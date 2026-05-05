Λευκός Οίκος: 1 δισ. δολάρια από τους Αμερικανούς φορολογούμενους για την αίθουσα χορού του Τραμπ

Για μήνες, ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίαζε τη μεγάλη νέα αίθουσα χορού που κατασκευάζει στον Λευκό Οίκο ως ένα δώρο προς το έθνος, προσφορά «πατριωτών ιδιωτών δωρητών». «Και παρεμπιπτόντως, χωρίς κρατικά κονδύλια», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο τον περασμένο Νοέμβριο.

«Όλοι αυτοί είναι ιδιώτες που έβαλαν πολλά χρήματα για να χτιστεί η αίθουσα χορού», είχε δηλώσει ο ίδιος. «Ούτε ένα σεντ δεν χρησιμοποιείται από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση».

Όμως ο χώρος των περίπου 8.361 τετραγωνικών μέτρων, για τον οποίο επανειλημμένα είπε ότι δεν θα κόστιζε τίποτα στο κοινό, μπορεί τελικά να «φορτώσει» στους Αμερικανούς φορολογούμενους λογαριασμό 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, λόγω νέων ενισχύσεων ασφαλείας που συνδέονται με το έργο.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Γερουσίας, Τσακ Γκράσλεϊ, Ρεπουμπλικανός από την Αϊόβα, παρουσίασε νομοσχέδιο μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης για τη μετανάστευση και τη συνοριοφυλακή, το οποίο περιλαμβάνει 1 δισεκατομμύριο δολάρια δεσμευμένα για βελτιώσεις ασφαλείας που συνοδεύουν συνολικά το έργο της αίθουσας χορού.

Η νομοθεσία αναφέρει ότι τα χρήματα προορίζονται «για προσαρμογές και αναβαθμίσεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων έργων εντός της περιμετρικής περίφραξης του συγκροτήματος του Λευκού Οίκου, για την υποστήριξη βελτιώσεων από τη Μυστική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών σε σχέση με το Έργο Εκσυγχρονισμού της Ανατολικής Πτέρυγας».

Η σχετική διάταξη περιλαμβάνεται σε ένα νομοσχέδιο «συμφιλίωσης» που έχει καταρτιστεί αποκλειστικά από τους Ρεπουμπλικάνους και το οποίο το κόμμα σκοπεύει να ψηφίσει φέτος. Το συνολικό πακέτο αποτελεί βασική προτεραιότητα τόσο για την ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος όσο και για τον Αμερικανό πρόεδρο. Ωστόσο, μόλις την περασμένη εβδομάδα ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί εξέφρασαν επιφυλάξεις ως προς τη συνεισφορά των φορολογουμένων στην αίθουσα εκδηλώσεων.

Οι έπαινοι και οι αντιδράσεις

Σε γραπτή δήλωση, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου επαίνεσε τη δαπάνη που προτείνουν οι Ρεπουμπλικανοί.

«Το Κογκρέσο ορθώς αναγνώρισε την ανάγκη για αυτά τα κονδύλια», δήλωσε ο εκπρόσωπος Ντέιβις Ίνγκλ. «Εν μέρει λόγω της πρόσφατης απόπειρας δολοφονίας κατά του Προέδρου Τραμπ στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, η πρόταση θα δώσει στη Μυστική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών τους πόρους που χρειάζεται για να θωρακίσει πλήρως και ολοκληρωτικά το συγκρότημα του Λευκού Οίκου, πέρα από τις πολλές άλλες κρίσιμες αποστολές της.»

Οι Δημοκρατικοί της Γερουσίας ελπίζουν να μπλοκάρουν την πρόταση του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων. Σχεδιάζουν να επιβάλουν ψηφοφορία ώστε να επιχειρήσουν να αφαιρεθεί αυτή η διάταξη από το νομοσχέδιο όταν αυτό φτάσει στην ολομέλεια της Γερουσίας αργότερα μέσα στον μήνα.

«Απλώς να σημειωθεί ότι τώρα όλοι θα έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν υπέρ ή κατά της αίθουσας χορού!» έγραψε ο γερουσιαστής Μπράιαν Σατς, Δημοκρατικός από τη Χαβάη, σε ανάρτησή του στο X.

Όταν παρουσίασε για πρώτη φορά τα σχέδια για την αίθουσα χορού πέρυσι, ο Τραμπ τόνισε ότι θα κάλυπτε την ανάγκη για μεγάλες εκδηλώσεις στον Λευκό Οίκο χωρίς κανένα κόστος για το κοινό. Οι ξένοι ηγέτες, υποστήριξε ο Τραμπ, δεν θα έπρεπε να μεταφέρονται στον Νότιο Κήπο του Λευκού Οίκου για επίσημα δείπνα που γίνονται κάτω από πρόχειρες σκηνές.

«Πρόκειται για ένα ΔΩΡΟ (χωρίς ΚΑΜΙΑ χρηματοδότηση από τους φορολογούμενους!) προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ύψους 300 έως 400 εκατομμυρίων δολαρίων (ανάλογα με την έκταση και την ποιότητα των εσωτερικών τελειωμάτων!), για έναν χώρο που χρειάζεται απεγνωσμένα», έγραψε ο Τραμπ στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον Ιανουάριο.

Με πληροφορίες από NBC News