ΗΠΑ: Πράσινο φως από εφετείο για την συνέχιση κατασκευής της αίθουσας εκδηλώσεων «Τραμπ»

Η απόφαση είναι προσωρινή μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης

Φωτ. αρχείου: ΕΡΑ
Ένα εφετείο των ΗΠΑ επέτρεψε την Παρασκευή το βράδυ στην κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να συνεχίσει την κατασκευή μιας αίθουσας δεξιώσεων αξίας 400 εκατομμυρίων δολαρίων στο χώρο της κατεδαφισμένης Ανατολικής Πτέρυγας του Λευκού Οίκου.

Το εφετείο όρισε ακρόαση τον Ιούνιο για την επανεξέταση της απόφασης δικαστή της Ουάσιγκτον που είχε αναστείλει το έργο.

Προσωρινή η απόφαση για το έργο της αίθουσας «Τραμπ»

Ειδικότερα, μία απόφαση ενός τριμελούς δικαστικού σώματος του Εφετείου των Ηνωμένων Πολιτειών για την Περιφέρεια της Κολούμπια ανέστειλε προς το παρόν την προσωρινή διαταγή του κατώτερου δικαστηρίου, δίνοντας στο δικαστικό σώμα χρόνο να εξετάσει το αίτημα του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ για μεγαλύτερη αναστολή, ενόσω εκκρεμεί η έφεση.

Το εφετείο ανακοίνωσε ότι θα εξετάσει τις επιχειρηματολογίες στις 5 Ιουνίου σχετικά με το αν πρέπει να διακοπεί η κατασκευή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενώπιον του εφετείου. Η απόφαση δεν εξέτασε το ουσιαστικό περιεχόμενο της αγωγής, η οποία αμφισβητεί την αρμοδιότητα της κυβέρνησης Τραμπ να κατασκευάσει την αίθουσα δεξιώσεων.

Η απόφαση της Παρασκευής αναστέλλει προσωρινά μια απόφαση που εκδόθηκε μια μέρα νωρίτερα από τον ομοσπονδιακό δικαστή Ρίτσαρντ Λίον στην Ουάσιγκτον, ο οποίος δήλωσε ότι το έργο της αίθουσας χορού ήταν παράνομο χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου των ΗΠΑ.

Το National Trust for Historic Preservation μήνυσε τον Τραμπ και αρκετές ομοσπονδιακές υπηρεσίες τον Δεκέμβριο, αφού η κυβέρνηση κατεδάφισε την Ανατολική Πτέρυγα για να ανοίξει δρόμο για την αίθουσα χορού, υποστηρίζοντας ότι ο πρόεδρος και η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων δεν είχαν την εξουσία να κατεδαφίσουν το ιστορικό κτίριο.

Ο Τραμπ έχει υποστηρίξει ότι η αίθουσα χορού αποτελεί μια καθοριστική προσθήκη στο Λευκό Οίκο και μέρος της ευρύτερης προσπάθειάς του να αναδιαμορφώσει την Ουάσιγκτον.

Η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι το έργο θα εκσυγχρονίσει τις υποδομές και θα ενισχύσει την ασφάλεια. Ο Τραμπ έχει τονίσει ότι το έργο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από ιδιώτες δωρητές.

Με πληροφορίες από Reuters

«Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ο θεματοφύλακας του Λευκού Οίκου για τις μελλοντικές γενιές των Πρώτων Οικογενειών. Δεν είναι, όμως, ο ιδιοκτήτης του!» έγραψε ο δικαστής στην εισαγωγή της απόφασής του
Η Δεξιά δεν μισεί κάθε queer σώμα. Μισεί αυτό που τη ξεσκεπάζει

Διεθνή / Ο «κανονικός γκέι» της αμερικανικής Δεξιάς και η βία απέναντι σε όλους τους άλλους

Η ιστορία γύρω από τον σύζυγο της Κρίστι Νόεμ δεν έφερε στην επιφάνεια μόνο άλλη μία υπόθεση πολιτικής υποκρισίας. Ξανάνοιξε κάτι παλιό και πολύ βρόμικο: η Δεξιά μπορεί να ανεχθεί τον «κανονικό» γκέι, τον διακριτικό, τον αρκετά ανδρικό, τον σωστά ντυμένο. Αυτό που δεν αντέχει είναι το queer σώμα που εκθέτει ότι η αρρενωπότητά της δεν είναι φύση αλλά σκηνοθεσία.
Η Ρις Γουίδερσπουν λέει ότι είναι ώρα οι γυναίκες να μάθουν AI

Διεθνή / Η Ρις Γουίδερσπουν λέει ότι είναι ώρα οι γυναίκες να μάθουν AI

Η Ρις Γουίδερσπουν κάλεσε δημόσια τις γυναίκες να αρχίσουν να μαθαίνουν τεχνητή νοημοσύνη, λέγοντας ότι είναι ώρα να εξοικειωθούν με τα εργαλεία της και να μη μείνουν πίσω. Η τοποθέτησή της έρχεται ενώ και άλλες σταρ του Χόλιγουντ, όπως η Σάντρα Μπούλοκ, μιλούν πιο ανοιχτά για μια πιο πρακτική σχέση με το AI.
Διεθνή / Νέα προειδοποίηση Τραμπ: «Η εκεχειρία μπορεί να λήξει αν δεν επιτευχθεί συμφωνία μέχρι την Τετάρτη»

Η εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν εκπνέει την Τετάρτη, με τον Ντόναλντ Τραμπ να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μη παράτασής της, ενώ οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται για αποφυγή κλιμάκωσης
