ Νόλαν, από την Universal Pictures.

Το «Oppenheimer» καταγράφει τη ζωή και τις ηθικά αμφιλεγόμενες διακρίσεις του φυσικού Τζ. Ρόμπερτ Οπενχάιμερ, ο οποίος πιστώνεται την εφεύρεση της ατομικής βόμβας. Ο Οπενχάιμερ ήταν ένας από τους κύριους συντελεστές του Manhattan Project, μιας κυβερνητικής ερευνητικής προσπάθειας με επίκεντρο τη δημιουργία πυρηνικών όπλων που έλαβε χώρα από το 1942-1946, και διευθυντής του εργαστηρίου Los Alamos, όπου συναρμολογήθηκαν πρακτικά οι βόμβες.

Ο Σίλιαν Μέρφι πρωταγωνιστεί ως Οπενχάιμερ, εξασφαλίζοντας για πρώτη φορά πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια από τις ταινίες του Νόλαν. Ο Μέρφι έχει εμφανιστεί σε πολλές από τις ταινίες του 52χρονου σκηνοθέτη, αφού στο παρελθόν είχε παίξει στα «Inception», «Batman Begins», «The Dark Knight», «The Dark Knight Rises» και «Dunkirk».

«Πάντα θα πηγαίνω στον Κρις, όποιο κι αν είναι το μέγεθος του ρόλου», είχε δηλώσει ο Μέρφι στο παρελθόν στον Guardian. «Ο Κρις με καλεί και είμαι εκεί».

Το διάσημο καστ της της ταινίας περιλαμβάνει επίσης την Φλόρενς Πιου ως Ζαν Τατλοκ, την Έμιλι Μπλαντ ως Κίτι Οπενχάιμερ, τον Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ ως Λιούις Στράους, τον Ματ Ντέιμον ως Λέσλι Γκρόουβς, τον Γκάρι Όλντμαν ως Χάρι Τρούμαν, καθώς και τους Ράμι Μάλεκ, Κένεθ Μπράνα, Μπένι Σαφντί, Ντέιν Ντιχάν, Τζαν Κουέιντ, Μάθιου Μοντίν, Άλντεν Έρενραϊχ, Τζος Πεκ, Τζέισον Κλαρκ, Ντέιβιντ Νταστμάλτσιαν, Άλεξ Γουλφ και πολλούς άλλους.

Η ταινία βασίζεται στο βιογραφικό μυθιστόρημα «American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer» του Κάι Μπερντ και του Μάρτιν Τζέι Σέργουιν, το οποίο κέρδισε το βραβείο Πούλιτζερ το 2006. Εκτός από τη μεταφορά του βιβλίου στην οθόνη, ο Κρίστοφερ Νόλαν θα λειτουργήσει ως σκηνοθέτης και παραγωγός της ταινίας, μαζί με τους παραγωγούς Τσαρλς Ρόβεν και Έμα Τόμας.

Το «Oppenheimer» σηματοδοτεί την πρώτη ταινία του Νόλαν μετά το «Memento» του 2000 που δεν θα κυκλοφορήσει από τη Warner Bros., αφού η συνεργασία του με το στούντιο έληξε μετά την κυκλοφορία του «Tenet».

Η ταινία θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους τον Ιούλιο του 2023.

Δείτε το τρέιλερ: