Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ λένε ότι δεν θέλουν πόλεμο, αλλά είναι και οι δύο έτοιμοι για αυτόν

Η ανταλλαγή χτυπημάτων σήμερα το πρωί μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ φαίνεται να είναι μια σημαντική κλιμάκωση.

Ο ισραηλινός στρατός λέει ότι περίπου 100 μαχητικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν προληπτικά πλήγματα σε στόχους της Χεζμπολάχ σε όλο τον νότιο Λίβανο το πρωί της Κυριακής. Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε αργότερα ρουκέτες και πυραύλους στο βόρειο Ισραήλ. Εάν αυτός ο αριθμός των 100 είναι σωστός, αυτό συνιστά τη μεγαλύτερη ισραηλινή επίθεση στον Λίβανο από τον πόλεμο πλήρους κλίμακας μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ το 2006.

Τα πλήγματα του Ισραήλ έγιναν γύρω στις 04:30 τοπική ώρα (01:30 GMT) και ανέφερε ότι η Χεζμπολάχ σχεδίαζε μια μεγάλης κλίμακας επίθεση μισή ώρα αργότερα, στις 05:00 τοπική ώρα. Σύμφωνα με ρεπορτάζ των New York Times, που επικαλούνται έναν ανώνυμο αξιωματούχο των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών, αυτό περιλάμβανε επιθέσεις με ρουκέτες στο Τελ Αβίβ, τη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, βαθιά μέσα στο κεντρικό Ισραήλ.

Στο τέλος η Χεζμπολάχ είπε ότι εκτόξευσε περισσότερες από 300 ρουκέτες και πυραύλους με στόχο στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο βόρειο Ισραήλ, όπου ηχούν σειρήνες αεροπορικής επιδρομής.

Last night the IDF hit another Hezbollah weapons warehouse in Lebanon pic.twitter.com/duVhZ5z5iN

Σε όλη την περιοχή, ο φόβος είναι ότι αυτή η τελευταία κλιμάκωση θα μπορούσε να οδηγήσει και πάλι σε ολοκληρωτικό πόλεμο. Σε ανακοίνωσή της, η Χεζμπολάχ ανέφερε ότι αυτή ήταν η πρώτη φάση της απάντησής της στην ισραηλινή δολοφονία ενός ανώτερου διοικητή Φουάντ Σουκρ σε ένα χτύπημα στη Βηρυτό στις 30 Ιουλίου. Πιστεύεται ευρέως ότι το Ισραήλ βρισκόταν πίσω από τη δολοφονία του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανιγιέ, σε ένα χτύπημα στην πρωτεύουσα του Ιράν, την Τεχεράνη την επόμενη μέρα. Έκτοτε, η περιοχή περιμένει απάντηση τόσο από τη Χεζμπολάχ όσο και από το Ιράν. Από το Ιράν, δεν έχει έρθει ακόμη. Αλλά αυτό φαίνεται να είναι τα πρώτα σημαντικά αντίποινα της Χεζμπολάχ.

Israeli air-force send 100 warplanes into Lebanon, to take out thousands of rocket launchers in a pre-emotive move to prevent a planned attack on Israel.



Hezbollah had planned to launch a massive rocket barrage into Israel, prior to the air strikes.



pic.twitter.com/7sMaYQ4D6q